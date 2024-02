Senador Jaime Quintana y convocatoria de Boric al Cosena: “Tiene algo más de justificación, pero sigue siendo ineficaz para el propósito que se busca”

Cuando presidía la Cámara Alta, el senador Jaime Quintana (PPD) no respaldó la convocatoria que hizo el expresidente Sebastián Piñera al Cosena. Ahora, más de cuatro años después, aborda la misma instancia, esta vez, encabezada por el Presidente Gabriel Boric.

Así, el legislador defiende la decisión del Mandatario, pero mantiene sus dudas sobre la herramienta. Además, pone el foco en que “Chile necesita una tercera policía” para enfrentar la crisis de seguridad del país.

Usted señaló que “no estamos en guerra” y que no estaba en riesgo la seguridad nacional cuando se opuso a la convocatoria del Cosena en 2019. ¿Por qué ahora sí respalda la convocatoria del Presidente Boric?

Sigo creyendo que el Cosena se trata de una figura de otra época. Pese a las modificaciones del año 2005, es una figura concebida para el caso en que no había una sujeción de las fuerzas armadas al poder civil, cosa que sí existe hoy. La diferencia de lo que ocurría en 2019, en donde el gobierno lo que buscaba era el uso de la fuerza militar para aplacar la protesta civil, hoy hay un propósito bien específico, que es requerir de parte de las fuerzas armadas antecedentes e información respecto a cómo podría resultar más eficaz una legislación sobre infraestructura crítica, que aborde la presencia de militares en ciertas áreas de los centros urbanos, siempre en complemento con la labor de las policías.

¿Entonces, ahora sí plantea al Cosena como un método legítimo para abordar estos temas de seguridad?

Yo creo que el tema de la legitimidad no ha cambiado, está en la ley. Se modificó sustantivamente en 2005. Lo que pasa es que hay momentos en donde puede ser un tanto más eficaz que en otro momento. Yo creo que hoy resulta más útil, considerando lo que el gobierno (de Piñera) declaró en su momento para qué quería el Cosena, que era básicamente enfrentar la protesta social, y los militares le dijeron que no estaban para eso.

Entonces, ¿está de acuerdo con el uso de militares para resguardar el orden público?

En simple, tiene algo más de justificación esta convocatoria, pero sigue siendo ineficaz para el propósito que se busca. Respecto sobre si la presencia de militares en las calles nos va a permitir resolver los problemas que tenemos, yo creo que no. Si miras el estado de excepción en el sur y en el norte, puede que haya contribuido, porque ahí el poder disuasivo puede haber ayudado en algo. Pero hoy lo que preocupa son la Región Metropolitana y grandes centros urbanos. Ahí lo que se requiere es una respuesta policial. (...). Sobre si las policías están preparadas para esta nueva criminalidad, yo creo que la respuesta sigue siendo negativa. Creo que más allá de la legislación -en 2023 es cuando más leyes se han aprobado en seguridad-, hoy se requiere una capacidad, un refinamiento y una fuerza de tarea en las policías, y eso no lo hemos querido ver y el mundo político no lo ha querido asumir (...). Por eso yo he planteado al gobierno que Chile necesita una tercera policía, más chica que las dos que tenemos, una policía táctica, una con capacidades de lograr tareas de foco en lugares específicos donde están ocurriendo los hechos.

Pero en el 2019 hubo sectores del oficialismo que cuestionaron la convocación del Cosena porque decían que no estaba en riesgo la seguridad nacional, sino que era un asunto de orden interno.

No es un tema de legitimidad, ni de lo que dijo el actual gobierno cuando era oposición, porque yo creo que el Presidente Boric ha dado demasiadas muestras de que esto es complejo y, por lo tanto, adecua su sentido de Jefe de Estado a la realidad que le toca enfrentar. Eso me parece valioso. Yo no creo que haya una contradicción de los sectores del oficialismo en absoluto.

La ministra Vallejo dijo a principios de enero que no iban a llamar al Cosena porque era una “píldora”, y ahora el gobierno lo anunció cuando ella está de vacaciones. ¿Después de estos cambios no es poco creíble el discurso del gobierno en seguridad?

Todo lo contrario, yo me preocuparía si hubiera un gobierno con rigideces ideológicas al momento de enfrentar la inseguridad en el país. Eso es todo lo contrario que hemos visto del Presidente Boric y de la ministra Tohá. Es una disposición de escuchar a distintos actores. En los últimos meses ha habido llamados a buscar estados de excepción con presencia militar como también a la convocatoria del Cosena de vastos sectores políticos. Por lo tanto, el gobierno lo que ha dicho fue convocar instancias donde estén los distintos sectores políticos representados. Lo que yo espero es que después de esta convocatoria haya un debate público más centrado en la evidencia que en la estridencia. Más centrado en las cosas que pueden ser útiles, que en aspectos que son como titulares. Los especialistas de seguridad dicen que se requieren grandes consensos, como los que hubo en su momento con la mesa que convocó la ministra Tohá, y dio como resultado 24 proyectos despachados. El gobierno afortunadamente ha actuado sin rigidez ideológica, con pragmatismo, con apertura a buscar la mejor solución.

Con respecto a los incendios, ¿cree que los ministros que están de vacaciones deberían volver para desplegarse en terreno?

Yo siempre creo que no depende de la persona. Los ministerios son instituciones complejas, pero que tienen también su estructura. En donde hay ministros de vacaciones, hay un subrogante que está con plenas atribuciones. Ahora otra cosa es la señal que se da, desde ese punto de vista eso corresponde a cada uno.

¿Cómo ha visto el manejo de la crisis por parte del gobierno?

Más allá de evaluar el rol del Presidente Boric, la ministra Tohá y los ministerios principales en terreno, nadie puede desconocer que aquí se le puso una prioridad tan pronto ocurrieron estos siniestros en la Región de Valparaíso y el resto del país. El gobierno salió tempranamente y estableció una coordinación in situ, de manera oportuna. Yo vi una rápida respuesta del Presidente y del gobierno, que no me sorprende, porque el Presidente Boric ha mostrado mucha empatía y capacidad de respuesta rápida.

¿Usted estaría de acuerdo en que el Senado sesione en febrero, interrumpiendo su receso? Tanto por la crisis de los incendios como por la reunión del Cosena.

Yo no tendría problemas si hay una decisión en ese sentido, pero creo que estos temas requieren de una discusión más extensa que solo algunas semanas. Los proyectos sobre incendios están hace bastante tiempo presentados, yo mismo soy autor de una moción que establece la franja de cortafuegos, y eso no ha tenido mayor movimiento en el Congreso. (...) Pensar que una discusión que no se ha tenido se va a resolver ahora para febrero, me parece poco realista.

Los incendios van a reordenar las prioridades del Ejecutivo. ¿Esto supone que se tengan que abandonar ciertas banderas? Por ejemplo, la condonación del CAE.

No sé si sea el momento para ver qué cosas se van a recortar o no. Me parece que el gobierno ha sido muy responsable del punto de vista presupuestario. Por instrucción del Presidente y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la Conaf aumentó su presupuesto un 47% respecto del año pasado. Si uno lo compara con el gobierno anterior, es un 97%. El Presidente Boric y el ministro de Hacienda han sido responsables (...). No vincularía estos nuevos gastos que el gobierno tendrá que generar con el CAE, pero creo que va a venir una discusión fiscal en los próximos meses. Eso va a ser una vez que tengamos bien cuantificados los daños y eso no será antes de abril y el gobierno diga cuáles son los programas que van a impulsar para la reconstrucción.