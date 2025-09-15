SUSCRÍBETE
Quiénes son los candidatos al Senado por la región del Maule

Tres de los actuales senadores por la zona buscarán la reelección. Son 31 candidatos para 5 cupos.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

Son cinco los escaños al Senado que entrega la circunscripción perteneciente a la región del Maule. Y los partidos han hecho apuestas importantes para esa zona.

Actualmente los senadores por la zona son Ximena Rincón (DEM.), Paulina Vodanovic (PS), Juan Castro (PSC), Juan Antonio Coloma Correa (UDI), Rodrigo Galilea (RN). De estos, los tres primeros buscarán la reelección.

Candidatos destacados

Una de las legisladoras que volverá a postular a la Cámara Alta es Rincón. Quien luego de desistir de plan de ser candidata presidencial decidió ir a la reelección generando incluso que la DC y partidos del oficialismo impugnaran su candidatura, esto por, supuestamente incumplir la regla que obliga a los senadores a ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos se entenderá que senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.

La senadora, que ahora ejerce desde 2018 hasta 2026, ya había sido elegida por primera vez para el período 2010-2018, mandato que se interrumpió por el acto de haber jurado como ministra secretaria general de la Presidencia del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Demócratas también presentó en su lista, pero de manera independiente al periodista y exfutbolista de la Universidad Católica, Ian Mac-Niven Carlsson.

En tanto, también en el pacto Chile Grande y Unido, buscando mantener el cupo que deja el actual senador Coloma, la UDI decidió postular a su hijo y actual diputado Juan Antonio Coloma Álamos.

A su vez, en RN apuestan por el actual diputado, Hugo Rey, y la secretaria general del partido, Andrea Balladares, como sus cartas para reemplazar el cupo que deja Galilea.

Mientras, en el bloque Cambio por Chile, Juan Castro repostulará representando al PSC, el legislador había llegado a la Cámara Alta como independiente por RN.

Por el Partido Republicano, la carta más fuerte es el exdiputado Ignacio Urrutia.

En la otra vereda, en el PS postulará la actual senadora y presidenta del partido Paulina Vodanovic, quien llegó a la Cámara Alta en abril de 2023 en reemplazo de Álvaro Elizalde quien asumió como ministro.

En tanto, el Frente Amplio hizo sus apuestas por la excandidata presidencial y exembajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Otra figura destacada que competirá por esta circunscripción es el actual diputado y exsocialista, Jaime Naranjo, quien esta vez competirá como independiente por el FRVS.

Todos los candidatos

  • Ximena Rincón González (DEM.), Chile Grande y Unido
  • Ian Mac-Niven Carlsson (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
  • Hugo Rey Martínez (RN), Chile Grande y Unido
  • Andrea Balladares Letelier (RN), Chile Grande y Unido
  • Patricia Labra Besserer (IND. UDI), Chile Grande y Unido
  • Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Chile Grande y Unido
  • Juan Castro Prieto (PSC), Cambio por Chile
  • Camila Ester Soto Rodríguez (PSC), Cambio por Chile
  • Felipe Segundo González López (PSC), Cambio por Chile
  • Ignacio Urrutia Bonilla (REP.), Cambio por Chile
  • Cristian Vial Maceratta (IND. REP.), Cambio por Chile
  • Pablo Andrés Catalán Ramírez (PNL), Cambio por Chile
  • Paulina Eugenia Vodanovic Rojas (PS), Unidad por Chile
  • Sixto González Soto (PC), Unidad por Chile
  • Beatriz Sánchez Muñoz (FA), Unidad por Chile
  • Ricardo Lizama Soto (PPD), Unidad por Chile
  • Juan Carlos Figueroa Urrutia (DC), Unidad por Chile
  • Alexis Edgardo Sepúlveda Soto (PR), Unidad por Chile
  • Kim Nikki Gutiérrez Ulloa (AVP), Alianza Verde Popular
  • Carlos Eugenio Ravera Fernández (AVP), Alianza Verde Popular
  • Mario Antonio Campos Rojas (PDG), Partido de la Gente
  • Claudia Andrea Sosa Flores (PDG), Partido de la Gente
  • Paulina Miranda Barriga (PDG), Partido de la Gente
  • Cecilia González Bello (PDG), Partido de la Gente
  • Yenny Andrea Soto Avendaño (PDG), Partido de la Gente
  • Felipe Augusto Durán Martínez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Tomás Juan Bize Brintrup (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Alejandra Molina Tobar (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Carla Fernández Riffo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Jaime Naranjo Ortiz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Juan Francisco Pulgar Castillo (Independiente)
