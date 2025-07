En Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) acusaron el golpe. Pese a la insistencia de los últimos días, este fin de semana el Partido Republicano cerró definitivamente la puerta a una lista parlamentaria única en la oposición, y ratificó su pacto con el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC), “Derecha Unida”.

Pese a que no fue una sorpresa, pues esas tres colectividades habían anunciado ya en abril un preacuerdo para disputar en conjunto las elecciones parlamentarias de fin de año, en la coalición de centroderecha no dudan en afirmar que este fue el portazo definitivo.

Así, pese a que particularmente en la UDI insistieron este domingo en iniciar conversaciones para una sola lista de oposición, esto frente a la posibilidad de que el oficialismo acuerde un único pacto, en la interna son varios los que llaman a dar vuelta la página y focalizarse en amarrar el acuerdo con demócratas.

Y es que en la colectividad son claros: resta poco más de un mes para la inscripción de candidaturas en el Servicio Electoral (Servel) y –dicen– pareciera que las conversaciones con esa tienda siguen trabadas, sin despejar los principales nudos, por lo que el llamado es a privilegiar esas gestiones.

En el partido liderado por Ximena Rincón, de hecho, reiteran que aún no hay acuerdo en ninguna de las tres materias que están conversando con el bloque: la programática, la presidencial y la parlamentaria.

A eso se suma el factor de que en la colectividad transmiten ya haber recolectado las firmas en las tres regiones en las que les falta estar constituidos, por lo que tendrían el camino libre para inscribir la candidatura presidencial de Rincón y “subir el precio” en la negociación de cupos con Chile Vamos.

Por lo mismo, fuentes en la coalición aseguran que es momento de cerrar ese pacto.

Republicanos amarra pacto con libertarios y socialcristianos y sube presión en Chile Vamos por lista con Demócratas.

“La pregunta a esta altura es lista unitaria con quién. Para eso tiene que existir la voluntad política, cosa que no existe y que hoy quedó súper clara. Entonces, ahora nuestro foco tiene que estar en seguir trabajando para la presidencial y parlamentaria con demócratas, con amarillos, y tratar de conquistar a todos esos viudos del Socialismo Democrático que no estarían dispuestos a votar por Jeannette Jara. No tiene sentido seguir insistiendo en otro camino”, dijo a La Tercera la diputada de RN e integrante del comité político de Evelyn Matthei, Ximena Ossandón.

A la parlamentaria también se han sumado algunos como los jefes de bancada de la UDI y RN, Henry Leal y Miguel Mellado, respectivamente, quienes desde la semana pasada vienen planteando la necesidad de cerrar el tema e impulsar, por otra parte, acuerdos por omisión en las regiones que sean binominales en la elección senatorial (Arica, Tarapacá, Atacama y Aysén).

Para esa posibilidad, de hecho, en republicanos han asegurado estar disponibles, pero solo una vez que Chile Vamos cierre la lista con demócratas.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, planteó que si bien es importante no descuidar el acuerdo con demócratas, afirmó que “anteponer lo partidista por sobre la amenaza comunista es preocupante. Que la derecha saque más votos y eso repercuta en menor representación que la izquierda en el Congreso va a ser muy decepcionante. Tenemos una gran oportunidad de una alianza electoral, sobre todo considerando que nos vamos a necesitar para gobernar”.

UDI y republicanos suben el tono

En esa línea, en el bloque algunos seguirán insistiendo por una lista única. Así lo hizo este domingo la directiva de la UDI a través de una declaración pública en la que se asegura que “las cifras muestran que solo la unidad (...) puede evitar que Chile quede en manos de un bloque de izquierda”.

El tema, posteriormente, también fue abordado por el presidente de la tienda, Guillermo Ramírez. “Si ellos (la izquierda) van en una lista, a nosotros nos parece una gran irresponsabilidad que, teniendo más votación, perdamos el Congreso (...) Uno puede tener proyectos políticos distintos e ir en una misma lista parlamentaria”, aseguró en entrevista con Estado Nacional de TVN.

De esa forma, planteó que “cuando se dice ‘mi adversario es la izquierda’, eso tiene que tener un correlato en los hechos y eso es lo que nosotros estamos pidiendo”.

Más dura fue la encargada electoral del partido, María José Hoffmann, quien en el programa Mesa Central de Canal 13 dijo que “es una irresponsabilidad que ni siquiera estén disponibles a conversar. Acá lo que tenemos que conformar es una gran mayoría social para gobernar”.

En esa línea, añadió que “aquí lo que no es entendible es la irracionalidad de algunos partidos de oposición al no ver lo necesaria que es la unidad”.

El tema, en todo caso, no quedó ahí y desde republicanos no dudaron en responder los emplazamientos.

“Esto no se trata solo de números, no es solo algo que se pueda colocar en una planilla de Excel, sino que tiene que ver con proyectos políticos que son distintos (...) Nosotros creemos que de esa manera, independiente de lo que haga la izquierda, se pueden maximizar no solo los votos sino también los escaños, pero también ofrecerle a la ciudadanía proyectos políticos distintos”, planteó en Estado Nacional el jefe de comunicaciones del partido, Cristián Valenzuela.

Y agregó: “Eso es lo fundamental, en la medida que sea una competencia no adversarial. O sea, cuando uno lee hoy día al jefe de campaña de Evelyn Matthei en una entrevista decir que el adversario de Chile Vamos es José Antonio Kast, ahí es donde está mucho más equivocado. Porque te dicen eso, por una parte, y después te quieren invitar a tomar tecito para juntarse y repartir cupos”.

En la colectividad liderada por Arturo Squella son enfáticos: no solo aseguran que desde un inicio el acuerdo implícito con Chile Vamos fueron dos listas en la oposición, sino también –plantean– no se entiende que se llame a un pacto conjunto y, al mismo tiempo, una de las principales estrategias del bloque sea enfrentarse a su abanderado, José Antonio Kast.

Esto último, sobre todo tras las declaraciones de su jefe de campaña, Diego Paulsen (RN), quien este domingo en entrevista con La Tercera planteó que “nuestro adversario va a ser Kast en primera vuelta, porque es idílico pensar que podemos pasar ambos a segunda vuelta”.

Al respecto, en su cuenta de X, Kast aseguró que “nuestros adversarios políticos y electorales no están en la oposición: son Jeannette Jara y los sucesores de este fracasado gobierno. Sigamos trabajando, sin desviar nuestro objetivo, para derrotar al crimen organizado, a la inmigración ilegal y el estancamiento económico”.

Los dichos de Paulsen también generaron ruido al interior de Chile Vamos. En privado, algunos parlamentarios insistieron en que la campaña la deben focalizar en contrarrestar a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y que se debe evitar entrar en disputas con Kast.

De hecho, Hoffmann calificó como “un error” las palabras de Paulsen y recalcó que “el adversario siempre está al frente”.

Ramírez, en tanto, tuvo que salir a explicar el tema.“Paulsen, cuando dice que Kast es el rival, a lo que se refiere es a que lamentablemente no tenemos un escenario en el que puedan pasar los dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Pero nuestro rival político es la izquierda”, afirmó.