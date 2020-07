Oposición asegura que se instaló “el gabinete del rechazo” y ministro Bellolio responde a cuestionamientos

Luego de que se concretara el quinto cambio de gabinete del gobierno de Sebastián Piñera, timoneles de los partidos de oposición salieron a criticar el ajuste y señalaron que se privilegió la llegada “de la derecha dura” al gobierno, antes que traer opciones que ayuden a sintonizar con las demandas ciudadanas.

Los cambios en las carteras de Interior, Segegob, Segpres, Cancillería y Defensa, ocurren luego de la dura derrota que sufrió la semana pasada en el Congreso, con la aprobación del proyecto que permite el retiro anticipado de fondos de pensión y en medio del quiebre al interior de Chile Vamos que se incrementó por el apoyo de un grupo de parlamentarios oficialistas a la iniciativa impulsada por la oposición.

Para el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, “hoy se ha instalado el gabinete del Rechazo. El Presidente Piñera ha optado por los sectores más duros del oficialismo para implementar este cambio de gabinete. Aquí se requiere un cambio de política, hacerse cargo de las demandas ciudadanas. El Presidente de la República ha optado por lo contrario, privilegia la unidad interna de su coalición por sobre la necesidad de sintonizar con lo que chilenos y chilenas están demandando”.

La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, agregó, además, que lamenta “el camino y la señal” que el Mandatario “le está entregando a Chile al otorgarle más poder a la derecha dura del país en vez de abrir la democracia. La ciudadanía nos está pidiendo todo lo contrario, así que mientras el gobierno se arrincona en su vereda del rechazo contra lo cambios, como Frente Amplio seguiremos luchando por una agenda social al servicio de las personas y defenderemos como nunca el proceso constituyente que se viene el próximo 25 de octubre”.

Su par de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló, en tanto, que “esperaría que un gobierno hiciera cambios pensando en mejorar su capacidad de responder a las necesidades de las familias, ofrecer gobernabilidad y estabilidad económica, y no basado en las presiones de su coalición. No hay cambios en Hacienda, por ejemplo, una cartera importantísima para la recuperación del país y que no ha dado el ancho para responder a las necesidades de la crisis y sobretodo no hay garantías de un cambio en las políticas que han fracasado estrepitosamente”.

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que “evidentemente, la impresión que tengo es que el Presidente Piñera cedió a los partidarios del Rechazo, porque su comité político está prácticamente integrado por quienes se han pronunciado a favor del Rechazo”. Sobre la llegada de Víctor Pérez al ministerio del Interior dijo que “él ha sido un parlamentario claramente de una línea muy conservadora, muy dura, pero a cada miembro de un nuevo gabinete hay que darle una oportunidad. Espero que el exsenador Pérez, ahora ministro del Interior, tenga una actitud acorde a la crisis que estamos viviendo. Esto requiere soluciones de país, grandes acuerdos, grandes pactos. Y si eso no ocurre, vamos a tener los mismos tropiezos y la debacle que hemos vivido en el último tiempo”.

Según el líder del Partido Radical, Carlos Maldonado, este ajuste muestra “claramente un gobierno a la deriva. A partir del estallido social Piñera no ha encontrado una manera de interpretar la nueva realidad y sigue dando señales equivocadas. Hoy es un retorno de la vieja guardia, de la derecha dura, de la UDI a interior. En lugar de acercarse a la gente, Piñera ha optado por encerrarse en la trinchera. Y eso solo permite pronosticar tiempos más difíciles y mayor polarización en el país”

En la misma vereda, Paulina Vodanovic, la presidenta de Horizonte Ciudadano, fundación ligada a la expresidenta Michelle Bachelet, considera que el ajuste resuelve solo los problemas internos de la coalición, “pero no los que hoy vive Chile”. “Lamentablemente suma ministros que tienen poca empatía social y que no entienden las necesidades de Chile y, además, deja afuera a las mujeres del comité político. El Presidente perdió la oportunidad de reconciliarse con Chile”, agregó.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, manifestó que este ajuste no generará ningún cambio real en la forma de conducir el país. “Es el Presidente, con su estilo personalista, individualista muy alejado de la realidad y el sentido común, el que en definitiva toma todas las decisiones. Creo que esto no pasa por un cambio de nombres, es más, me parece que es preocupante la señal de que el ministro del Interior sea un fanático del Rechazo, un representante de los coroneles, de los halcones de la derecha y, de alguna forma, una señal a la derecha dura, más intransigente. A diferencia del exministro Blumel que era más dialogante, al igual que el exministro Alvarado”.

Respuesta del ministro Bellolio

En su primera vocería, el hoy ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, refutó los cuestionamientos de que este era el “gabinete del rechazo”.

“Han dicho algunos que este es el gabinete del rechazo. Yo quiero proponerles otra fórmula: no es el gabinete del rechazo, es el gabinete que no quiere descansar hasta que todas las personas podamos salir bien de la pandemia y podamos recuperarnos cuanto antes”, dijo Bellolio.

A mediados de este mes, el entonces diputado UDI señaló en entrevista con La Tercera que votaría por el rechazo. “Chile no aguanta otro golpe al mentón, por eso en octubre votaré rechazo”, dijo. Esto, luego de que en enero manifestara su intención de votar por el apruebo.

“La posición del gobierno respecto al plebiscito es una queremos que participe la mayor cantidad de personas, queremos que sea de forma segura. Y en ese plebiscito hay dos alternativas que son perfectamente seguras: el apruebo y el rechazo. Las opiniones que hemos dado hoy día quienes somos ministros y que en el pasado fuimos diputados lo hacíamos a título personal. Hoy día lo hacemos a nombre del gobierno. Y el gobierno quiere que se realice tal como dice nuestra Constitución”.