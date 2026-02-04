SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Senador Castro (PS) plantea que la intención del Presidente Boric de formar una coalición “es un anhelo que ya no fue”

    "Es una aspiración que coexistió en el periodo de gobierno, pero no tiene razón de ser ahora fuera del gobierno", reflexionó.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, ahondó en lo que se viene para el actual oficialismo cuando pasen a ser oposición y en el, hasta ahora, frustrado anhelo del Presidente Gabriel Boric de formar una coalición de izquierda.

    En conversación con radio Duna, el legislador aseveró que “nunca fuimos una coalición de gobierno, una sola. Hay gente que ha escrito mucho de las dos almas y todo eso, que tiene razón en el sentido de que había miradas distintas, pero que concurrimos a este pacto, no siendo iguales”.

    “Pero, yo diría, el anhelo del Presidente de tener una coalición es un anhelo que ya no fue. Es una aspiración que coexistió en el periodo de gobierno, pero no tiene razón de ser ahora fuera del gobierno. Nosotros, el 11 de marzo, obviamente, como todos los partidos de izquierda, vamos a tomar caminos propios y veremos si podemos concluir. Puede que sí, puede que no, hacia el futuro. Pero esto de pensar o forzar una unidad que no ha sido tal, es bien difícil”.

    El parlamentario, además, fue consultado por cómo se resolverán las diferencias en la izquierda, luego del quiebre entre el PS y el resto de los partidos de la alianza de gobierno. “En la cosa política, yo creo que es difícil hacer afirmaciones taxativas y de cuánto van a durar las cosas, los entendimientos o las rupturas”, aclaró.

    “Lo que puedo decir es que en el caso de la izquierda hay, por cierto, diferencias que son fuertes, que tenemos nosotros con el Frente Amplio y el Partido Comunista, yo diría más con este último, donde la mirada del futuro no es convergente en muchos aspectos. No quiere decir que de aquí a un tiempo más las cosas cambien en cuanto a posiciones, por ejemplo, el Frente Amplio que tenga una posición que se distancie del Partido Comunista y busque un entendimiento con el socialismo, perfectamente puede ser”, añadió.

    Llegar a un entendimiento con el “actual” PC, dijo, “es más difícil, porque tiene una mirada, diría, muy antagónica a los valores democráticos, a los derechos humanos, diría, a cómo procesan sistemas en el mundo que están obsoletos, como el sistema cubano, el sistema venezolano”.

    Al ser inquirido sobre si espera que haya una renovación en la tienda dirigida por Lautaro Carmona, respondió: “Para mí es una incógnita lo que va a pasar con Jeannette Jara y su deserción o posible salida del PC. ¿Por qué digo esto? Porque Jeannette Jara no anda solo por la vida. O sea, fue la candidata presidencial del Partido Comunista hace dos meses".

    “Si Jeannette Jara decidiese salir del PC, ese es un sismo mayor de seis. Algo puede pasar. Entonces, ojo con esto, porque hay movimientos que pueden suceder en el Partido Comunista, que van a marcar rumbo. No sé si de quiebre, división, salida o disidencia. No sé cómo se puede llamar. Pero van a pasar cosas, creo yo, porque son las decisiones que están en desarrollo”, acotó.

