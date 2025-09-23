Quiénes son los candidatos del distrito 13 que componen El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, PAC, San Miguel y San Ramón
Actualmente el oficialismo posee tres diputados versus dos de Chile Vamos. Los cinco parlamentarios buscarán la reelección.
El distrito 13 es uno de los que entrega cinco cupos a la Cámara de Diputados y lo componen las comunas de la Región Metropolitana El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón
Actualmente el oficialismo posee tres diputados versus dos de Chile Vamos. Quienes ocupan hoy los escaños son Eduardo Durán (RN), Cristhian Moreira (UDI), Daniel Melo (PS), Gael Yeomans (FA) y Lorena Pizarro (PC).
Todos los actuales parlamentarios irán a la reelección, no obstante, además de ellos hay otros 34 candidatos que buscan arrebatarles el puesto.
Candidatos destacados
Una de las candidatas que va a la reelección es la actual diputada Gael Yeomans (FA) quien en las elecciones pasadas obtuvo la más alta votación en el distrito.
Representando también al pacto Unidad por Chile, buscan la reelección la comunista Lorena Pizarro y el socialista Daniel Melo. A ellos se suman como opciones el PPD Cristóbal Barra; la DC Renata Vásquez; y la representante del Partido Radical, Elizabeth Zúñiga.
En la otra vereda, por el pacto Chile Grande y Unido repostularán los actuales diputados Cristhian Moreira (UDI) y Eduardo Durán (RN). En el bloque llama la atención la candidatura de la abogada y rostro de TV, Macarena Venegas, quien se presenta como independiente en un cupo Evópoli.
En tanto, el Partido Republicano está representado por la dupla de Felipe Ross, fundador de la colectividad, y Valentina Becerra. Estos además son acompañados por candidaturas del PNL y PSC en el bloque Chile Grande y Unido.
En tanto, el Partido de la Gente, el Partido Alianza Verde Popular y el Partido de Trabajadores Revolucionarios, como los bloques: Verdes, Regionalistas y Humanistas; Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista e Izquierda Ecologista Popular; presentaron candidaturas.
Todos los candidatos
- Felipe Ross Correa (REP.), Cambio por Chile
- Valentina Becerra Peña (REP.), Cambio por Chile
- Taryn Caroline Coopman Palavicino (PNL), Cambio por Chile
- Oscar Alejandro Calfileo Castro (PNL), Cambio por Chile
- Cristian Alejandro Vivian Troncoso (PSC), Cambio por Chile
- Daniel Jesús Tapia Mella (IND. PSC), Cambio por Chile
- Eduardo Durán Salinas (RN), Chile Grande y Unido
- Susan Atuan Salcedo (RN), Chile Grande y Unido
- Macarena Venegas Tassara (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Daniel Coronado Coronado (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Claudia Lange Farias (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristhian Moreira Barros (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristián Arturo Seguel Olivos (PDG), Partido de la Gente
- Marcelo Andrés Olivares Figueroa (PDG), Partido de la Gente
- Alexander Rodolfo Rojas Villarroel (PDG), Partido de la Gente
- Erika Maribel Lizama Fuentes (PDG), Partido de la Gente
- Nelson David Álvarez Galleguillos (PDG), Partido de la Gente
- Noemi Muriel Lapostol Jara (PDG), Partido de la Gente
- Juan Francisco Gamboa (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- María Isabel Martínez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Camila Burgos González (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Lorena Soledad Pizarro Sierra (PC), Unidad por Chile
- Gael Fernanda Yeomans Araya (FA), Unidad por Chile
- Cristóbal Barra Catalán (PPD), Unidad por Chile
- Renata Vásquez Aldunce (DC), Unidad por Chile
- Elizabeth Patricia Zúñiga Cruz (PR), Unidad por Chile
- Daniel Alexander Melo Contreras (PS), Unidad por Chile
- José Silva Díaz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Sebastián Vega Umatino (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Roxana Riquelme Tabach (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Matías Freire Vallejos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Percy Robert Campos Coronel (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Cristián Muñoz (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Fernando Israel Vilches Céspedes (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Gazzi Andrés Jacob Núñez (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Marisela del Pilar Petersen Basaez (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Juan Antonio Zambrano Duarte (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
- Paola Joyce Martínez Sandoval (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
- Pedro Alejandro Valenzuela Yañez (PAVP), Partido Alianza Verde Popular
