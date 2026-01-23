SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    El jefe de bancada de diputados del Frente Amplio (FA) le bajó el perfil a la reunión de la centroizquierda y sostuvo que “estamos hablando de partidos que han venido en un declive en cuanto a su representación popular, a su representación social y a su fuerza propia. Son partidos que, al contrario del Frente Amplio, que ha avanzado en unidad, se han ido dividiendo”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Diputado Jaime Sáez

    En la antesala de la reunión del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana este viernes, el jefe de bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Jaime Sáez, se refirió a las crecientes tensiones dentro del oficialismo y al encuentro de los partidos de la centroizquierda, del que fueron excluidos su partido y el Partido Comunista (PC).

    En diálogo con Radio Pauta, fue consultado por las señales del PS y las otras colectividades en formar dos oposiciones en el próximo periodo presidencial. “Es importante que esos partidos que vienen en declive se unan para tener más fuerza, porque de lo contrario caen en cierta irrelevancia por el número”, señaló.

    La reunión, liderada por el Partido Socialista (PS), congregará al Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y la Democracia Cristiana (DC) en la sede del PS en el centro de Santiago. Esto tras la cancelación del conclave oficialista del que los socialistas se restaron por diferencias políticas.

    Timoneles de los partidos del Socialismo Democrático

    “Estamos hablando de partidos que han venido en un declive en cuanto a su representación popular, su representación social y a su fuerza propia. Son partidos que, al contrario del Frente Amplio, que ha avanzado en unidad, se han ido dividiendo”, agregó.

    Las declaraciones se dan en medio de la escalada de tensión dentro del oficialismo luego de que el PS suspendiera su participación en la coalición oficialista, en un episodio cruzado por recriminaciones del PC y FA por la ley Naín-Retamal, a raíz del veredicto del caso Gatica, que citó aquella legislación.

    Sáez sostuvo que prefiere encuentros “sin exclusión” para proyectar una alternativa común, aunque relativizó la cita y señaló que, en política, “uno se junta también con la gente con la que quiere y con la que no”.

    “De todas formas, a mí me parece que, más allá de lo coyuntural, nosotros hemos mantenido una unidad bastante férrea durante todo este periodo, de lo contrario no habríamos podido sacar prácticamente ninguna reforma, habría sido imposible sin unidad”, añadió.

