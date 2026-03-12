Bancada RN promueve agenda fiscalizadora al gobierno de Gabriel Boric y solicitará sesión especial en la Cámara

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) anunció durante este jueves el despliegue de una agenda de fiscalización denominada “Sinceremos el déficit fiscal”, que incluye una solicitud de una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el estado de las finanzas públicas heredadas del gobierno de Gabriel Boric.

La agenda fiscalizadora contempla solicitar una sesión especial en la Cámara Baja , oficiar al Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo para conocer el estado real de las cuentas públicas y evaluar en una comisión investigadora que permita profundizar los antecedentes sobre el manejo de los recursos fiscales.

Incluso, se evaluará el ejercicio de acciones penales en el caso de verificarse conductas fraudulentas destinadas a distraer recursos o alterar documentación oficial acerca de la realidad de las finanzas públicas.

Esta iniciativa se enmarca en una de las primera políticas públicas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast: el proceso de auditorias a organismos públicas anunciadas durante la campaña.

El jefe de bancada RN, Diego Schalper, apuntó que “de la mano del esfuerzo que está llevando adelante el Presidente José Antonio Kast de hacer una auditoría a los distintos ministerios, nosotros de la bancada de Renovación Nacional queremos desplegar la agenda. Para eso vamos a proponer la implementación de una sesión especial y, a partir de lo que ahí surja, evaluar una eventual comisión investigadora”, señaló.

Schalper agregó que la colectividad también enviará oficios a los distintos ministerios y solicitará que las autoridades se pronuncien sobre la situación fiscal en los hemiciclos de la Cámara. “Queremos sincerar de cara a la opinión pública y de cara a la ciudadanía, el estado en que hemos heredado las finanzas públicas del país”, afirmó.

En tanto, el subjefe de bancada, Eduardo Duran, señaló que “hoy estamos viendo que el escenario fiscal podría ser mucho más grave de lo que se creía, y por eso es indispensable esclarecer qué ocurrió realmente con las cuentas públicas y cómo se administraron los recursos de la gente”.

Adicionalmente, apuntó que “vamos a llegar hasta las últimas instancias para investigar y usar todas las herramientas de fiscalización que tiene el Congreso. Y si de ese proceso se desprenden irregularidades o responsabilidades, no vamos a dudar en evaluar también acciones penales, porque cuando están en juego los recursos de los chilenos, lo mínimo es total transparencia y rendición de cuentas”.

Desde la bancada RN detallan que el objetivo de esta agenda es transparentar a la ciudadanía el estado de las finanzas públicas al inicio del nuevo período presidencial.