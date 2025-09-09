SUSCRÍBETE
Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Cuatro de los actuales seis diputados representantes de estas comunas del sector oriente irán a la reelección por el mismo distrito. En tanto, exconvencionales y un diputado que actualmente representa a otro distrito buscan un escaño por la zona.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

La supremacía de la derecha y centroderecha en el distrito 11 es clara e histórica. De los seis escaños que entrega este distrito que abarca La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, cinco hoy pertenecen a ese sector político.

Así, los actuales diputados por el distrito son Cristián Araya (REP.), Catalina del Real (REP), Gonzalo de la Carrera (PNL), Guillermo Ramírez (UDI), Francisco Undurraga (Evopóli) y Tomás Hirsch (AH).

Candidatos destacados

Algunos cambios respecto de las cartas de la anterior elección parlamentaria tendrá este distrito. Así por ejemplo, en los comicios pasados Gonzalo de la Carrera llegó al Congreso representando al Partido Republicano, pero este dejó esa militancia, hoy pertenece a las filas del Partido Nacional Libertario, pero además no irá a la reelección.

En tanto, el Partido Republicano apostará por su actual diputado Cristián Araya y por Catalina del Real, actual parlamentaria, pero quien había llegado a ocupar un escaño en la Cámara Baja en representación de Renovación Nacional.

Otro que buscará la reelección es el diputado Francisco Undurraga en representación de Evópoli. Sin embargo, en el mismo pacto el actual diputado Guillermo Ramírez (UDI) no irá a la reelección por este distrito y buscará conservar su escaño esta vez por el distrito 9. En el partido optaron por la exconvencional constituyente Constanza Hub y el exconcejal de Lo Barnechea, Carlos Ward, para retener el escaño que ostenta el actual presidente de la colectividad.

A su vez, en RN optaron por el actual diputado del distrito 15, Diego Schalper, como opción para estas comunas del sector oriente.

Otro de los que también repostulará es el actual diputado Tomás Hirsch quien representa al Partido Acción Humanista y es la carta más fuerte de la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas. En el otro pacto oficialista, Unidad por Chile, se encuentran nombres como la exconvencional constituyente Constanza Schönhaut (FA), la exconcejala por La Condes, Isidora Alcalde (FA) y el abogado Rodrigo Rettig (PL).

Todos los candidatos

  • Cristián Araya Lerdo de Tejada (REP.), Cambio por Chile
  • Catalina del Real Mihovilovic (REP.), Cambio por Chile
  • Pedro Lea-Plaza Edwards (REP.), Cambio por Chile
  • Michel Enrique Cartes Zuñiga (PSC), Cambio por Chile
  • Cristian Ignacio Daly Dagorret (PNL), Cambio por Chile
  • Carlos Roberto Alarcón Castro (PNL), Cambio por Chile
  • María Carolina Cotapos Mardones (PNL), Cambio por Chile
  • Francisco Undurraga Gazitúa (Evópoli), Chile Grande y Unido
  • Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli), Chile Grande y Unido
  • Diego Schalper Sepúlveda (RN), Chile Grande y Unido
  • Claudia Mora Vega (RN), Chile Grande y Unido
  • Percy Carter Morong (IND. DEM), Chile Grande y Unido
  • Carlos Ward Edwards (UDI), Chile Grande y Unido
  • Constanza Hube Portus (UDI), Chile Grande y Unido
  • Ricardo Andrés Avilés Rubilar (PDG), Partido de la Gente
  • Cristopher Alexeis Suárez González (PDG), Partido de la Gente
  • Elizabeth Fuentes Bravo (PDG), Partido de la Gente
  • Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich (PDG), Partido de la Gente
  • Marcela Ivonne Caballero Reyes (PDG), Partido de la Gente
  • Maricel del Carmen Donoso Acevedo (PDG), Partido de la Gente
  • Ricardo Andrés Silva Calcagno (PDG), Partido de la Gente
  • Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (PL), Unidad por Chile
  • Marcela Andrea Hevia Cubillos (IND. PL), Unidad por Chile
  • Constanza Schonhaut Soto (FA), Unidad por Chile
  • Isidora Alcalde Egaña (FA), Unidad por Chile
  • Cindy Solís Ibarra (IND. PPD), Unidad por Chile
  • Maria Ester Olea Rodriguez (PR), Unidad por Chile
  • Cecilia Celis Ahumada (DC), Unidad por Chile
  • Tomás René Hirsch Goldschmidt (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Elizabeth Adriana Contreras Becerra (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Catalina Deyanira Vidal Méndez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Pedro Jorge Davis Urzúa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Myriam de las Mercedes Meza Ancatén (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Germán Rojas Volmar (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Melina Gianelli Altamirano (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Nelson Nicolás Peña Gallardo (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Guilermo González Castro, (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • María Angélica Romero Donoso (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Elio Zárate Moraga, (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Nicolás Andrés Romero Reeves (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Ninoska Henríquez Araya (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.
  • Elizabeth Tudela Cruz (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.
  • Igor Contreras Jeria (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
  • Paula Huechaqueo Rojas (PAVP), Partido Alianza Verde Popular.
