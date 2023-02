Rivas apelará tras ser expulsado del PDG y acusa que denuncia en su contra “representa a una minoría de militantes”

El pasado martes, el Tribunal Regional de Valparaíso del PDG, resolvió expulsar de la tienda al diputado Gaspar Rivas por “infringir la declaración de principios y los estatutos”. Tras su resolución, se le entregó un plazo de cinco días al parlamentario para presentar su apelación.

Fue así, que este jueves, Rivas afirmó que hará “uso de mi derecho a la apelación para que sea el tribunal de alzada en segunda instancia o el tribunal supremo nacional del PDG sea el que defina si corresponde o no la aplicación de esta sanción, que a mi juicio no corresponde” y añadió que también se pronuncie sobre “las justificaciones y contextualizaciones en las cuales ocurrieron los hechos que son materia de la denuncia en mi contra”.

El parlamentario señaló que cuenta con el “respaldo de la más amplia mayoría de los militantes del PDG y que la solicitud y denuncia en mi contra solamente representa a una minoría de militantes de la quinta región y de algunos otros sectores del país”.

“La gran mayoría de los militantes como lo he podido ver en los chats internos de la militancia del partido y en reuniones de presidentes regionales apoyan mi permanencia en las filas del PDG”, afirmó Rivas.

Episodios de Gaspar Rivas

El primer episodio del diputado en este periodo legislativo ocurrió el 13 de octubre de 2022 en medio de la “mesa paralela” de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente, Rivas cuestionó la presencia de Francisco Muñoz, alias ‘Pancho Malo y su equipo en el diálogo constitucional.

Esos emplazamientos fueron respondidos duramente por el “Team Patriota”, y en medio del tenso intercambio de gritos, en videos que circularon en redes sociales y que captaron el momento se puede apreciar que Rivas reaccionó molesto gritándole fuertemente a su jefa de gabinete que intentaba alejarlo de la trifulca y a quien golpeó en el mentón cuando se levantó de la silla en la que estaba.

Este impasse fue uno de los argumentos de la denuncia, y en respuesta a ello Rivas explicó que “este grupo de ultraderecha pinochetista de manera intolerante me exigieron a gritos que yo me retirara de la mesa. En la denuncia se plantea como que yo reaccioné de manera iracunda con gente que pensaba de manera distinta y la verdad que fue totalmente al revés”.

El segundo episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2022 cuando el diputado insultó a la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, y a su subjefe, Víctor Pino, por la decisión de removerlo como integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara.

Debido a su remoción no pudo votar en contra de la censura a la presidenta de la comisión de Adultos Mayores, Carolina Marzán.

Su puesto finalmente fue tomado por Ahumada, ante lo cual reaccionó con palabras que terminaron en insultos. “No voy a aceptar ese reemplazo, no lo voy a aceptar (…) y yo voy a exigir mi derecho a votar como titular”, sostuvo Rivas.

Seguido de ello endureció el tono cuando desde la secretaría de la comisión le informaron que su reemplazo estaba en regla y que la nueva integrante de la comisión era, efectivamente, la diputada.

“No, si tengo fuero, no se preocupe, si tengo fuero con la Constitución y voy a decir que son un par de conch… Ahumada y Pino”, finalizó.

Sobre esta situación, defendió que en la acusación no se hizo mención de que fue “desposeído arbitrariamente de una comisión de la cual era titular solamente porque no me quise prestar para una maniobra política que consideraba antiética, como era quitarle su presidencia a la diputada Marzán basado solamente en el apetito de poder de la derecha de nuestro Congreso”.