SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Los parlamentarios de oposición advierten que la designación de Patricia Muñoz se realizó pese a que la autoridad estará con licencia médica por embarazo al menos por seis meses, lo que, aseguran, “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio” en una entidad recientemente creada.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum.

    La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó esta jornada un oficio de fiscalización ante la Contraloría, a la que solicitan pronunciarse sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz como directora del recientemente creado Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

    Esto, en el marco de las críticas generadas desde la oposición por la decisión del gobierno de incluir en el proyecto de ley de reajuste público, normas que buscan restringir el despido de funcionarios públicos en durante el próximo gobierno de José Antonio Kast.

    Al respecto, Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, señaló que “el Presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El Presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.

    En el documento, los parlamentarios advierten que la designación se realizó pese a que la autoridad nombrada se encuentra en estado de embarazo avanzado, lo que implica que estará con licencia médica por un período que podría extenderse al menos por seis meses.

    Según señala el oficio, esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio, especialmente tratándose de un organismo nuevo cuya etapa de instalación requiere conducción directa, toma de decisiones estratégicas y liderazgo institucional efectivo”.

    Asimismo, el escrito subraya que “en los hechos, la persona designada no ejercerá efectivamente el cargo durante una parte sustantiva de la fase inicial de funcionamiento del servicio”, lo que plantea dudas razonables respecto del cumplimiento del mandato legal que dio origen a esta nueva institucionalidad, creada precisamente para responder de manera urgente a las necesidades de las víctimas, en particular de delitos violentos y grupos vulnerables.

    Finalmente, el texto sostiene que esta situación “no puede ser analizada únicamente desde una perspectiva formal del acto de nombramiento, sino que debe ponderarse a la luz de su eficacia real y del cumplimiento del interés público comprometido”, solicitando a la Contraloría evaluar si el nombramiento resulta compatible con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública, particularmente en un servicio recién creado.

    Más sobre:PolíticaRNdiputadosFrank SauerbaumPatricia MuñozContraloríaDefensoría de Víctimas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Lo más leído

    1.
    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    2.
    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    3.
    Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

    Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

    4.
    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Kast: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad