Gobierno elige a Patricia Muñoz como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

El gobierno del Presidente Gabriel Boric eligió a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

La ley que crea la repartición fue promulgada el pasado 5 de noviembre, en una ceremonia encabezada por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

El Jefe de Estado destacó en la ocasión que con este nuevo servicio ahora “es posible y es un derecho de las víctimas tener atención integral jurídica, pero también psicológica, también social”.

Requerida por La Tercera sobre su nombramiento, Muñoz declinó hacer comentarios, pero en su entorno lo confirmaron.

Desde el Ministerio de Justicia, secretaría de Estado a la que pertenece la Defensoría de víctimas, señalaron que la designación “se informará en el momento oportuno”.

Según la ley 21.780 que creó el servicio, los requisitos para el nombramiento del director o directora nacional son: ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio; no encontrarse sujeto a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para ingresar a la administración del Estado; tener a lo menos por 10 años el título de abogado, y una experiencia profesional comprobada sobre las materias del servicio por el mismo período.

En el entorno de la abogada, por su parte, destacan el currículum de la abogada y señalan que cuenta con los pergaminos para dicho nombramiento.

La abogada Patricia Muñoz estudió derecho en la Universidad Católica de Temuco, es magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo y cuenta con diplomados en criminología aplicada; justicia, género y violencia; y en derechos humanos y políticas públicas.

En 2024, la letrada llegó al Poder Judicial, cuando el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, la designó entre los abogados integrantes de las cortes, específicamente en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Anteriormente ganó notoriedad pública al ser primera Defensora de la Niñez, cargo que ejerció entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2023.

En enero de 2021, cuando la opción del actual Presidente Gabriel Boric no estaba sobre la mesa, incluso, asomó como una posible carta presidencial para representar al Frente Amplio (FA), lo que finalmente no ocurrió.