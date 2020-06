Senado declara inadmisible proyecto de postnatal de emergencia con votos DC, PPD y PS

Inadmisible. Esta fue la determinación que el Senado adoptó hoy respecto al proyecto que busca extender en época de emergencia sanitaria la duración del permiso que madres y padres tienen para cuidar a sus hijos recién nacidos.

El rechazo se concretó en una primera votación con 20 votos a favor, 21 en contra y una abstención, lo que obligó a realizar un nuevo proceso.

En una segunda oportunidad, el senador Juan Castro (RN), modificó la abstención por rechazo, obteniendo la diferencia de tres sufragios necesarios (19 -22) para concretar la inadmisibilidad.

Parlamentarios de la DC (Carolina Goic y Jorge Pizarro), el PPD (Jaime Quintana) y el PS (Juan Pablo Letelier) también estuvieron por declarar inadmisible la iniciativa.

Tras este resultado, el proyecto se va a una Comisión Mixta, donde se definirá si su futuro legislativo.

La iniciativa fue visada por la Cámara de Diputados el 6 de mayo, pero en dicha oportunidad el gobierno hizo la reserva de constitucionalidad, ya que la propuesta irroga gasto fiscal y propone modificaciones en el ámbito de la seguridad social, las cuales son de exclusiva promoción del gobierno.

El gobierno -que durante las últimas horas desplegó varios mensajes a parlamentarios de Chile Vamos para rechazar la admisibilidad- esta jornada reiteró su postura a través del ministro Segpres, Claudio Alvarado.

“Se perfectamente que, en materias sensibles como estas, la posición del gobierno que estoy expresando no es la más cómoda, sin lugar a duda tampoco es la más popular, pero estoy convencido que por el bien de nuestra institucionalidad democrática, es necesario defender las prerrogativas exclusivas del Poder Ejecutivo”, indicó el secretario de Estado.

Para agregar que “espero sinceramente que la entendible intención de los parlamentarios de dar mensajes o hacer gestos políticos, no sobrepase la institucionalidad contenida en los reglamentos del Congreso Nacional, en su Ley Orgánica y en definitiva, en la misma Constitución Política que hemos jurado o prometido respetar y cumplir”.

Debate

La senadora Carolina Goic (DC) se mostró a favor de la iniciativa, pero reconoció que “me parece inadmisible”.

“Esta es una iniciativa que tiene que ver con seguridad social, que irroga gasto y nosotros los parlamentarios no tenemos atribuciones para esto”, indicó.

Para reiterar “el llamado al gobierno. La llave para hacer esto una ley, para hacer esto una realidad, la tiene el Presidente”.

El senador Felipe Kast (Evópoli) afirmó que “el fin no justifica los medios, sino es la ley de la selva. Esto es un precedente extremadamente grave”.

“Estamos votando el contenido de una ley, por muy necesaria que sea. Estamos votando por si respetamos o no la Constitución. Y si hoy no lo hacemos el precedente que se genera al futuro, a los futuros gobiernos, es extremadamente grave. Especialmente para quienes legítimamente han planteado la necesidad de una nueva Constitución, porque todos ellos afortunadamente en el país, lo han hecho por la vía constitucional e institucional, diciendo que quieren respetar los mecanismos que vamos acordando en el proceso político para ir evolucionando, sin saltarnos las reglas del juego”, agregó el legislador oficialista.

La senadora UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó, en tanto, que “se dijo que esto no erogaba gasto fiscal, porque estaba con cargo al presupuesto de la nación. Pero perdón, estamos hablando del presupuesto del país, no del presupuesto de una ONG o de un particular. Si eso no es financiamiento fiscal, me pregunto qué es”.

“Claro que nos preocupa que la gente esté pasando mal. Y es super injusto que se diga que al Presidente no le importan las mujeres”, complementó.

La senadora socialista Isabel Allende declaró que “estoy porque esta pandemia no la sigan pagando las mujeres”.

“Aquí hay compromisos internacionales, aquí tenemos que defender la vida de esos niños menores y de esas mujeres”, añadió.

Mientras que Andrés Allamand (RN), planteó: “Qué ocurriría si todos los miembros del Congreso creyeran que basta para impulsar una iniciativa estar persuadidos, como algunos están, que es justa”.

“Lamentablemente la historia que no queremos repetir parece repetirse. Y en muchas de las expresiones que he escuchado parecen replicar aquellas expresiones que en los años 60 fueron erosionando, debilitando y perjudicando el devenir de nuestro sistema democrático”, agregó.