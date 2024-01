Republicanos cuestionan dichos de Piñera por Constitución e insisten en que Kast no pasará por primarias

El rayado de cancha político planteado por el expresidente Sebastián Piñera -en entrevista con La Tercera- no dejó indiferente a Chile Vamos, ni menos al Partido Republicano. En las colectividades opositoras se valoró con distintos énfasis y matices la propuesta de unidad, que, de acuerdo a la visión del exmandatario, debe abarcar desde Amarillos y Demócratas hasta el Partido Republicano. Pero en la tienda de José Antonio Kast molestó que les adjudicara la principal responsabilidad de la derrota en el plebiscito del 17-D, y que dijera que “Chile Vamos no debe actuar al ritmo o la música que pone Republicanos”.

“La principal responsabilidad la tiene quien era mayoría en el Consejo Constitucional, que era el Partido Republicano”, fue la reflexión de Piñera en estas páginas, a casi un mes del referendo, donde el “A favor” -opción levantada por su sector- perdió por un 44% frente al 55% del “En contra”.

Pese a ello, también culpó a su propia coalición, diciendo que Chile Vamos tenía los votos suficientes para haber podido lograr un consenso que eliminara “estos gustitos, errores y excesos” (en referencia al qué y al quién está por nacer y a las contribuciones); que no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera aprobable “debilitó a la derecha” y que, con todo, pasó el tiempo de lamentarse por las heridas y que es el momento de asumir una gran responsabilidad histórica.

“El mayor ‘gustito’ en el tema constitucional fue el del expresidente, cuando regaló la Constitución a la izquierda creyendo que algo bueno iba a salir de eso”, fue la tajante respuesta del diputado Republicano Luis Fernando Sánchez, quien fue uno de los primeros en visibilizar la molestia que provocaron las palabras del exgobernante en esa tienda.

Lo anterior, a pesar de que en la misma entrevista Piñera sostuvo que tuvo que abrir ese proceso, por el contexto que había en el país. Y señaló que “esa derecha dura y crítica, a veces habla desde el limbo, como si estuviéramos viviendo en Narnia. ¿Qué opciones tenía nuestro gobierno el 12 de noviembre del año 2019? Después del estallido social, el 12 de noviembre fue uno de los días más violentos en la historia de nuestro país”.

El jefe de bancada de los republicanos, Agustín Romero, tampoco ocultó su disconformidad con las palabras del exgobernante. “Nosotros no le ponemos la música a nadie. Nosotros defendemos nuestras ideas con convicción, no en forma tibia. Y, en ese sentido, discrepo de la opinión del expresidente Piñera, porque tratar de decir que nosotros queremos influir u obligar a la UDI, a Renovación Nacional o a Evópoli a hacer algo que no quieran hacer, eso no es así. Ellos son libres de tomar los caminos que estimen convenientes”, afirmó.

Y, sobre la propuesta de alianza, desde republicanos hasta Amarillos y Demócratas, enfatizó que “primero hay que preguntarles a esos grupos si quieren estar con republicanos. Nosotros creemos que podemos hacer alianzas con cualquier sector político que quiera defender a Chile, en contra de la izquierda radical. Pero lo que nosotros no vamos a hacer es adecuarnos a ellos”, sostuvo, al cuestionar que uno de los puntos planteados por Piñera para una futura alianza, sea sobre la base de la suscripción de “un compromiso claro y categórico con la democracia”. De acuerdo a la visión del parlamentario, “eso es algo ofensivo, porque no sé si él tiene dudas de que RN, la UDI, Evópoli, Amarillos, Demócratas o nosotros, no somos democráticos. Es bien inadecuado lo que pide y eso no le hace bien a la posibilidad de que nos sentemos a conversar, porque si tiene dudas, es bien lamentable”.

También recalcó que la decisión de su partido “es llegar con José Antonio Kast a la primera vuelta, sin pasar por primarias”, y que en el caso de un balotaje “como no queremos que llegue la izquierda radical a gobernar de nuevo este país, estamos dispuestos. Tal como lo hizo generosamente José Antonio Kast cuando apoyó a Sebastián Piñera en su momento, nosotros también esperamos que nos apoyen”.

Chile Vamos con foco en la unidad

Y, aunque en Chile Vamos comparten el diagnóstico sobre las responsabilidades que Piñera les adjudicó a ellos y a republicanos, optaron por centrarse en la propuesta de “alianza política” unitaria, al estilo de una nueva Concertación, pero de centroderecha, que les permita afrontar los próximos desafíos electorales y que le dé estabilidad al país por varios años.

“El expresidente ha dicho varias veces que su interés es mantener la unidad del sector, contribuir a esa unidad. Y para eso él está tomando el rol -como él mismo lo definió en algún momento- de un buen expresidente. Y, en ese sentido, todo esfuerzo que apunte a esa unidad es valioso”, sostuvo Gloria Hutt, presidenta de Evópoli.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri, confesó que esta postura viene siendo socializada desde hace unos dos o tres meses, con mayor intensidad, en distintos espacios de diálogo interno con el expresidente. “Nos ha insistido -afirmó- en que es fundamental la unidad, que hay que remar juntos en una misma dirección, que es necesario conformar una gran coalición, desde los republicanos hasta el centro, y que hay que llegar a un acuerdo para las municipales de octubre de este año”.

A juicio del parlamentario, es necesario alcanzar un acuerdo en torno a 10 o 12 bases, similares a las que hubo para el segundo proceso constitucional, no ideológicas, no partidistas, sino que de consensos básicos, en seguridad, Estado de Derecho, pensiones sostenibles y crecimiento económico, entre otras. “Es fácil -precisó- que algo así sea suscrito por Republicanos, Evópoli, Amarillos y Demócratas, y de ahí parte el resto. Porque, si no tienes un documento fundante, no puedes tener visión común. Si la Concertación se puso de acuerdo, a pesar de las tremendas diferencias que había en su interior, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo nosotros?”, preguntó.

Similar postura tiene Andrés Longton, jefe de bancada de RN, para quien la disposición de unidad de parte de Chile Vamos está. “La pregunta -dijo- es si está la disposición del Partido Republicano o de Amarillos y Demócratas. Construir una gran alianza de gobierno, que represente el sentir del centro y de la derecha, sería lo más sensato. Pero para eso falta aunar voluntades y partir, primero por un pacto electoral, para ver cómo se proyecta esa relación después de eso”.

Andrés Célis, diputado RN, complementó lo anterior diciendo que Piñera habló con una franqueza absoluta. “No ocultó nada, no disfrazó nada. Lo que sostuvo puede ser políticamente incorrecto para algunos, pero eso es lo que realmente piensa”, dijo. Y agregó, ante una consulta, que no descarta que el exmandatario pueda ser levantado como una carta presidencial para la contienda 2025. “No lo descarto, por una razón muy simple: porque si llega a haber primarias, estoy pensando hipotéticamente, Evelyn Matthei, quien es la mejor candidata de nuestro pacto, iría por la UDI. (Rodolfo) Carter podría ir como independiente o eventualmente por el Partido de la Gente. A lo mejor Evópoli lleva a Gloria Hutt o a otra carta de su partido. Y ¿a quién lleva RN? Hay muchos que lo quieren a él. Pero, aunque el expresidente ha dicho que no, tendría que definir su postura final, después de la municipal”.

José Miguel Castro, diputado RN, también compartió la visión de Piñera y sostuvo que Chile Vamos tiene una visión común en materia de construcción de acuerdos y de puentes. “Soy un convencido de que las palabras dichas por el Presidente son correctas. Debemos unirnos, desde republicanos hasta Demócratas y Amarillos, de lo contrario -advierte- no vamos a ganar los próximos compromisos electorales”.

Con todo, y ad portas de las municipales de octubre, en Chile Vamos prima la voluntad de enfocarse en lo que los une, para evitar perder zonas clave, tanto a nivel de alcaldías como de gobernaciones.