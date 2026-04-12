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    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    Desde la oposición instan al gobierno a separar la reforma, mientras que desde el oficialismo defienden la medida.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, José Garcia Ruminot, quien en diálogo con La Tercera sostuvo que la rebaja del impuesto corporativo es “irrenunciable”, provocaron una serie de reacciones en el mundo político.

    El impuesto corporativo constituye, a juicio de Ruminot, el “corazón” de la reforma de “Reconstrucción Nacional”, proyecto considerado la iniciativa legislativa más importante del gobierno de José Antonio Kast y que contempla más de 40 medidas de reestructuración de recursos.

    La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, condenó los dichos del secretario de Estado sobre la también denominada Ley Miscelánea. “Con esto lo que vemos es que se pretende usar el dolor de las familias que perdieron sus casas producto del incendio para aliviarle el bolsillo a las grandes empresas”, arremetió.

    La parlamentaria sostuvo que lo anterior es de “una miseria humana tremenda”. Por lo tanto, señaló que insistirían al Ejecutivo en dividir los proyectos relacionados a la reconstrucción, cuyo respaldo es transversal en el Congreso.

    “Insistimos al Ejecutivo. Que no mantenga esa postura férrea de defender a las grandes empresas a como dé lugar, inclusive a costa de las familias chilenas”, indicó.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    En esa misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD-IND) coincidió con Yeomans sobre la separación del eje de reconstrucción de la reforma. “Si no lo hace, corre el riesgo de que se produzca un efecto de más manzana podrida, y que la reforma tributaria encubierta termine contaminando todo el paquete”, evaluó.

    “No queremos eso, creemos que hay cosas positivas sobre las cuales se puede avanzar y podemos llegar a acuerdos, pero hay otras que serán líneas rojas por principios y convicciones”, agregó Soto.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En tanto, la senadora Daniella Cicardini (PS) fue categórica: “No hay plata para las familias, pero sí para aliviarle la billetera al 1% más rico. En solo un mes, el gobierno ha empujado a Chile a una verdadera depresión social, porque cada día es más caro vivir”.

    “En ese contexto, bajarles los impuestos a los poderosos, sin compensación fiscal, no solo es una inconsecuencia, es una provocación. No vamos a respaldar una reforma tributaria de contrabando que después termina pagando la clase media y los trabajadores”, criticó.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” Dedvi Missene

    Por su parte, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona (PC), calificó la medida como un “retroceso en lo que es la redistribución de la riqueza, significa una señal abierta y directa de que es un gobierno que enrumba hacia una élite, hacia un privilegio de minoría, que son los vinculados al gran capital”.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Patricio Briones estimó que la revisión de la reforma debe ser de forma segmentada “para evitar letras chicas y para que lleguen rápido las soluciones a la ciudadanía”.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    En tanto, el diputado Roberto Arroyo (IND) valoró algunos elementos positivos de la iniciativa. Sin embargo, advirtió que “genera dudas importantes”, por lo que “revisará con #especial atención cada uno de los componentes de este proyecto”, especialmente la reducción del impuesto corporativo.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional”

    En esa misma línea, el senador Iván Flores (DC), apuntó que la reducción del impuesto respaldada por García Ruminot constituye un “gigantesco error”.

    En concreto, sostuvo que “sigue insistiendo en temas que hoy día son contrarios al sentido común. Mientras le suben los costos a la gente, les bajan los impuestos a las grandes empresas. Si esto es un tremendo favor a los amigos de los amigos, díganme entonces qué cosa es”.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Reparos del oficialismo

    Desde la vereda del oficialismo, desdramatizaron la reducción de aquel impuesto. El diputado republicano, Agustín romero, sostuvo que “aquí no hay caricaturas, hay realidad. Chile hoy no es competitivo”.

    “La rebaja del impuesto corporativo es una medida necesaria. ¿Y qué esperamos ahora? Que tanto oficialismo como oposición entiendan que esto no es ideología, es sentido común, y que Chile no puede seguir estancado”, afirmó.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” Dedvi Missene

    En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respaldó la rebaja del impuesto y apuntó a “explicar bien qué significa rebajar el impuesto a las grandes empresas”. Además, apuntó que la reforma “es clave para el éxito del gobierno”.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” KARIN POZO

    La diputada Constanza Hube (UDI), por su parte, afirmó que no hay novedad en la baja del impuesto corporativo. En tanto, señaló que “lo que sí es urgente es devolverle dinamismo a una economía estancada desde hace años. Más crecimiento significa más empleo, más oportunidades, mejor calidad de vida. Ese debiera ser el foco del debate, no el color político de la medida”.

    Rebaja tributaria “irrenunciable” provoca choque entre oficialismo y oposición por “Reconstrucción Nacional” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

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    Más sobre:Impuesto corporativoJosé Garcia RuminotLey MisceláneaReconstrucción NacionalOposiciónOfiicalismo

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