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    Repudio transversal y llamados a “actuar” al gobierno: las reacciones de parlamentarios a homicidio en escuela de Calama

    La mañana de este viernes se reportó una riña en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la cual un estudiante de 18 años habría atacado tanto a estudiantes como funcionarios de la institución educativa. Además de la condena a los hechos, los legisladores también llamaron a tomar acciones contra la violencia en los establecimientos educacionales.

    Por 
    Javiera Arriaza
    Nicolás Quiñones
     
    Joaquín Barrientos
    Calama, 27 de Marzo de 2026 Estudiante del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta asesina a inspectora del colegio y agrede a otra inspectora y 3 alumnos del colegio Pedro Tapia/Aton Chile PEDRO TAPIA/ATON CHILE

    La jornada de este viernes, en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, se reportó una riña escolar, donde un estudiante de 18 años sacó un arma blanca, hiriendo a una inspectora y provocando su muerte.

    Del hecho, también quedaron lesionados otra inspectora y tres alumnos de 15 años, que fueron trasladados hasta el Hospital Carlos Cisternas. Esto ha provocado las reacciones inmediatas de las autoridades.

    Es la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), quien lamentó los hechos, mandando sus condolencias a la familia de la víctima, y señaló que “estas situaciones deben enfrentarse con firmeza y claridad, y no pueden normalizarse. No es aceptable que un estudiante ingrese con un arma blanca a un establecimiento educacional, y si ello ocurre, es indispensable adoptar medidas efectivas de prevención”.

    Asimismo, apuntó que es importante avanzar en “soluciones concretas” como proyectos de ley orientados “a prevenir este tipo de hechos”.

    La senadora Paulina Nuñez Dedvi Missene

    Mientras que el diputado representante de Calama y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya (IND-PPD), quien se pronunció rápidamente sobre los hechos, lamentando lo ocurrido.

    Además, llamó al gobierno a que “pueda agilizar, apoyar a los distintos establecimientos educacionales para implementar todas las medidas que están contenidas en la Ley de Convivencia Escolar”.

    Junto con ello, anunció que propondrá que sean invitadas la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la titular de la cartera de Educación, María Paz Arzola, a la Comisión de Seguridad para que “nos puedan decir cómo ellos van a apoyar y prevenir esto que está en estado de latencia”.

    El diputado Jaime Araya Dedvi Missene

    Por su parte, el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que “no podemos seguir dando explicaciones; se deben tomar las medidas que permitan definitivamente erradicar la violencia de los establecimientos educacionales. Por eso hago un llamado a mi Gobierno a actuar con responsabilidad, con prontitud, en beneficio de todos y cada uno de los estudiantes, profesores y comunidades escolares a lo largo del país”.

    El diputado Sergio Bobadilla SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Mientras que el diputado Sebastián Videla (PL) condenó que “esto no se puede dejar pasar, por lo tanto, vamos a solicitar que ellos también puedan asistir a las comisiones del Congreso necesarias para que puedan entregar soluciones. Lo que está pasando en muchos establecimientos con la violencia debe parar y es por eso que los ministerios correspondientes deben tomar acciones ahora y no esperar un día más”.

    El diputado Sebastián Videla (Ind.).

    La jefa de la bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, enfatizó que “esta es una situación de extrema gravedad, no le podemos bajar el perfil, incluso desde el Congreso hemos trabajado insistentemente en convivencia educativa como parte de las primeras prioridades”.

    “Las condolencias a la familia de la víctima, a la comunidad educativa completa y creemos que es importante que, aparte de la investigación que ya está haciendo la PDI, que haya un acompañamiento desde el Ministerio de Educación a esta comunidad que está atravesando un trágico momento”, agregó la diputada.

    La diputada Daniela Serrano Dedvi Missene

    También condenó la situación Sara Concha (PSC), integrante de la Comisión de Educación.

    “Estos son los hechos que no pueden volver a ocurrir y es por eso que se deben reforzar los programas de convivencia escolar, pero además evaluar cómo fortalecemos aulas seguras o alguna otra acción que permita que el establecimiento educacional, que es un lugar para que nuestros niños puedan crecer y aprender seguro, pueda ser realmente ese espacio para ellos”, señaló sobre el caso.

    La diputada Sara Concha

    El parlamentario republicano Carlo Arqueros, representante de la región de Antofagasta, señaló que se habría contactado con el subsecretario de Educación y que las autoridades ya estarían buscando dar contención y constituyéndose en el lugar.

    “Nosotros tenemos un deber para cautelar esto. No se me ocurre otra cosa ahora más que poner pórtico, pero yo también soy padre y también me preocupo por los niños”, señaló el diputado.

    El diputado Carlo Arqueros Bancada Partido Republicano
    Más sobre:CalamaRegión de AntofagastaSeguridadAtaqueEscuelaPaulina NuñezJaime ArayaSergio BobadillaSebastián VidelaDaniela SerranoSara ConchaCarlo Arqueros

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