Senado aprueba por amplia mayoría extensión de 30 días del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur

El Senado aprobó la tarde de este sábado una nueva extensión del estado de excepción constitucional que actualmente rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

La solicitud llegó a la Cámara Alta con una aprobación mayoritaria: 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones. La medida aplica en estos territorios desde el pasado mayo de 2022.

Desde el hemiciclo, el ministro del Interior Claudio Alvarado justificó la petición de la extensión con la efectividad que ha tenido la medida respecto a las cifras de violencia previas al 2022, año en que comenzó a aplicarse la medida.

“ Si comparamos el año 21, que fue el peak de hechos de violencia rural, estos a la fecha han caído en un 79% y esto marca la diferencia que se genera cuando un territorio está capturado por la violencia versus un territorio que vuelve paso a paso a estar bajo el control de Estado”, explicó el secretario de Estado.

Así las cosas, el Senado aprobó la prórroga de esta medida con una votación de 39 votos a favor y 2 en contra. Los rechazos llegaron por parte de los legisladores Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, ambos del Frente Amplio.

Los senadores que intervinieron durante la sesión justificaron la determinación con la necesidad de controlar la situación de violencia que ha enfrentado la zona durante el último tiempo.

El senador por el Biobío Enrique van Rysselbergue (UDI) apoyó la medida y solicitó al Ejecutivo una participación activa en la discusión de las medidas que entregan reparaciones a las víctimas de violencia en la Macrozona Sur.

Por su parte, Iván Flores (DC) señaló que “hay que apoyar que se mantenga este estado de excepción que ha significado una mejora sustantiva de los indicadores”.

Cristián Vial (Ind. Rep) felicitó al Ejecutivo por los resultados hasta el momento y señaló que “se recibe de muy buena forma lo que hemos visto, la mantención de las operaciones policiales y militares con buenos resultados, coerción legítima”. El legislador también pidió que desde el Ejecutivo se contabilice el esfuerzo por parte del ejército para mantener el control territorial.

Como representante de La Araucanía, el senador Miguel Becker (RN) considera que la medida “nos da certeza, nos da tranquilidad de poder enfrentar el día a día en la región sin tener que estar preocupado del cuidado que tenemos que tener a propósito del accionar de algunos delincuentes”.

Desde el Partido Socialista, el senador Gastón Saavedra consideró que el estado de excepción constitucional es una medida “asertiva y es el instrumento constitucional que tenemos para poder entonces llevar a cabo todo lo que son controles territoriales y restablecer el orden público en el territorio”.

Sin embargo, enfatizó en la importancia también de un plan balanceado en estas regiones para proyectos que también entreguen soluciones a necesidades habitacionales y de acceso a servicios.

El senador Esteban Velasquez (FRVS) entregó su apoyo a la prórroga, pero también pidió algún pronunciamiento más explícito del gobierno de José Antonio Kast sobre el plan Buen Vivir y también sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento.