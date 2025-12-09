VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    RN se pliega a acusación a Simpertigue: el cerco político que complica al supremo

    Así como sus socios de la UDI confirmaron hace algunos días que se sumaban al libelo presentado por el oficialismo, ahora es el partido de la estrella quien confirma la postura.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Este lunes la comisión revisora de la acusación constitucional al juez de la Corte Suprema Diego Simpertegui está convocada, en dos sesiones, para tener el último debate respecto al libelo.

    Se espera que esta misma jornada este espacio legislativo evacúe su informe a la sala de la Cámara de Diputados -que funciona como una recomendación, pues no es vinculante- para que el pleno de esta corporación se pronuncie frente al libelo presentado por las bancadas del oficialismo.

    Desde estas filas -particularmente el diputado Daniel Manouchehri (PS)- se han encargado de reunir los votos para que el libelo pase al Senado y el juez del máximo tribunal enfrente el juicio político.

    En primer lugar, el socialista abrochó los votos de la UDI. Quienes han conocido de sus pasos, aseguran que fue el propio presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, quien le confirmó que los votos de sus diputados iban a estar para acusar a Simpertigue.

    Comprometidos los votos de esta bancada, desde la oposición ahora se sumó Renovación Nacional. Según confirmó a este medio el jefe de bancada de diputados de este partido, Frank Sauerbaum, “la decisión no va a ser muy distinta a la de las anteriores acusaciones a jueces”.

    Aunque asegura que la bancada aún no analiza el texto en profundidad -dado que no tienen ningún representante en la comisión revisora- la pulsión de los diputados RN es votar a favor.

    De hecho, según comenta Sauerbaum, RN debiese tener la misma votación que en las acusaciones al exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa -en la que salvo los diputados José Miguel Castro y María Luisa Cordero, todos aprobaron el libelo-, o en el libelo a los exsupremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

    El estrecho cerco político de Simpertegui

    La acusación fue presentada por los socialistas Daniel Melo, Arturo Barrios, Leonardo Soto y Emilia Nuyado, además de Manouchehri y Daniella Cicardini; por los comunistas están Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro; la legisladora del Frente Amplio Carolina Tello y la militante de Acción Humanista Ana María Gazmuri.

    Con este cuadro, ya cuenta con al menos 50 votos para su aprobación.

    Con los votos de la UDI -21- y los de RN -20-, ya la acusación tendría un piso de 90 votos.

    Con este cuadro, y según comentan en el oficialismo, la acusación se debería aprobar por amplia mayoría en la Cámara, con lo que el paso al Senado ya es prácticamente un hecho.

    Desde las 10.30 horas de este martes se desarrolló una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

    En la ocasión los diputados escucharon la exposición de la defensa del magistrado, representado por el abogado Felipe Lizama Allende.

    La comisión encargada de informar la procedencia del libelo pretendía escuchar a la defensa la mañana de este martes y votar en otra sesión durante la tarde; sin embargo, optó por suspender la sesión de la tarde y postergar su pronunciamiento.

    Así, acordaron sesionar este miércoles 10 de diciembre, entre las 10.30 y las 12.30 horas, y desde las 15.30 hasta las 17.30 horas para recibir toda la prueba presentada por la defensa de Simpertigue en su escrito de contestación y, posteriormente, votar sobre la procedencia de la acusación planteada en contra del ministro de la Suprema.

    El libelo, de 52 páginas, consta de tres capítulos acusatorios.

    El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.

    El segundo capítulo plantea la responsabilidad del ministro por haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales.

    El tercer capítulo responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

