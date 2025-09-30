Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

La Sala del Senado aprobó este martes los oficios en que el Presidente Gabriel Boric propuso para llenar dos de las cuatro vacantes que hay en la Corte Suprema.

De esta forma, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras y el académico Gonzalo Ruz Lártiga se integrarán al máximo tribunal en las vacantes que dejaron Jorge Dahm a fines de 2023 y Ángela Vivanco en octubre del año pasado.

Respecto a Astudillo, la propuesta se aprobó por 40 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

El voto en contra fue del senador Pedro Araya, que había manifestado ya su rechazo en la comisión de Constitución, asegurando que existió un problema de formalidad en la quina en que se seleccionó a Astudillo como el candidato del Ejecutivo.

La nominación de Ruz tuvo 39 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Tras la votación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró la decisión de los legisladores, resaltando la trayectoria de los nominados.

La autoridad dijo que “el Senado ponderó adecuadamente sus méritos, sus trayectorias y su desempeño profesional previo”.

“Quedan dos cargos vacantes y se tienen que realizar los concursos internos al interior de la Corte Suprema. Esperamos que esos concursos se puedan desarrollar a la brevedad posible para que el Presidente de la República cuente con las quinas para escoger”, planteó el titular de Justicia.