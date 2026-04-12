El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este domingo el proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo, destacando que la rebaja del impuesto corporativo constituye un eje central de la iniciativa, con el objetivo de dinamizar la economía y generar empleo.

En el marco de una actividad de Cuasimodo en el Hogar de Ancianos San José, la autoridad sostuvo que se trata de una reforma estructural, enfocada en permitir que las empresas dispongan de mayores recursos para invertir, en un contexto marcado por altos niveles de desempleo e informalidad laboral.

“Lo que buscamos es precisamente eso, revitalizar la economía del país, dinamizar la economía del país”, señaló el ministro, agregando que una menor carga tributaria favorecería la creación de empleos y, a largo plazo, una mayor recaudación fiscal.

Ministro García Ruminot defiende rebaja del impuesto corporativo y adelanta avances de la ley miscelánea JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En esa línea, aseguró que Chile presenta actualmente una de las tasas de impuesto de primera categoría más altas en comparación con países de la OCDE, pese a no tener el mismo nivel de desarrollo, lo que —según indicó— afecta la competitividad del país.

Respecto a las críticas que apuntan a que la medida beneficiaría principalmente a los sectores de mayores ingresos, García Ruminot afirmó que el principal impacto será en el crecimiento económico y el empleo, subrayando que el fisco también se vería favorecido mediante un aumento en la recaudación sin necesidad de elevar impuestos.

Avance de Ley Miscelánea

En paralelo, el ministro abordó el avance de la denominada ley miscelánea, indicando que el Ejecutivo se encuentra revisando en detalle su contenido para presentar un proyecto equilibrado que permita una tramitación más expedita en el Congreso.

“Queremos llegar con un proyecto cuya tramitación legislativa no se demore tanto”, explicó, precisando que se han recibido propuestas desde distintos ministerios tanto para incorporar como para excluir materias, en un proceso que se está afinando en coordinación con el comité político y el equipo económico.

Consultado por la gestión del Gobierno en sus primeras semanas, la autoridad realizó una evaluación positiva, destacando la capacidad del Ejecutivo para enfrentar escenarios complejos, como el alza internacional de los combustibles derivada de conflictos externos.

Asimismo, valoró el respaldo del Congreso a las medidas impulsadas para mitigar estos efectos, enfatizando la importancia del diálogo y la colaboración entre el Ejecutivo y el Parlamento para avanzar en la agenda legislativa.