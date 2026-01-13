Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

En diálogo con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, adhirió a la acusación de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, por el congelamiento del diálogo con la oposición en el Parlamento.

Esto, luego que la portavoz del Ejecutivo sostuvo que, pese a existir acuerdos técnicos avanzados en proyectos clave del Ejecutivo, las conversaciones se habrían interrumpido tras intervenciones del presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo.

“Sí, yo creo que todos en nuestros sectores hemos percibido algo similar, una especie de clausura anticipada del debate legislativo cuando quedan todavía proyectos como sala cuna, el nuevo sistema de educación superior, entre otros”, dijo.

Y luego agregó: “Yo creo que efectivamente se ha visto tras las señales del presidente electo, yo diría que señales que nos han sido muy favorables para el entendimiento con el actual gobierno".

El timonel del PPD remarcó que esa ralentización en las conversaciones en el Congreso incluyen a la UDI, RN y Evópoli, que previamente habían mostrado mayor apertura y con quienes se llegó a acuerdo, por ejemplo, en la reforma de pensiones.

“Se ha visto también de particularmente Chile Vamos, un traccionamiento a esa disposición un tanto negativa para avanzar en resolver temas que no son un capricho de este gobierno, son proyectos necesarios para el país”, dijo.

Sobre ese supuesto cambio de postura señaló: “Lo que nosotros vemos que hay una señal del (próximo) Ejecutivo, particularmente el presidente electo, y eso ha sido bien recogido y lo más notorio ha sido el cambio de actitud, el cambio de disposición, de avanzar, de los parlamentarios en general, yo digo por los senadores que observo, fundamentalmente de Chile Vamos”.

Quintana fue consultado si tiene pruebas respecto a que haya existido un llamado directo o indirecto de Kast para dicho congelamiento en el diálogo.

"No tengo pruebas, pero tengo olfato. Y yo lo que percibo es que hay inquietudes de algunos sectores que todavía no han visto reflejado o su nombre o la participación de sus partidos (en el nuevo gabinete). Probablemente eso ha generado una cierta ansiedad y tal vez alguno ha entendido que es mejor estar 100% alineado con lo que diga el presidente electo", argumentó.