Rechazo a la propuesta de derechos de autor marca nuevo pleno de la Convención

“No puedo creer que los colegas hayan votado en contra de la libertad de investigación. No puedo creer muchas cosas en realidad”.

Así se desquitó a través de sus redes sociales la convencional Cristina Dorador (Movimientos Sociales) luego del rechazo en el pleno de una de las normas que ella apoyó. Su incredulidad fue compartida entre varios de sus pares de la comisión de Sistemas de Conocimientos de la Convención Constitucional, instancia que sometió a votación en el pleno su segundo informe de normas constitucionales. Esto porque, al igual que como ocurrió con su primer informe, la mayor parte de las normas fueron rechazadas por el pleno.

De los 25 artículos sometidos a votación, seis lograron quedar consagrados en el borrador de nueva Constitución.

Uno de los cuestionamientos más comunes sobre este informe fue sobre si su contenido debiese ser abordado por la Constitución o solo por la ley. En este sentido, Ricardo Neumann (Un Chile Unido) sostuvo: “El informe presenta problemas graves de maximalismo y poca condensación de contenidos, regulando en 25 artículos lo que pudo haberse hecho en mucho menos, dejando al arbitrio de la autoridad la interpretación de diversos conceptos que no están bien delimitados”.

Este informe, en concreto, incluía artículos sobre materias como derechos de autor, participación en los sistemas de conocimiento, protección de usos de conocimientos y tecnología y reconocimientos de la arte y las culturas. La co-coordinadora de la instancia, Carolina Videla (Chile Digno), sostuvo previo a la votación: “El informe aborda y releva y profundiza el alma de los pueblos de Chile, las memorias, los patrimonios, las culturales, las artes y la artesanía. Son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y para la identidad y desarrollo de los pueblos”.

Dentro de lo aprobado, hay un inciso sobre el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Este establece que “toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de (...) los diversos sistemas de conocimientos”. También contó con el apoyo del pleno el artículo que establece que el Estado adoptará “medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena” y uno de los incisos del artículo referido al derecho a la protección de datos personales.

Otro de los artículos aprobados, con 108 votos a favor, fue el que establece que “es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos”. También se aprobó uno de los incisos sobre patrimonios naturales y culturales y un artículo sobre difusión y educación sobre patrimonios.

Rechazo a la propuesta de derechos de autor

Uno de los artículos más discutidos, incluso antes de comenzado el debate, fue el referido a derechos de autor. En este sentido, el convencional Ignacio Achurra (Frente Amplio) señaló durante su intervención: “Una de las formas en que los artistas generan ingresos en Chile es a través de derechos autorales. Esos recursos son clave para la supervivencia de miles de creadores de todas las disciplinas, incluyendo también las ciencias”.

Finalmente, este artículo, fue rechazado en sus totalidad. En concreto, este buscaba consagrar en la nueva Carta Magna el derecho a “beneficiarse de los intereses morales y materiales”. Además, establecía que estos derechos “comprenden el aprovechamiento y el uso de la obra o interpretación, por un tiempo que no será inferior al de la vida del titular”. También proponía que el derecho material de autores o intérpretes “estará sujeto a las disposiciones del derecho de propiedad establecidas por esta Constitución”.

El convencional Neumann (Unidos por Chile) criticó el trato diferenciado a los pueblos originarios en esta materia. “Sobresale nuevamente el trato diferenciado de ciertos grupos étnicos (...) El ejemplo más evidente de esto se da en la regulación dispar que se hace en relación a un tema tan sensible como la propiedad intelectual, consagrando con atribuciones absolutas la propiedad intelectual indígena, pero para el resto de los mortales (...), se evita hablar de propiedad intelectual”.

También bajo una mirada crítica, Paulina Valenzuela (No Neutrales) aseveró durante su intervención: “No es una buena norma, está mal redactada, no ocupa conceptos propios de la propiedad intelectual en general y del derecho de autor en particular contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile (...)”.

Ola de normas rechazadas

Al igual que en la votación del primer informe de la comisión, la tendencia fue el rechazo de las normas. Así, el artículo segundo, que buscaba establecer que el Estado reconoce los diversos sistemas de conocimientos -incluidas las ciencias, artes, humanidades, saberes ancestrales, territoriales y populares y conocimientos estéticos-, como también fomentar el acceso abierto e intercambio de conocimientos y el derecho a beneficiarse de ellos.

También fue rechazado, con 49 votos a favor, 51 en contra y 48 abstenciones, el artículo sobre libertad de investigación, que buscaba establecer que la Constitución garantiza “la protección de la indebida influencia del juicio independiente, el cuestionamiento libre y abierto de la ética de los proyectos”.

Asimismo, se rechazó el artículo que apuntaba a consagrar que “el ejercicio del derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos y la libertad de investigación tienen como límite el respeto a los principios de la bioética”.

También se rechazaron los artículos sobre protección contra usos indebidos de los conocimientos y la tecnología, patrimonio y propiedad intelectual indígena, reconocimiento del aporte de las culturas, artes y patrimonios, derecho a la seguridad informática, derecho al acceso abierto a la información pública, el “reconocimiento de la memoria”, el “derecho a las memorias” y el reconocimiento de la artesanía.