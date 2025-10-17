SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

La propaganda se emitirá todos los días desde el 17 de octubre hasta el 13 de noviembre, distribuida en dos bloques de 20 minutos: presidencial y parlamentario.

Por 
Shelmmy Carvajal
 
Helen Mora

A menos de un mes para las elecciones de noviembre, los ocho candidatos presidenciales debutaron en el inicio de la franja electoral. El llamado de Evelyn Matthei por un “Chile Unido”, los nuevos jingles de José Antonio Kast y el repaso de la historia de Jeannette Jara fueron algunos de los momentos de la apuesta de campaña.

La propaganda se emitirá todos los días desde el 17 de octubre hasta el 13 de noviembre, distribuida en dos bloques de 20 minutos: presidencial y parlamentario.

En la pieza realizada por Nicolás Acuña y Sofía Tupper, Jara optó por poner el foco en la ciudadanía y su compromiso con la seguridad fronteriza, criticando las promesas “vacías”.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Jeannette Jara exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

En tanto, la candidata de Chile Vamos reprochó “la división” que se ha vivido durante los últimos años en nuestro país. “Llegaron políticos extremos con discursos llenos de odio, que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos y consiguieron lo que quería: dividirnos”, señaló la exalcaldesa.

Con ello, criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a republicanos cuando tuvieron mayoría en el Consejo Constitucional de 2023. “Los extremos siempre fracasan”, acotó Matthei.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Evelyn Matthei exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

El republicano que va por su tercer intento por llegar a La Moneda mantuvo su icono de campaña: los jingles. En esta ocasión también publicó un álbum que acompañará todas las actividades en lo que queda de campaña, que contiene canciones tituladas como La fuerza del cambio, La libertad, Cómo dejar de amarte Kast, Rapeo libertad, entre otros.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Jose Antonio Kast exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

Además, dedicó gran parte del primer capítulo de la franja para abordar el crimen organizado y la inmigración irregular. De hecho, salió acompañado de la madre de Byron Castillo, un camionero que fue asesinado en Antofagasta por extranjeros en situación irregular.

Por su parte, el candidato libertario -en su mayoría- mostró una caminata alrededor de La Moneda compartiendo un par de palabras. “Estoy aquí porque juré servirle a mi país (...) Yo quiero un país donde la gente no tenga miedo de salir a la calle, de ejercer sus libertades y derechos”, sostuvo el diputado en su registro.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Johannes Kaiser exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

Artés, Parisi, MEO y Mayne-Nicholls

El profesor y dirigente social Eduardo Artés optó por mencionar las movilizaciones desarrolladas durante el estallido social y el caso de Julia Chuñil.

“Esta candidatura es el descontento con la realidad que nos imponen, es el malestar con los gobiernos que una y otra vez han administrado este mismo sistema neoliberal, reprimiendo al pueblo cuando se levanta, como los vimos en las últimas manifestaciones tras conocerse el macabro audio sobre la desaparición de Julia Chuñil”, dice el independiente.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Eduardo Artes exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

El fundador y representante del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, hizo alusión a la campaña del “No” para el plebiscito de 1988.

“Nos prometieron que la alegría ya viene, nos prometieron tiempos mejores, nos prometieron vivir mejor, pues te mintieron (...) le bajaremos el sueldo a los políticos y te pondremos más plata en tus bolsillos”, aseguró Parisi flanqueado por los candidatos al Congreso de su partido.

Santiago, 17 de octubre 2025 La candidatura presidencial de Franco Parisi exhibe su campana política en canales de television abierta dentro de la franja electoral 2025 Captura de pantalla via Aton Chile CAPTURA DE PANTALLA VIA ATON CHILE

Marco Enríquez Ominami fue el más confrontacional. La secuencia comienza con un segmento en blanco y negro titulado “La dimensión desconocida”, donde se muestra a sus contendores por la derecha -Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast- en un montaje realizado con inteligencia artificial, mostrando escenas alusivas al golpe de Estado de 1973.

No solo eso, cuestionó a figuras como el Presidente Boric, el exministro Giorgio Jackson y su contendora Jeannette Jara.

El exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls optó por realizar una sátira al gobierno por el caso Convenios con el actor Gustavo Becerra como protagonista, exhibió una palabras del entrenador argentino Marcelo Bielsa y escenas de la práctica deportiva de una atleta con discapacidades.

Más sobre:Franja electoralJeannette JaraJosé Antonio KastServelEvelyn Matthei

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

“¿La culpa ahora es de las compañías?”: el cruce de Matthei y Jara por cobros excesivos en cuentas de luz

Exministros de Piñera sacan cuentas alegres tras remoción de Pardow del Ministerio de Energía

Alcalde de Melipeuco vuelve a sus labores tras perder oreja en celebración previa a Fiestas Patrias: “Pido perdón”

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

3.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

4.
Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

Fallecido era el capitán de la aeronave: Delpiano entrega detalles de accidente de helicóptero en Campos de Hielo Sur

5.
Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Fiscalía formalizará a exejecutivo de Itaú y a dos empresarios por millonario fraude

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Rozando los 40 °C: Meteochile advierte que estas regiones tendrán calor extremo este fin de semana

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Cuáles son las características del MH-60M Black Hawk, el helicóptero de la FACH que se encontraba desaparecido

Servicios

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 16 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 17 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto
Chile

“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

Boric celebra inicio del pago de la deuda histórica y compromete ayuda a profesores que recurrieron a justicia internacional

Sátira al gobierno por caso Convenios, imágenes con IA y alusiones a la dictadura: el debut de los presidenciables en la franja

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan aumentos de capital por un total de US$362 millones

El correo que envió Enel a sus clientes por error de cálculo de la autoridad en cuentas de la luz

Fondo Sura Renta Inmobiliaria III cita a aportantes para votar su prórroga en medio de complejo escenario

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, el guitarrista y cofundador de la banda Kiss

Los cocodrilos que se adaptaron a unas islas en el Caribe mexicano y “evolucionaron” como nuevas especies

Qué se sabe de la reunión que Trump anunció con Putin para discutir sobre la invasión de Rusia en Ucrania

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido
El Deportivo

Alejandro Tabilo se despide del Challenger de Olbia tras un trabajado partido

Regala cuadernos en blanco a sus pupilos: Diego Placente, el aprendiz de Borghi que guía a Argentina en el Mundial Sub 20

El amague de Milei: la historia detrás del intento del Presidente de Argentina de viajar a la final del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989
Cultura y entretención

Cómo se custodió el dinero para el show de Rod Stewart que inauguró los megaeventos en Chile en 1989

Tame Impala llega a Tiny Desk con una sesión cargada a las guitarras

Deadbeat: el intenso salto al vacío de Tame Impala a la electrónica

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump
Mundo

Zelensky llega hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump

A menos de un año de asumir: Las razones del jefe del Comando Sur de EE.UU. para anunciar su abrupto retiro

China advierte a Estados Unidos de que “armar a Taiwán” supone un “juego muy peligroso”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca