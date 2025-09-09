Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

La supremacía de la derecha y centroderecha en el distrito 11 es clara e histórica. De los seis escaños que entrega este distrito que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura , cinco hoy pertenecen a ese sector político.

Así, los actuales diputados por el distrito son Cristián Araya (REP.), Catalina del Real (REP), Gonzalo de la Carrera (PNL), Guillermo Ramírez (UDI), Francisco Undurraga (Evopóli) y Tomás Hirsch (AH).

Candidatos destacados

Algunos cambios respecto de las cartas de la anterior elección parlamentaria tendrá este distrito. Así por ejemplo, en los comicios pasados Gonzalo de la Carrera llegó al Congreso representando al Partido Republicano, pero este dejó esa militancia, hoy pertenece a las filas del Partido Nacional Libertario, pero además no irá a la reelección.

En tanto, el Partido Republicano apostará por su actual diputado Cristián Araya y por Catalina del Real, actual parlamentaria, pero quien había llegado a ocupar un escaño en la Cámara Baja en representación de Renovación Nacional.

Otro que buscará la reelección es el diputado Francisco Undurraga en representación de Evópoli. Sin embargo, en el mismo pacto el actual diputado Guillermo Ramírez (UDI) no irá a la reelección por este distrito y buscará conservar su escaño esta vez por el distrito 9. En el partido optaron por la exconvencional constituyente Constanza Hub y el exconcejal de Lo Barnechea, Carlos Ward, para retener el escaño que ostenta el actual presidente de la colectividad.

A su vez, en RN optaron por el actual diputado del distrito 15, Diego Schalper, como opción para estas comunas del sector oriente.

Otro de los que también repostulará es el actual diputado Tomás Hirsch quien representa al Partido Acción Humanista y es la carta más fuerte de la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas. En el otro pacto oficialista, Unidad por Chile, se encuentran nombres como la exconvencional constituyente Constanza Schönhaut (FA), la exconcejala por La Condes, Isidora Alcalde (FA) y el abogado Rodrigo Rettig (PL).

Todos los candidatos