Senado posterga definición de comisiones y complica planes legislativos de La Moneda

El próximo lunes, a mediodía del martes... o incluso después de Semana Santa son algunos de los plazos tentativos que se han propuesto distintas bancadas del Senado con el fin de resolver el nudo por la integración de comisiones.

Si bien la elección de la senadora Paulina Núñez (RN) como nueva presidenta de la Cámara Alta despejó una incertidumbre importante para el Ejecutivo, ahora corresponde que ella haga una propuesta sobre la distribución de asientos en cada instancia legislativa, que debe ser aprobada por la sala.

Este paso es igual de clave, ya que las comisiones son incluso más incidentes para acelerar, frenar, bloquear o manejar, en general, el ritmo de la tramitación de proyectos.

Sin comisiones, no hay trámite

El problema es que aún no hay acuerdo, especialmente en las bancadas de oposición, hoy divididas en dos comités.

Por lo tanto, si no hay comisiones instaladas, ningún proyecto nuevo puede comenzar a tramitarse, ya que obligatoriamente deben pasar por una de estas instancias.

Incluso, dado el interés del Ejecutivo de dar su puntapié legislativo inicial con una batería de proyectos económicos (una ley miscelánea sobre “Reconstrucción” y otra para evitar un alza del precio de los combustibles), por obligación de la ley estos deben ser revisados por la Comisión de Hacienda, al tener impacto en el gasto fiscal.

Esto se transformó en una traba estructural para el gobierno, donde ven con preocupación que la definición de comisiones del Senado se postergue dos semanas más.

La primera iniciativa del gobierno sería un ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), un fondo que permite atenuar las alzas.

Para ganar tiempo, La Moneda tiene como alternativa iniciar su tramitación por la Cámara de Diputados, pero ello sería insuficiente dada la urgencia que los mismos ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y José García (Secretaría General de la Presidencia) le han dado a la iniciativa por los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente.

Hasta ayer distintos senadores admitían que era muy poco probable que las comisiones de la Cámara Alta pudiesen entrar en funcionamiento la próxima semana.

En el mejor escenario, la composición de estas instancias podría ser aprobada por la sala el martes en la tarde. Luego de ello, el miércoles podrían comenzar a instalarse. Pero el trabajo legislativo igualmente quedaría pospuesto para otro día, salvo que el Presidente de la República, José Antonio Kast, en uso de sus facultades constitucionales convoque a sesiones extraordinarias del Congreso, algo que solo sucedió una vez en los últimos 36 años de democracia con la reciente reforma de pensiones.

Valla insalvable

Este problema de las comisiones fue alertado por los senadores de oposición a los ministros Quiroz y García el lunes pasado en La Moneda. En esa cita, los personeros del Ejecutivo plantearon la posibilidad de enviar este proyecto relacionado con los combustibles con carácter urgente, pero en respuesta los senadores opositores, entre ellos Diego Ibáñez, advirtieron que no tenía sentido iniciar un proyecto con celeridad mientras no hubiera comisiones.

Este tema reglamentario, hasta este miércoles, era insalvable, al punto que la misma “discusión inmediata” (máximo seis días para despachar el texto) que le dio La Moneda a la moción que tipifica como delito la inmigración ilegal, ya no se podrá cumplir en los plazos al no estar constituida la Comisión de Gobierno donde está radicado este proyecto.

Si el entrampamiento de comisiones se mantiene en el Senado, ello no solo afectaría la iniciativa sobre combustibles, también pondría en jaque la tramitación del megaproyecto misceláneo que pretende enviar el gobierno bajo el rótulo de “Reconstrucción”, que incluiría 40 medidas en áreas diversas, desde ajustes tributarios, cambios en beneficios sociales, hasta un aumento de penas por delitos como la venta ilegal de cigarrillos y el transporte de inmigrantes irregulares.

Por ahora, para no quedar en una parálisis institucional, el Senado solo ha estado debatiendo proyectos que quedaron listos para la sala en la administración de Gabriel Boric.

Si bien el nudo principal de las comisiones está en la oposición, el oficialismo también tenía algunos cabos sueltos.

No obstante, el jefe de bancada de los senadores republicanos, Renzo Trisotti, señaló que su parte del acuerdo lo resolverán el fin de semana y que solo quedaría pendiente la situación en el otro bloque.

“En la izquierda estamos viendo confrontación. Estamos viendo desacuerdo, que es todo lo contrario dentro de los sectores oficialistas. Nosotros hemos sostenido esta semana una serie de reuniones y continuaremos mañana, donde cada uno, por supuesto, que tiene sus posiciones, tiene sus representantes, pero, hasta el minuto, ha operado la generosidad para poder lograr un objetivo común, para tener la mejor representación en cada una de las comisiones”, dijo.

Trisotti agregó que “el trabajo que nosotros estamos desarrollando es para poder tener listo esto el día lunes. Por lo tanto, todo retraso que se genere será producto de la falta de acuerdo en la izquierda. Lo cual sería impresentable”.

Quiebre en la oposición

En el Senado comentan que la fractura política llegó al punto que uno de los comités opositores, integrado por la DC, el FA y la FREVS, decidió entenderse con la presidenta del Senado y no continuar dialogando con el otro grupo de los senadores PS, PPD y liberales.

La molestia de ellos radica en que se sintieron marginados en las conversaciones que especialmente llevó adelante la bancada socialista, incumpliendo una decisión colectiva de negociar en bloque con la derecha.

Esta facción disidente de la DC, el FA, el PC y FREVS se denominó oficialmente como el Comité Opositor Unido, aunque informalmente ya usan el apodo del “Comité de los que sobran”.

Pese a los puentes cortados, la senadora Yasna Provoste (DC) señaló que “nosotros estamos disponibles a seguir conversando para tener un acuerdo sobre la conformación de las comisiones del Senado. Que sea proporcional y así garantizar en las comisiones la representación de los actuales comités parlamentarios”.