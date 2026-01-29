SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”

    "Lamentamos que este tipo de declaraciones provengan desde nuestro propio sector. Necesitamos unidad, no este tipo de calificaciones o declaraciones que no ayudan”, dijo la secretaria general y senadora electa de RN.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La secretaria general y senadora electa de Renovación Nacional, Andrea Balladares, salió a responder las críticas del diputado electo y general (r) de Carabineros, Enrique Bassaletti (Ind.-republicanos), en contra del expresidente Sebastián Piñera.

    En concreto, en Desde la Redacción de La Tercera, Bassaletti cuestionó el liderazgo del exmandatario, asegurando que su segundo mandato tuvo debilidades.

    Es bajo ese marco que Balladares reprochó al futuro parlamentario.

    Foto: La Tercera

    “Al presidente Piñera le tocó gobernar en uno de los períodos más difíciles que ha vivido Chile en su historia: el estallido de violencia, pandemia mundial y una oposición que, en vez de colaborar, optó por la obstrucción e incluso por desestabilizar y finalizar su mandato antes de tiempo”, dijo la secretaria RN a este diario.

    En esa línea agregó: “Aún así, el presidente Piñera actuó siempre con todas las herramientas del Estado de Derecho, utilizando medidas institucionales y democráticas”.

    “Hubo conducción de Estado en momentos excepcionales. Por eso, las críticas al Presidente Sebastián Piñera son injustas y faltas de perspectiva histórica”, lanzó.

    Dicho eso, sostuvo: “La mejor respuesta que puede tener el diputado electo es la propia historia que ya está haciendo su trabajo: en todas las encuestas, la ciudadanía hoy valora ese liderazgo en tiempos de crisis, incluida la del segundo mandato”.

    “Por eso, lamentamos que este tipo de declaraciones provengan desde nuestro propio sector. Necesitamos unidad, no este tipo de calificaciones o declaraciones que no ayudan”, cerró la secretaria general RN.

