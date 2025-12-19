SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

    La abogada, anteriormente, fue la primera Defensora Nacional de la Niñez.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    María Catalina Batarce
    Patricia Muñoz. Foto: Mario Tellez/La Tercera. mario tellez

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric eligió a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

    La ley que crea la repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

    El Jefe de Estado destacó en la ocasión que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

    Requerida por La Tercera sobre su nombramiento, Muñoz declinó hacer comentarios, pero en su entorno lo confirmaron.

    Desde el Ministerio de Justicia, secretaría de Estado a la que pertenece la Defensoría de víctimas, señalaron que la designación “se informará en el momento oportuno”.

    Según la ley 21.780 que creó el servicio, los requisitos para el nombramiento del director o directora nacional son: ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio; no encontrarse sujeto a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para ingresar a la administración del Estado; tener a lo menos por 10 años el título de abogado, y una experiencia profesional comprobada sobre las materias del servicio por el mismo período.

    En el entorno de la abogada, por su parte, destacan el currículum de la abogada y señalan que cuenta con los pergaminos para dicho nombramiento.

    La abogada Patricia Muñoz estudió derecho en la Universidad Católica de Temuco, es magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo y cuenta con diplomados en criminología aplicada; justicia, género y violencia; y en derechos humanos y políticas públicas.

    En 2024, la letrada llegó al Poder Judicial, cuando el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, la designó entre los abogados integrantes de las cortes, específicamente en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

    Anteriormente ganó notoriedad pública al ser primera Defensora de la Niñez, cargo que ejerció entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2023.

    En enero de 2021, cuando la opción del actual Presidente Gabriel Boric no estaba sobre la mesa, incluso, asomó como una posible carta presidencial para representar al Frente Amplio (FA), lo que finalmente no ocurrió.

    Más sobre:Patricia MuñozGabriel BoricDefensoría de víctimasJusticia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Pasó dos noches en medio de la cordillera: encuentran con vida a joven que se extravió realizando senderismo en Farellones

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    Ministra Orellana critica eventual retorno de la Primera Dama y dice que bancada republicana se opone a derechos de las mujeres

    2.
    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    Venezuela y candidatura de Bachelet a la ONU: parlamentarios difieren sobre posturas de Kast

    3.
    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    “Es una buena señal para el país”: hijo de Kast aplaude idea de que Presidente electo habite en La Moneda

    4.
    El diseño de María Pía Adriasola como primera dama de La Moneda

    El diseño de María Pía Adriasola como primera dama de La Moneda

    5.
    Los primeros roces del nuevo gobierno con La Moneda de Boric

    Los primeros roces del nuevo gobierno con La Moneda de Boric

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad
    Chile

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética
    Negocios

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026
    El Deportivo

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Principio de acuerdo: Azul Azul fija decisivo directorio en medio de la tensa negociación con Gustavo Álvarez

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad