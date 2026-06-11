Sebastián Izquierdo: “El anhelo de la ciudadanía por los acuerdos puede ser una buena clave para captar una mayor aprobación”

El coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, asegura que la encuesta dada a conocer este miércoles, la primera bajo el mandato de José Antonio Kast, da cuenta de un gobierno que necesita mostrar resultados rápidos para no perder su adhesión.

“Hay un importante grupo de una ciudadanía más bien impaciente”, afirma.

En ese sentido, en un contexto en el que un 51% de los encuestados percibe que Kast no tiene disposición a los acuerdos con la oposición, recalca que ese será uno de los principales desafíos de su administración para fortalecer su base.

¿Qué se puede interpretar de los resultados de la encuesta?

Lo que uno observa es que es un gobierno que tiene una base suficiente para gobernar, pero no suficiente para imponer.

¿En qué sentido?

Tiene una agenda muy clara, pero por supuesto, en el transcurso del tiempo, tiene el desafío de ir legitimándola. Por otro lado, tiene apoyo, pero también, cuando uno observa los porcentajes de desaprobación, hay un importante grupo de una ciudadanía más bien impaciente. Por eso, a mi juicio, los próximos meses son claves. Si logra resultados en seguridad, en empleo, en orden fiscal, por supuesto que puede ampliar su respaldo. Ahí el gobierno tiene que demostrar eficacia bien rápido, porque este 52% de desaprobación indica que la ciudadanía está observando con cierta distancia.

La aprobación del Presidente alcanza un 34%. ¿Qué factores influyeron en eso?

El trabajo campo se dio en un ambiente cargado de discusiones respecto de la megarreforma, datos económicos como el desempleo, el crecimiento económico, el cambio de gabinete, todo lo que ha surgido en el tema migratorio. Lo que uno observa de los distintos inicios de gobierno es que este periodo de luna miel ha ido acortándose y ahí está el desafío de comprender por qué más de la mitad de la población tiene cierto grado de desaprobación.

En ese sentido, ¿cuál sería el desafío del gobierno?

Cuando uno observa cómo la ciudadanía evalúa la disposición para lograr acuerdos y destrabar las reformas que se está solicitando, ahí hay un desafío importante. Eso puede ir generando sintonía. No me cabe la menor duda de que el anhelo de la ciudadanía por los acuerdos puede ser una buena clave para captar una mayor aprobación.

¿Cómo se pueden comparar a la primera medición del gobierno de Boric? Él exmandatario marcó un 32% en ese entonces.

Creo que son momentos distintos. El momento inicial de ambos gobiernos está cargado de muchas noticias, pero, en el caso del presidente Boric, en una dirección bastante diferente. Por ejemplo, si uno observa la pregunta en relación a las manifestaciones, hubo un giro bastante importante hacia el orden y el respaldo a las instituciones policiales. Y esta legitimidad se ha ido transfiriendo precisamente desde el sistema político. Eso es algo que el gobierno actual ha sabido interpretar. Son momentos que hay que mirar con cierta distancia.

¿No ve similitudes entre esos dos períodos?

Una de las preocupaciones que se mantienen es el aspecto económico. Al inicio del presidente de Boric, uno veía que las personas que creían que estaban en decadencia, era uno de cada tres ciudadanos, y hoy está en uno cada cuatro. En ambos gobiernos ha estado esta presión por el bolsillo, las deudas domésticas. Ahí hay una variable que hay que mirar con atención.

Se plantea que el 39% tiene poca confianza de que Kast cumpla sus promesas. ¿Es algo que se ha mantenido durante los últimos gobiernos?

Al comienzo de un gobierno hay un crédito inicial que es típico, por eso ese respaldo que uno observa es frágil y es condicional al resultado. Cuando uno mira que la confianza que están depositando los ciudadanos en el Presidente es un tercio, el desafío es revertirlo. ¿Cómo? Justamente con que esta sintonía que está en la cuenta pública, en el programa de gobierno, se traduzca en resultados, en aspectos que se puedan ver en el día a día.

¿La baja expectativa que hay hacia el gobierno no es responsabilidad de una campaña de gobierno que exacerbó promesas?

Una de las principales preocupaciones es seguridad y fue justamente una de las principales promesas del Presidente. Ahí hay una baja del 61% al 57%. Es decir, hay una confianza depositada. En el fenómeno de inmigración, que es donde el gobierno ha hecho un esfuerzo, ocurre lo mismo. El tema es que a la vez, uno observa que el narcotráfico está siendo una preocupación muy importante, algo que marcó la campaña, ahí está el desafío. En economía es lo mismo, van mejorando las expectativas, pero ojo con el bolsillo. El gobierno tiene que saber identificar esos nudos.

Políticamente, ¿quién capitaliza en la encuesta?

Más allá de ciertos personajes políticos, el tema está en las instituciones. Y ahí claramente son las instituciones del orden, muy por sobre a los partidos políticos y el Congreso. Uno ve una mejora en la confianza en un abanico importante. Ese es un aspecto destacable, pese a que la política se mantenga abajo.

¿Y respecto a nombres? ¿Figuras como Parisi, por ejemplo?

Franco Parisi fue quien más subió, y eso, de la mano con una baja importante en las evaluaciones negativas. Es importante comprender cuál es la sintonía que tiene su partido con las preocupaciones ciudadanas. Es cosa de observar el rol que cumplieron en la negociación con la megarreforma, con medidas que iban directo al bolsillo de las personas. Por ejemplo, en la encuesta se observa que los chilenos quieren tener más hijos de los que tienen, pero hay barreras económicas. Franco Parisi sintonizó justamente con ese anhelo.