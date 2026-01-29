SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    La futura ministra vocera de Gobierno señaló que “ocurra lo que ocurra, si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día que está en discusión”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Mara Sedini, vocera del presidente electo José Antonio Kast

    La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al debate en torno al proyecto de Sala Cuna Universal y el retraso, que acusan desde el gobierno, de su tramitación en la comisión de Educación del Senado, y señaló que sería un error aprobarla sin corregirla.

    En conversación con T13 radio, Sedini sostuvo que el proyecto “tiene algunas falencias que se han estado conversando. Se han acercado oposiciones, pero al igual que muchas políticas públicas, que salgan mal hechas por salir apuradas es un error. Necesitamos que salgan bien”, sostuvo.

    Adicionalmente, señaló que “la Sala Cuna universal es un proyecto que está en el plan de gobierno del Presidente Kast. Hoy día están en discusión algunos temas que le corresponden al gobierno actual, que todavía ejerce hasta el 11 de marzo, y al Congreso”.

    Sus declaraciones se suman al debate en torno a la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa emblemática del Ejecutivo que retrasó su tramitación en el Senado tras el viaje fuera del país del diputado Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación del Senado, quien tenía la potestad de poner la iniciativa en discusión esta semana.

    Desde el Ejecutivo, señalaron directamente a la Unión Democrática Independiente (UDI) por “frenar” el avance del proyecto de sala cuna y tildaron como una irresponsabilidad la acción de Sanhueza. Asimismo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que el presidente electo, José Antonio Kast, entregó una “señal confusa” a propósito de conversaciones que tuvo él con el Presidente Gabriel Boric sobre el tema.

    El timonel de la colectividad gremialista, Guillermo Ramírez, por su parte, acusó una “descoordinación interna” del gobierno y que “llegaron tarde con sus definiciones”

    En tanto, Sedini sostuvo que “ocurra lo que ocurra, si nos toca seguir discutiendo este proyecto, lo que vamos a hacer es fortalecerlo y corregir cualquier problema que tenga hoy día que está en discusión”.

    La conversación con Steinert

    La futura vocera de Gobierno se refirió al debate que surgió luego de sus declaraciones en la entrevista para La Tercera, instancia donde señaló que las conversaciones para que la exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert, asumiera la cartera de Seguridad no fueron improvisadas y que éstas “ya llevaban un buen tiempo”.

    En medio de las críticas del oficialismo sobre la eventual “doble agenda” de la persecutora mientras aún ejercía funciones, Sedini se señaló que “es una polémica artificial que de verdad no tiene cabida”.

    Adicionalmente, apuntó a que “se agranda algo para tratar de sacar el foco lo importante, que es el nombramiento de Trinidad Steinert. Ella tiene un perfil extraordinario, fue un tremendo acierto del presidente Kast, sobre todo para las necesidades y las urgencias que tenemos hoy día en seguridad. Y ese es el foco que debiese ponerse, más allá de esta polémica”.

    Sedini reiteró que las conversaciones “habían sido en el momento adecuado, unos días antes y sin ningún tipo de intervención del Ministerio Público”, pese a haber señalado previamente que los diálogos con Kast habían sido “hace un buen tiempo”.

