    Política

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    "Si es que en la izquierda se están pasando el rollo de que vienen hablando hace dos años, y que Kast viene haciendo cosas impropias, que está tratando de influir en la Fiscalía, eso es totalmente absurdo, y no hay ningún elemento que a estas personas les permita afirmar eso. Nada”, aseguró.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    5 DE ENERO DEL 2026

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, desdramatizó las críticas que hicieron parlamentarios del oficialismo a raíz de las declaraciones de la futura ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, quien al defender que el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad no fue improvisado, reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo, José Antonio Kast datan desde hace “bastante tiempo”.

    Desde el PPD, figuras como la exministra Carolina Tohá y el diputado Jaime Araya, advirtieron que sería problemático que esos diálogos previos daten desde el tiempo en que Kast era candidato. El diputado Daniel Manouchehri, en tanto, advirtió que “esto es extremadamente grave. La vocera del próximo gobierno, Mara Sedini, reconoce que llevaban mucho tiempo conversando con la futura ministra de Seguridad. ¿Hablaron con otros fiscales? ¿Con quiénes?“.

    “A ver, yo he oído las críticas de los parlamentarios de izquierda, por lo menos de dos, y la verdad que me parece una crítica débil y un poquito absurda“, sinceró el timonel UDI en diálogo con radio Pauta.

    Luego, advirtió que “es evidente que para que ella llegue a ser ministra, tiene que haber conversado con el Presidente Kast. Eso es obvio, esto no fue telepáticamente, esto fue una conversación"

    “Y la conversación tiene que haber sido más o menos así: ‘Hola Trinidad, soy José Antonio Kast, he visto tu currículum, he visto lo que has hecho, me gustaría incorporarte al equipo como Ministra de Seguridad’. Y la verdad es que ella debe haber dicho, estoy tan honrada, presidente, pero tengo que pensarlo, hablarlo con mi familia, volvamos a hablar en una semana’. Así son las conversaciones para ser ministro de Estado. Eso no tiene nada de raro, y yo no veo donde pueda haber un conflicto allí“. relató.

    El diputado también también advirtió que “si es que en la izquierda se están pasando el rollo de que vienen hablando hace dos años, y que Kast viene haciendo cosas impropias, que está tratando de influir en la Fiscalía, eso es totalmente absurdo, y no hay ningún elemento que a estas personas les permita afirmar eso. Nada”.

    “Aquí se trata de torcer un poquito la frase de Mara Sedini, para tratar de hacer parecer como si el presidente Kast hubiera tenido una conversación impropia. ¿De dónde sacan eso? Entonces, la verdad, yo creo que esa es una crítica mañosa, y ya estamos empezando a ver si aquí se trata de criticar por criticar", apuntó.

    El legislador, por otra parte, adelantó que es probable que se discuta el proyecto para reformar el sistema político en el Congreso, y no la iniciativa de sala cuna universal. Para que este último proyecto tenga éxito, a su juicio, “tienen que haber algunos cambios que van a hacer que se apruebe en marzo”.

