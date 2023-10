Lagos da señales en contra de propuesta constitucional del Consejo: “La forma en cómo está planteado no es lo correcto”

De cara a la etapa final del proceso constitucional, el expresidente Ricardo Lagos conversó con el programa Reconstitución, de Radio Duna, sobre su perspectiva en torno al trabajo del Consejo; órgano con mayoría de integrantes de derecha.

El exmandatario apuntó a Chile Vamos y Republicanos por intentar mantener “un poder de veto” y dio señales en contra de la propuesta constitucional redactada por los consejeros.

Consultado sobre las materias que -según el oficialismo- representan retrocesos en los derechos de las mujeres y que vendrían a “constitucionalizar las isapres y las AFP” se le consultó directamente si ‘estaría disponible para aprobar algo así'.

“No, creo que la forma en cómo está planteado no es lo correcto, y no estoy disponible para, de nuevo, hacer una Constitución donde un sector tiene un derecho a veto privilegiado. Ese es el punto central, no se entiende (en esos sectores) que una Constitución tiene que ser la ley de leyes que supervisa todo el resto, y aquí son pretexto de la autonomía de esto o aquello, es una manera falsa de plantear las cosas”.

Luego añadió que “si aquí lo que se mantiene es una situación inadecuada, porque se pretende mantener que un sector tiene derecho a imponer el veto, y lleva por la vía de constitucionalizar determinadas áreas que son propias de una concepción ideológica... esa parte es inaceptable, porque de nuevo volvemos atrás. Yo lo que haría es que se buscaran los mecanismos para poder tener una Constitución consensuada por todos. Sino, entonces dejaremos pendientes el tema constitucional y nos abocaremos a resolver los problemas de la gente, que son cotidianos y muy urgentes de resolver, como todos los temas que dicen relación con la seguridad de ciudadano”.

Lagos también cuestionó el rol de José Antonio Kast, fundador de Partido Republicano, colectividad con el mayor número de escaños en el Consejo. Al ser abordado por los dichos del otrora abanderado presidencial sobre su confianza en que triunfe el proceso aseguró: Yo creo que él no entiende el sentido profundo que hay. La forma en que personas como él han planteado el tema, es mantener el veto de la derecha”.

Pese a que el exmandatario se mostró “decepcionado” por cómo se han dado las cosas en el proceso, dijo “querer tener esperanzas” de la próxima etapa, en la Comisión Experta.

Este sábado 7 de octubre, de hecho, los consejeros harán entrega del borrador de nueva Carta Magna a la Comisión Experta, para así dar inicio a la fase de observaciones -donde el oficialismo apuesta porque se puedan efectuar cambios a la propuesta del Consejo Constitucional- y a la etapa mixta.

“Quiero tener esperanzas que es posible a partir de lo que ha hecho el Comité Experto, que ha tenido una actividad digna de elogios por todos los chilenos. Ha sido excepcional la forma en que ha funcionado”, respondió.

Críticas a “veto” de la derecha

Lagos fue especialmente crítico con la derecha por el texto despachado por los consejeros. En esa línea aseguró que “algunos creen posible todavía poner sus particulares puntos de vista y, en ese sentido, aquellos que creen tener la mayoría están estirando demasiado la cuerda”.

En esa línea, apeló a la importancia de “votar a favor de encontrar un grado mayor de homogeneidad”. Esto -dijo- porque “hay personas que consideran que están en la mayoría, porque tienen mayoría desde el punto de vista numérico y quieren a pasar a llevar los puntos de vista del resto de la opinión pública, que mira con preocupación volver a tener un fracaso como hasta ahora se ha tenido”.

“Es importante tener un entendimiento nacional, y creo que en esta parte estamos fallando. No hay (un entendimiento nacional) todavía, porque algunos quieren seguir manteniendo el poder de veto pensando que tienen la mayoría”, dijo.

Consultado por los sectores de derecha del órgano redactor, dijo que “son los que están planteando ultra petita, demasiadas prescripciones y poco aporte. Creo que, en ese sentido están cometiendo un grave error. Algunos se han acostumbrado a tener un poder de veto (…).

En un tono duro, incluso ejemplificó con lo que fue su propia experiencia al respecto cuando estuvo a cargo del gobierno. “Yo sufrí el poder de veto durante mis 6 años de gobierno, porque no tenía mayoría en el Senado. Tenía mayoría en la Cámara de Diputados, que era 100% elegida, pero en el Senado estaban los senadores designados por Pinochet, por la gente que lo representaba a él. No puede ser que algunos pretendan seguir algunos imponiendo su veto a tantos años de haber recuperado el sistema democrático”.

Pese a emplazarlos junto a republicanos, el expresidente catalogó a Chile Vamos como “una derecha más sensata”.

Respaldo a postura de Boric

Lagos también reivindicó la “forma tan clara y anticipada” en que el Presidente Gabriel Boric ha abordado el proceso en las últimas semanas, en especial cuando el jefe de Estado dijo que “esta es la última oportunidad”, porque “claramente señaló que si se fracasa entonces estaremos en una situación más difícil”.

“En consecuencia, tenemos a nuestro favor el planteamiento del Presidente de decir ‘es ahora o nunca’, y ese planteamiento tiene mucha importancia, que no se le ha dado”, agregó.

Sobre la forma en que el Mandatario ha conducido al país, agregó que “el Boric de hoy día es muy distinto del Boric que anunció su candidatura presidencial. Ha aprendido. Hubo un día en que fue un personaje muy importante, cuando llamó a que Chile podía volver a recuperar el rol de liderazgo que tuvo 20 años atrás”, añadió.