    Política

    Senador Galilea defiende tramitación de proyecto que conmuta penas, pero advierte: “Tengo muchos reparos al texto”

    El timonel de RN, que votó a favor de la iniciativa, además acusó a sectores de la izquierda de buscar mediante esta nueva polémica sacar de la discusión pública la controversia del cable chino.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó este viernes el polémico proyecto de cumplimiento alternativo de penas, cuyo primer trámite constitucional ayer fue aprobado en la Cámara Alta con un estrecho margen de 23 votos a favor y 22 en contra.

    La iniciativa, entre sus efectos favorecería, en primer momento, a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos -entre ellos presos de la excárcel Punta Peuco- y a otros 365 presos por delitos graves, entre ellos homicidios, secuestros y crímenes sexuales.

    En diálogo con radio Duna, el parlamentario, que no fue a la reelección y no estará en este próximo ciclo en el Congreso Nacional, si bien defendió la tramitación del proyecto, reconoció que tiene varios reparos al texto actual.

    “El tema central para mí en esto, y yo tengo muchos reparos al texto y creo que hay que corregir muchísimas cosas en ese proyecto de ley, es que bajo ciertas circunstancias de enfermedad incurable, y en fase también terminal, habiéndose cumplido un porcentaje relevante de la pena, (...) es que no tiene sentido tener a un hombre o una mujer que pesa 50 kilos, que no se puede parar solo, que tienen que estar dándole morfina todo el rato porque tiene un cáncer terminal, porque tiene Alzheimer y no tiene idea ni siquiera dónde está, en fin, bueno, que termine de cumplir su pena en vez del encierro de una cárcel en reclusión domiciliaria", dijo.

    Al ser inquirido por las debilidades que advierte en el actual proyecto, señaló: “Por ejemplo, en ninguna parte del texto dice que se tiene que haber cumplido un porcentaje X de la condena; dos, creo que no está bien claro lo que es la etapa terminal de una enfermedad terminal, habla de enfermedades crónicas, eso puede ser cualquier enfermedad, cualquier cosa, demasiado laxo”.

    Respecto a las críticas al proyecto, especialmente desde el oficialismo, Galilea acusó a sectores de la izquierda de buscar mediante esta nueva polémica sacar de la discusión pública la controversia del cable chino.

    “He visto que probablemente el sector de la izquierda y que quieren sacar lo del cable chino de la discusión, dicen así como ‘van a salir todos libres’, lo que se votó acá es la idea en general”, remarcó.

    Y luego agregó: “Solo se votó la idea de legislar sobre un tema que a mí me parece atingente, que a la propia Corte Suprema le parece interesante y que está contenido en los tratados internacionales, que bajo ciertas condiciones de enfermedad terminal, edad, en fin. Las cárceles son cárceles, no son hospitales geriátricos”.

    En ese sentido, enfatizó que “el espíritu con el que diría que casi todos votamos a favor de la idea de legislar, es solo para regular que personas de una determinada edad, que cumplieron un porcentaje relevante de la pena en la cárcel y que tienen enfermedades que ya son incurables, y que están en una fase terminal, puedan seguir presos en sus casas en vez de la cárcel, porque simplemente la cárcel ni Gendarmería ni nadie está preparado para una cosa como esa”.

    Más sobre:Rodrigo GalileaConmutación de penasPunta PeucoDerechos humanosParlamento

