Quintana desliza que Tohá podría asumir un rol activo en la campaña de Jara en materia de seguridad

La mañana de este martes, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, deslizó que la exministra del Interior y excandidata a las primarias oficialistas, Carolina Tohá, podría asumir un rol activo en la campaña de la abanderada del sector, Jeannette Jara (PC).

En conversación con radio Infinita, el senador afirmó que Tohá “está haciendo esfuerzos para apoyar en materia de seguridad en la campaña”.

Consultado sobre si la exsecretaria de Estado tendrá un rol activo, Quintana respondió: “Yo creo que sí, cuando esto parta formalmente, después del 18 es otra etapa, y yo creo que vamos a contar con el apoyo de ella, no tengo ninguna duda”.

En esa línea, agregó: “Yo soy testigo de los esfuerzos que ha hecho en materia de tomar algunas propuestas, recoger alguna iniciativa, reflexionar con otros actores respecto de las prioridades que debieran haber en seguridad”.

Requerido sobre si solo trabajará en seguridad, el senador dijo: “Yo creo que ahí tiene mucho que decir, bueno, el programa de Carolina Tohá está bien completo, en muchos ámbitos, en lo económico también, en la sustentabilidad, pero donde se le requiera”.