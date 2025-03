Se busca candidato presidencial para el Frente Amplio: todos los caminos llevan a Gonzalo Winter

El salón de la sede de la CUT se llenó de un estruendoso aplauso de ovación. Luego de los vítores, los frenteamplistas que estaban reunidos -el pasado sábado 15 de marzo- en el comité central de ese partido se voltearon a mirar directamente hacia al fondo del salón. Ahí, al final de las sillas, estaba sentado el diputado Gonzalo Winter.

Mientras lo miraban, muchos se pusieron de pie para continuar con la ovación. “Fue un momento muy emocionante y de gran mística para uno de los líderes más potentes del partido”, recuerda una integrante del comité central.

Pero pese a la pasión que irradiaban los más de 150 militantes del FA que copaban el salón, Winter ni se inmutó.

La reacción improvisada de los frenteamplistas llegaba justo después de que la excore de Valparaíso Nataly Campusano y el director de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob, Ignacio Achurra, subieran hasta la testera, tomaran el micrófono y se dirigieran hacia el órgano de su partido hasta por 15 minutos. Eran los terceros en hablar de seis intervenciones inscritas en la sección de “palabras agrupadas”.

Los fuegos los había abierto Natalia Sánchez, del bloque Con fuerza y esperanza. A esa altura, el comité central ya había escuchado la cuenta de la directiva, la síntesis del debate de las bases y se abocaba a inaugurar el “debate político sobre el proyecto presidencial del Frente Amplio”.

Hasta antes de que Campusano y Achurra hablaran, ninguna de las intervenciones había lanzado un nombre para que asumiera la candidatura presidencial del FA. Sin embargo, hacia el final de su discurso, Campusano miró hacia al fondo e interpeló directamente a Winter. “El compañero que mejor encarna los valores y el proyecto político del FA para lograr un gobierno de continuidad es Gonzalo”, exclamó la excore, según recuerdan al menos cinco fuentes del comité central consultadas para este reportaje.

El partido estaba dando una potente señal, pero el rictus de Winter no se perturbó. Y, con ello, lo que probablemente se esperaba que fuera una proclamación espontánea, terminó muy lejos de eso.

Winter se mantuvo sentado, casi sin expresión en su rostro, lo que para algunos fue manifestación de una evidente incomodidad. “Se siente, se siente, Winter presidente”, comenzaron a gritar los representantes del Regional de La Araucanía. La sorpresa e incomodidad solo iban aumentando en el diputado, ante lo cual dirigentes de su lote Desbordar lo posible -un sector del FA que además de Winter lo integran la timonel frenteamplista, Constanza Martínez, e incluso el Presidente Gabriel Boric- se activaron para bajar la efervescencia.

Que fuera alguien de las filas de Desbordar lo posible quien nombrara explícitamente a Winter era una señal de que se estaba abriendo el camino para que fuera él quien tomara la posta presidencial. Pero extrañamente lo que ocurrió fue todo lo contrario.

Campusano no había hablado previamente con Winter y sus palabras cambiaron los planes del diputado, quien en los días anteriores había comunicado oficialmente a la mesa del FA los argumentos sobre por qué no estaba disponible para asumir una candidatura presidencial. Una reunión en la que, además, la directiva que lidera Martínez, según fuentes de la mesa, se comprometió a que el sábado no hubiera proclamación. Esto, pese a que el programa del comité central consignaba que al finalizar la sesión se esperaba que el órgano “designara a la o el candidato presidencial del FA” y se fijó para el bloque horario entre las 16.30 y 18.00 horas “el voto político para la designación de la candidatura presidencial”.

El momento de la ovación duró casi tres minutos. Pero Winter no dio señales de recepción de los aplausos que estaba recibiendo. Tampoco emitió palabra alguna. Eso fue suficiente para que el comité central recibiera tácitamente su respuesta: el diputado no daría ningún paso en la presidencial.

Al menos ese sábado.

Las palabras agrupadas continuaron y la no respuesta de Winter no fue suficiente para aplacar las intervenciones siguientes. Luego hablaron dirigentes como el diputado Diego Ibáñez y las diputadas Emilia Schneider y Gael Yeomans. Todos volvieron a repetir lo mismo: el mejor candidato del partido para la presidencial es Winter.

El cierre de esta fase de palabras cayó en manos de Yeomans. Este momento fue especialmente significativo. La expresidenta de Convergencia Social es uno de los liderazgos fuertes al interior del FA, e incluso uno de los nombres que más se repitieron en las síntesis que enviaron las bases del partido. Por eso, que fuera ella misma quien se sumara a la proclamación de Winter fue una señal unívoca de que el nombre del diputado genera consenso en todas las tendencias de la colectividad. “Estas palabras te las quiero dedicar a ti, compañero y amigo, con quien he trabajado en conjunto en los últimos siete años”, dijo Yeomans en una intervención cargada de emotividad.

Eran pasadas las 12.00. Por cronograma tocaba hacer un receso de almuerzo y la directiva tenía agendado el primer punto de prensa del día. Ese fue el momento en que Winter aprovechó para retirarse del comité central, lo cual pasó desapercibido, pero en la tarde su ausencia hizo evidente para el resto de los frenteamplistas que, pese al entusiasmo de la militancia, no recogería el guante de la proclamación.

¿Plan A o plan B?

Si para los militantes del comité central fue una sorpresa la reacción de Winter, para la directiva lo ocurrido estaba dentro de los escenarios. Cuando la mesa que dirige Martínez se reunió la semana pasada para pedirle que fuera el candidato presidencial del partido -preparando el camino para lo que podía ocurrir el sábado-, la respuesta del diputado fue un contundente no. Hay militantes que incluso no descartan que esa misma semana Boric haya tenido una conversación con Winter para convencerlo.

Las razones de Winter son de distinta índole. Quienes lo conocen afirman que hace rato que viene comentando que está viviendo una especie de mutación y una crisis intelectual. Winter, quien lleva dos periodos parlamentarios en el cuerpo, ha ido dando señales de tener otros intereses. Si bien se enmarcan dentro de la política y del FA, van más allá del Congreso. Tanto, que incluso en el partido dicen que ha deslizado la posibilidad de no ir a la reelección por el distrito 10, algo que por ahora es solo una posibilidad, ya que aún no está zanjado.

En sus debates se ha ido sumergiendo en temas de ciencia, energía, economía, trabajo, productividad e incluso el rol que han ido adquiriendo las grandes plataformas digitales en el mapa del poder mundial. En ese interés por buscar respuestas se topó con su reciente paternidad, luego de que naciera hace tres meses su primogénito, Manuel.

Otra de las razones, que según militantes del partido es la que más pesa, apunta al hecho de que su opción terminara enmarcándose como un plan B ante la negativa de la expresidenta Michelle Bachelet y, sobre todo, del alcalde Tomás Vodanovic. “Winter siempre ha sido el plan A, pero la impericia de la directiva lo terminó desplazando. La mesa perdió tiempo valioso del verano esperando un sí de Bachelet que nunca iba a llegar y luego les pasó la cuenta su lejanía con Vodanovic. Lo presionaron a última hora sin entender que su negativa desde hace más de un año es definitiva”, dice un integrante del comité central.

Si bien Vodanovic es el alcalde más votado de Chile y el político mejor evaluado del sector, tiene un perfil atípico en el FA. Y para varios militantes el error de la directiva fue pensar que podía cambiar de opinión. Sin embargo, el diseño de Vodanovic fue justamente todo lo contrario. El jefe comunal calculó que su manera de blindarse era repetir una y otra vez que no asumiría una candidatura presidencial. Sus primeros “no” incluso datan de marzo de 2024.

Además, Vodanovic no es un militante orgánico, no integra el comité central y, a diferencia de la cúpula más visible del FA, su origen no viene de la dirigencia estudiantil, sino que de los trabajos voluntarios. Junto con eso, ha sido muy cuidadoso de no cuotear el municipio y llenarlo de militantes FA. En el partido comentan una escena para graficar su lejanía con la colectividad. Cuando fue hasta La Moneda para pedir militares a la calle -un asunto especialmente sensible para los frenteamplistas- no le avisó a nadie de la directiva. Y por si fuera poco, Vodanovic ha dicho públicamente en más de una ocasión que la exministra Carolina Tohá (PPD) es la mejor carta del oficialismo para la presidencial.

Quedar como el plan B, para algunos militantes del FA, se cruza con un asunto de fondo en el partido. Con matices más o menos, tanto él como Winter han sido los rostros de dos tesis políticas que cohabitan en tensión dentro de la colectividad. Mientras Vodanovic ha liderado una cruzada por reivindicar la gestión y dejar atrás los simbolismos, Winter cultiva un perfil ideológico más potente y ha dicho públicamente que el partido debe dar una disputa de ideas, la que defiende diciendo que en vez de ser una batalla abstracta, es algo esencialmente práctico y material.

Por eso son varios en el FA los que no ven con buenos ojos que recién en marzo la directiva haya constatado que el portazo de Vodanovic era definitivo. Esa espera, agregan, junto con producir inmovilismo, dejó en mala posición a cualquier otra carta que surgiera en los últimos días.

Una directiva en aprietos

La decisión del comité central de llevar un candidato propio y competitivo a una primaria amplia del oficialismo se ha transformado en un verdadero problema para la directiva.

Pese a las críticas, la mesa pide no caer en la ansiedad del debate público. Más aún cuando recalcan que el proceso sigue abierto, que el compromiso de llevar un candidato competitivo para ganar la primaria oficialista sigue vigente, que no hay apuro en el calendario y que los otros dos partidos más grandes de la alianza de gobierno -PC y PS- están en el mismo estado de indefinición presidencial.

La mesa defiende que siempre dijeron que el debate no se trataba de nombres y que han aprovechado bien los últimos meses dando discusiones regionales, con un estudio nacional del partido pensando en el relato y con un trabajo programático que ha ido avanzando y que este fin de semana tiene un hito importante con encuentros en todo Chile.

Independiente de sus explicaciones, hay sectores del partido que no ven con buenos ojos la imagen que se está proyectando: que el partido del Presidente y el más grande del oficialismo tenga a todos sus liderazgos descartándose y sumergido en un complejo laberinto sin salida. “No se ve bien que no tengamos a nadie que quiera tomar la posta de nuestro Presidente, defender nuestro primer gobierno y disputar una continuidad”, agrega un integrante del comité central.

A Vodanovic y Winter se suma el rechazo de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ha dicho que su compromiso es seguir con el Presidente Boric hasta el último día de gobierno, y la embajadora Beatriz Sánchez, quien no tiene interés de dejar México y cuyo nombre interesa más para la senatorial. Esto debido a que el FA sabe que parte importante de su consolidación como partido pasa por conseguir una bancada grande en el Senado.

En el FA hay quienes, además, resienten que varios de sus principales liderazgos -como era natural- se hayan abocado al gobierno, pero finalmente terminaron pagando los costos en estruendosas salidas del gabinete, como el exministro Giorgio Jackson o el jefe del Segundo Piso Miguel Crispi.

El silencio de Winter

Luego de que Winter le comunicara a la directiva que no estaría disponible para asumir una candidatura presidencial, su equipo diseñó una salida comunicacional para dar a conocer públicamente esa decisión a inicios de esta semana.

Sin embargo, quedó en pausa. Algunos comentan que la razón apunta a darle más tiempo a Martínez -la timonel conoce a Winter desde el Colectivo Arrebol y fue su jefa de gabinete en la diputación- para ordenar las comunicaciones y pensar el camino para llegar a otro nombre.

Fuentes de la directiva dicen que si respecto de Vodanovic su negativa es considerada definitiva, sobre Winter afirman que se encuentra en estado de reflexión. “Esa puerta aún no se cierra completamente”, comentan en privado. Para sectores del partido la clave está en dejar pasar el tiempo, tomar distancia de la figura de Vodanovic y preparar el camino para una proclamación digna, que tenga “épica, relato y garantías”.

Si en febrero Winter pudo tener un verano en paz, a partir del miércoles de esta semana las presiones han aumentado fuertemente. En el partido comentan que ministros, alcaldes, cores y militantes de base le han escrito cartas para que reconsidere su posición. “Para Vodanovic no es costoso decirle que ‘no’ al partido, pero Winter no es Vodanovic. Milita desde los 19 años, es de los fundadores, la tercera mayoría nacional a nivel parlamentario. Para él sería sumamente difícil decirle que no al comité central”, afirma otro dirigente frenteamplista.

Por ahora, Winter apuesta al silencio, pero está por verse cuánto le dura. Esta semana pidió permiso al Congreso y el miércoles voló a Buenos Aires para participar del tercer encuentro de la Red Futuro llamado “Diálogo entre liderazgos emergentes de América Latina”.

La semana que viene seguirán aumentando las presiones y la ansiedad en la militancia por esperar una respuesta formal. El comité central, en tanto, quedó en compás de espera. Aún no recibe una propuesta de la directiva para saber cómo continuar el debate presidencial y se volverán a ver las caras, de manera telemática, en la sesión ordinaria fijada para este jueves.