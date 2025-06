¿Romper o no relaciones diplomáticas con Israel?: Las posturas de los candidatos del oficialismo

El conflicto en Medio Oriente ha escalado particularmente durante los últimos años, especialmente tras la guerra que libra actualmente Israel con Hamás en la Franja de Gaza y durante los últimos días con los intercambios de misiles con Irán tras el ataque a una serie de objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

Particularmente la afinidad que tiene nuestro país con Palestina -somos uno de los países fuera del Medio Oriente con mayor cantidad de inmigrantes de este país- ha llevado a que se vea un debilitamiento en la relación con Israel, visible en los conflictos que ha tenido el actual gobierno con el embajador de aquel país, Gil Artzyeli.

Esta situación escaló al punto máximo en la previa a la última cuenta pública del Presidente Boric, en la que se comentó la posibilidad que finalmente se anunciara una ruptura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, aquello solo quedó en un anunció de buscar prohibir importaciones israelitas desde territorios ocupados.

Así las cosas, las posiciones de los candidatos presidenciales del oficialismo -Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS), Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD)- se han mostrado principalmente vinculadas al gobierno de Benjamin Netanyahu, la relación de nuestro país con el Estado de Israel y los efectos de una ruptura diplomática, tanto para nuestro país como para efectivamente dar fin al conflicto en Gaza.

Las posturas de los candidatos del oficialismo

Para Gonzalo Winter, es importante enfatizar que el conflicto en Gaza es muy antiguo y supera al inicio de la guerra en 2023.

“Israel es un estado que existe en flagrante violación a 829 resoluciones de las Naciones Unidas. Israel invade no solo en Gaza, sino en Cisjordania, permanentemente y en este instante territorio que es reconocido por el derecho chileno, como territorio palestino”, señaló el diputado.

A lo que agregó: “ Para mi, ante este genocidio, ante esta flagrante violación al derecho internacional permanente: sí, se debe cortar relaciones con Israel ”.

Sin embargo, matizó esta postura explicando que aquello “no es lo que más urge para terminar con el genocidio”. Para el parlamentario es más relevante llegar a un acuerdo entre distintos países para no comprar más productos israelíes producidos en territorio palestino.

05 Junio 2025 Diario La Tercera y Radio Duna organizaron Debate Presidencial primarias oficialistas en el cual Participaron los candidatos Carolina Toha, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet Foto: Andres Perez Andres Perez

Sobre el tema con Israel, Jaime Mulet primeramente enfatiza que el actual gobierno ha tomado “el camino correcto” al respecto, además de enfatizar en la distinción entre el estado de Israel y el gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Yo espero que pronto el señor Netanyahu, que es un criminal de guerra, que está diezmando una zona tan importante como la Franja de Gaza, matando civiles, matando niños, porque eso es un ineludible, que nadie puede desconocer, ojalá que caiga en el gobierno, ojalá tenga una mayoría el parlamento y lo haga caer”, señaló el parlamentario del Frente Regionalista Verde Social.

A pesar de esto, Mulet enfatizó que no era partidario de romper relaciones con Israel.

“ Creo que hay una situación dramática, pero no soy hasta ahora partidario de romper relaciones diplomáticas , porque Chile tiene relaciones con el estado de Israel, pero tenemos dificultades con el gobierno de Israel. Si Chile tiene ciertas capacidades militares y que no nos podamos deshacer de ellas rápidamente y tenerlas con otro país, yo no soy partidario de debilitar las capacidades de defensa de Chile, porque estamos en un mundo complejo”, explicó.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, también criticó duramente el actual gobierno de Netanyahu y señaló que “se está convirtiendo en un peligro para el mundo”.

“Creo que la responsabilidad de Benjamin Netanyahu en esta materia es una responsabilidad que va a trascender en la historia como alguien que, en vez de promover la paz entre los pueblos, se ha centrado en promover el conflicto bélico”, explicó.

Jara, quien fuera ministra del Trabajo de Gabriel Boric, respaldó también la posición del actual gobierno en materia internacional, señalando además que si el presidente fuera de otro color político, también seguiría con la línea adoptada por el estado de Chile.

Sin embargo, señaló que “ si es que me dan la posibilidad de que pueda ser Presidente de Chile, yo estoy por suspender relaciones diplomáticas con Israel ”.

“Algunos han dicho que eso no cambia en nada el giro del conflicto entre Israel, o más bien dicho, la fuerza que está ejerciendo Israel sobre Palestina. Pero la verdad es que aquí las cosas no se hacen solamente por una conveniencia momentánea, sino que se hacen también en base a principios y no quiero apoyar un Estado que está cometiendo un genocidio contra otro país”, explicó al respecto.

10 JUNIO 2025 LA CANDIDATA PRESIDENCIAL, JEANNETTE JARA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Finalmente, para la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, los gobiernos tiene otros instrumentos más adecuados que el rompimiento de relaciones diplomáticas para mostrar su “reproche sobre su política” o respecto a la transgresión de normativas internacionales.

“En general, romper relaciones no genera ningún cambio. En general romper relaciones no permite resolver los problemas y le quita al país herramientas para presionar después. Por eso me tocó mucho resistir la presión desde la derecha para romper relaciones con Venezuela”, explicó la otrora ministra del Interior del actual gobierno.

“ Hoy día tampoco hay que romper relaciones con Israel, creo que eso no va a ayudar a que Chile sea un actor en facilitar que se respete el derecho internacional , que se cumplan las normas humanitarias, que haya alguna posibilidad de un proceso de paz ahí. Entonces no veo ahí un camino, veo que hay otros instrumentos para esas cosas y creo que el Estado de Chile ha actuado”, concluyó sobre el tema.