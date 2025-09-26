SUSCRÍBETE
Senado de Chile recibe el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del PNUD

Con esto, la Cámara Alta se convierte en la primera institución legislativa del mundo en alcanzar esta certificación.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

El Senado de Chile recibió el Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde el PNUD destacaron la certificación que recibió la Cámara Alta, y la representante del organismo en Chile, Georgiana Braga-Orillard, elogió el esfuerzo colaborativo de la institución, “especialmente la Secretaría de Género y el Comité de Género, en el que están representadas todas las unidades, departamentos y asociaciones de personal”.

“Esto no es una medalla ni un premio, sino la certificación de un logro”, señaló apuntando que refleja tanto la convicción como un progreso concreto hacia la construcción de un parlamento con perspectiva de género.

Según informó el PNUD, el senado se convirtió de esta manera en la primera institución legislativa del mundo en alcanzar esta certificación. Hasta el momento el Sello se está implementando actualmente en 32 países con 106 instituciones públicas en cuatro continentes.

Durante la ceremonia, llevada a cabo hace unos días, el Presidente del Senado, el senmador Manuel José Ossandón, destacó que “Este es el desarrollo de una institución con herramientas y oportunidades para todos y para todas. Así que felicito a la administración, pero sobre todo felicito a los funcionarios y funcionarias”.

En tanto, la senadora, Carmen Gloria Aravena, presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, apuntó que “Esta es una manera de trabajar que va a ser un tremendo beneficio para el país y no solamente del punto de vista organizacional. Cuando le damos oportunidad a las mujeres de poder aportar en igualdad de condiciones, la institución avanza, crece, madura y el país también” .

