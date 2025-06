Recriminaciones cruzadas entre candidatos encienden la primaria oficialista

A 15 días de la primaria oficialista, si hay una sensación que impera en la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, es la incomodidad. A medida que el tiempo para hacer campaña se agota, candidatos y sus respectivos partidos han hecho ver sus diferencias con fuerza y han provocado duras disputas.

El peak de la tensión esta semana lo desencadenó la franja de Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, en la que se muestra a Patricio Tombolini en el marco del caso Coimas, pese a que él fue absuelto de todos los cargos de los que se le acusó en 2007 por la Corte Suprema. El exsubscretario y militante del Partido Radical se molestó tanto, que adelantó que se querellará.

La polémica escaló tan alto, que los candidatos presidenciales se refirieron a ella. Ayer, Carolina Tohá, la carta del Socialismo Democrático, afirmó que “hay grupos muy atrapados en una caricatura (...) que yo pensaba que estaba superada. Lo considero lamentable. Ciertamente, los aludidos tienen su razón para hacer sus descargos”. Además, la candidata aseveró que “uno tiene que hacerse responsable de lo que sale (en la franja). Incluso si no lo vio, también es responsable, por no haberlo visto”.

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

En respuesta a eso, Winter dijo que “Tohá ha dicho que estamos atrapados en caricaturas. En las últimas semanas personas que asesoran su candidatura y un senador nos han tratado de violentos, de querer convertir a Chile en un infierno (...) y hasta de imbécil me han tratado. Y yo no le he respondido. Lamentablemente, ella no se ha distanciado de esas declaraciones”.

05 ABRIL 2025 GONZALO WINTER FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Winter, en todo caso, no solo disparó sus dardos contra Tohá. De forma inédita, también hizo una dura crítica a la candidata del PC, Jeannette Jara, quien, de acuerdo a encuestas, es quien toma ventaja en la carrera presidencial.

En entrevista con Radio Romántica, el diputado señaló que “la candidata Jara se ríe del tema Cuba-Venezuela. Mientras ellos no sean claros en ese tema, es muy difícil que el mundo Tohá los siga a ellos. Por eso yo creo que mi candidatura tiene la capacidad de unir al progresismo”.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En el debate de candidatos oficialistas organizado por La Tercera y Duna la semana pasada, a los postulantes se les asignaron temas al azar. A Jara le tocó SQM-Codelco. “Ay, yo quería que me preguntaran por Venezuela y por Cuba”, ironizó la carta del PC entre risas.

En el comando de Jara, en tanto, causaron molestia los dichos de Vlado Mirosevic, quien se desempeña como uno de los voceros de Tohá. En entrevista con La Tercera, el diputado liberal planteó que “no creo que gane Jara. Al final, va a primar un sentido de responsabilidad”. Además, sugirió que su candidatura es “de trinchera”.

11 JUNIO 2025 RETRATO AL DIPUTADO VLADO MIROSEVIC EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El alcalde Fares Jadue (Recoleta), quien se desempeña como uno de los voceros de Jara, respondió que “pretender que la responsabilidad excluye a Jeannette Jara es justamente una muestra de irresponsabilidad política. Sus dichos subestiman a la ciudadanía chilena”. La propia candidata se refirió a los dichos del diputado y señaló que “yo soy una mujer de izquierda y no lo voy a ocultar. No sé si eso será una trinchera. Para mí es una posición política”.