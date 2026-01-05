Senador Insulza propone perfil de Alfredo Moreno para liderar Cancillería de Kast tras nuevo escenario en Venezuela

En entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el senador y excanciller, José Miguel Insulza (PS), se refirió al perfil que debiese tener el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José Antonio Kast luego de la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Esto, luego que las Fuerzas de Estados Unidos detuvieron en la madrugada de este sábado al Nicolás Maduro, y a su esposa ,Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. La captura del líder venezolano y su mujer se produjo tras un ataque “a gran escala” del ejército de EE.UU. contra varios objetivos en la capital del país caribeño y otras partes del territorio en las primeras horas del sábado.

Sobre la incursión liderada desde Washington por Donald Trump, el también exministro del Interior sostuvo que muchos líderes mundiales y sus gobierno respondieron “como si hubiese habido un golpe de Estado en Venezuela, y no hubo eso”.

Insulza remarcó que “fue solamente la extracción de Nicolás Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez”.

Fue en ese punto que el senador socialista apuntó a un perfil como el de Alfredo Moreno, que lideró la Cancillería en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Alguien que entienda eso (la situación en Venezuela). Voy a poner un ejemplo, Alfredo Moreno conoce a Delcy Rodríguez. Yo estuve con ellos en reuniones, en distintas reuniones. Hay que poner a la gente que conozca a la gente, no una persona que empiece a llegar con su propio programa y sus propias cosas. Hay que poner a alguien que entienda la región y que sea capaz de entenderse con todos los países de la región”, enfatizó.

Con todo, el parlamentario señaló que “la Cancillería es, por definición, una entidad profesional. Hay mucha gente que conoce las cosas ahí, pero como todos los ministerios obedecen lo que dice el ministro”.

