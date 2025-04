Reforma política: senadora Núñez (RN) advierte a Elizalde que no volverá a tramitar norma sobre “órdenes de partido”

A un paso de que sea votada en la sala del Senado -”casi despachada”, según el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS)- quedó la reforma política que busca combatir la fragmentación del Congreso.

Las principales normas de esta iniciativa, surgida de una moción de un grupo transversal de legisladores, ya fueron aprobadas por la Comisión de Constitución, que preside la senadora Paulina Núñez (RN); sin embargo, quedó pendiente la votación de un artículo transitorio que busca atenuar, solo para la próxima elección, las nuevas exigencias a partidos y parlamentarios.

En lo medular, esta reforma propone un umbral (un 5% de los votos o bien tener 8 parlamentarios electos) para que los partidos puedan acceder a la representación en la Cámara de Diputados y establece la causal de cesación del cargo a aquellos legisladores díscolos que renuncien a sus partidos o comités de origen.

No obstante, a través de una indicación, el gobierno intentó fallidamente incluir una norma para regular en la Carta Fundamental las “órdenes de partido”, que fue rechazada, en forma unánime, por la mencionada Comisión de Constitución el lunes pasado.

El martes, Elizalde contraatacó y deslizó que la reforma “complementaria” que el gobierno está preparando para endurecer la legislación sobre partidos podría insistir con esta disposición que fortalece la disciplina de las colectividades.

Las declaraciones del ministro tensionaron el inicio de la sesión de este miércoles, aunque el mismo jefe de gabinete intentó descomprimir el ambiente, explicando que él se refería a un cambio legal, que el gobierno siempre planteó que se necesitaría para suplementar la actual reforma política, que solo modifica la Constitución, pero que no toca las leyes orgánicas que regulan la conformación y el financiamiento de los partidos.

“Creo que se ha tratado de generar una controversia que no está. Nosotros tenemos una postura respecto a las órdenes de partido. Obviamente es el Congreso el que decide, y si no hay mayoría para que eso se apruebe, no se va a aprobar. Ese no es mi punto. El proyecto de ley al cual yo hice referencia no es un anuncio nuevo. Lo dije en diciembre, lo dije en marzo en esta misma comisión. Y siempre quedó planteado como un proyecto complementario, que aborde materias que no están consideradas dentro de la reforma constitucional. No es en vez de, sino que es complementario. Ese es un punto que quería aclarar, presidenta, para que no se genere una controversia que me parece que es no solo inconducente, sino que es un poco artificial”, dijo el titular del Interior.

Si bien Núñez también dijo que las palabras del ministro aclaraban en parte la controversia, igualmente lanzó una severa advertencia.

“A ver, ministro, yo creo que si reaccionamos algunos de los senadores, incluso, públicamente, fue porque cuando a usted le preguntan, usted dice que el gobierno va a presentar un proyecto de ley con el objeto de regular toda esta materia. Entonces, claro, si hoy día tenemos claridad de cuáles van a ser estos puntos que acaba de mencionar, es una cuestión evidentemente muy distinta”, agregó.

“Pero aclarado el punto, s í le quiero decir, porque en eso voy a mantener mi postura, ministro, si terminamos encontrándonos con un proyecto que tiene los mismos puntos que esta reforma contiene, o aquello que incluso fue rechazado, no lo voy a poner en tabla” , advirtió Núñez.

Si bien la polémica no siguió escalando, no quedó cerrada. De hecho, quedó latente, ya que efectivamente la senadora RN, por reglamento, tiene la potestad para poner en tabla los proyectos asignados a la Comisión de Constitución.

Dedvi Missene

Con esa misma facultad también puede bloquear iniciativas o bien discutirlas indefinidamente sin ponerlos en votación, aun cuando esas reformas tengan urgencia del Ejecutivo. Prueba de ello fue la tramitación de la reforma previsional, que solo se pudo votar una vez que el entonces presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), dio su venia para que se votara.

No obstante, Elizalde tiene un par de cartas para sortear el posible bloqueo de Núñez. En primer lugar, puede intentar reponer las órdenes de partido en la sala del Senado o bien en la Cámara. Incluso en una eventual comisión mixta. Por lo tanto, la senadora de RN no tendría ya atribuciones para negarse a discutir el punto y solo podría volver a rechazarlo.

La segunda alternativa del ministro es trasladar el punto que fortalece la disciplina partidaria a esta reforma complementaria. Al ser un cambio legal, no constitucional, esa iniciativa no debiera pasar por la Comisión de Constitución, que hoy preside Núñez, y podría ser derivada a la Comisión de Gobierno, en la hoy el oficialismo tiene mayoría y donde no participa la senadora RN por Antofagasta.