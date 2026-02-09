RN por nominación de subsecretarios y delegados: “Esto comienza a dar las señales que nosotros esperábamos”

La secretaria general de Renovación Nacional y senadora electa por la Región del Maule, Andrea Balladares, abordó este lunes el nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales que integrarán el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

En diálogo con radio ADN, la futura parlamentaria valoró la nominación, principalmente por la presencia de militantes del sector, punto que en la designación de ministros había sido cuestionada por su bloque.

“Tal como lo habíamos dicho, tanto en subsecretarios como en delegados, sí va a haber mayor presencia de los partidos. En el caso de los subsecretarios, un mayor porcentaje de los que pertenecen a algún partido político han estado ligados fuertemente a la actividad política en distintos gobiernos, como los gobiernos del presidente Piñera. Y en los delegados presidenciales, claro, ya se ve mucho más, que son todas personas que han tenido, la gran mayoría, experiencia política, experiencia electoral”, destacó.

En esa línea, aseguró: “Obviamente eso comienza a dar las señales que efectivamente nosotros esperábamos”.

“Nosotros como Renovación Nacional tenemos cinco subsecretarios y dos delegados presidenciales, así que obviamente estamos muy contentos por ello y los vamos a apoyar en todo lo que venga como su desempeño en el futuro gobierno”, añadió.

Diferencias con Kast

La secretaria general de RN fue consultada sobre la postura de su sector en torno a las señales que dio el mandatario electo en su gira por Europa, en concreto su discurso criticando los “ismos” -feminismo, animalismo, ambientalismo- y su reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

“Obviamente con ese José Antonio Kast tenemos diferencias, pero eso queda, y como él mismo lo ha dicho, en generar vínculos internacionales”, contestó.

En ese sentido, aseveró: “Chile Vamos va a estar concentrado en lo que él mismo fijó, en un gobierno de unidad que va mucho más allá incluso de nosotros como centro-derecha, como Chile Vamos, que incluye incluso a independientes sin militancia política”.

“Estaremos centrados en sacar adelante la seguridad, la economía, porque es lo que imperiosamente se necesita”, cerró.