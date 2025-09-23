Quiénes son los candidatos del distrito 13 que componen El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, PAC, San Miguel y San Ramón

El distrito 13 es uno de los que entrega cinco cupos a la Cámara de Diputados y lo componen las comunas de la Región Metropolitana El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón

Actualmente el oficialismo posee tres diputados versus dos de Chile Vamos. Quienes ocupan hoy los escaños son Eduardo Durán (RN), Cristhian Moreira (UDI), Daniel Melo (PS), Gael Yeomans (FA) y Lorena Pizarro (PC).

Todos los actuales parlamentarios irán a la reelección, no obstante, además de ellos hay otros 34 candidatos que buscan arrebatarles el puesto.

Candidatos destacados

Una de las candidatas que va a la reelección es la actual diputada Gael Yeomans (FA) quien en las elecciones pasadas obtuvo la más alta votación en el distrito.

Representando también al pacto Unidad por Chile, buscan la reelección la comunista Lorena Pizarro y el socialista Daniel Melo. A ellos se suman como opciones el PPD Cristóbal Barra; la DC Renata Vásquez; y la representante del Partido Radical, Elizabeth Zúñiga.

En la otra vereda, por el pacto Chile Grande y Unido repostularán los actuales diputados Cristhian Moreira (UDI) y Eduardo Durán (RN). En el bloque llama la atención la candidatura de la abogada y rostro de TV, Macarena Venegas, quien se presenta como independiente en un cupo Evópoli.

En tanto, el Partido Republicano está representado por la dupla de Felipe Ross, fundador de la colectividad, y Valentina Becerra. Estos además son acompañados por candidaturas del PNL y PSC en el bloque Chile Grande y Unido.

En tanto, el Partido de la Gente, el Partido Alianza Verde Popular y el Partido de Trabajadores Revolucionarios, como los bloques: Verdes, Regionalistas y Humanistas; Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista e Izquierda Ecologista Popular; presentaron candidaturas.

Todos los candidatos