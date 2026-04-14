Senador Karim Bianchi: “Lo que hay hoy en materia de seguridad es desastroso”

Poco antes de dar inicio a una nueva sesión de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta en Valparaíso, el presidente de la instancia, Karim Biachi, conversó con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, para abordar la gestión del gobierno de José Antonio Kast en esa área, a poco menos de un mes del arribo del mandatario a La Moneda.

Entrevistado por Jorge Arellano y Rodrigo Álvarez, el senador independiente -y como tal, un voto siempre clave en el Parlamento-, se refirió también al proyecto de Reconstrucción Nacional que anunciará mañana por cadena nacional Kast. Bianchi planteó que la iniciativa, que tiene más de 40 medidas de corte diverso, no puede ingresar como un solo proyecto y sentenció: “Si esta ley fracasa al gobierno le va a pasar lo mismo que al gobierno de Boric, que fracasó el proceso constituyente y se va toda una debacle para adelante”.

¿Con qué expectativa recibe el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional, también denominado ley miscelánea?

Yo tengo siempre el mejor ánimo y la mejor disposición a conversar desde lo técnico, desde el resultado que se pueda obtener y que eso vaya en el bien común de la ciudadanía. No defiendo una corriente política. Soy independiente. Eso me lleva a defender más ideas que ideología. Por eso no tengo un sesgo (...) Pero no me gusta la técnica legislativa que se está usando, esta cosa miscelánea de meter todo, porque ya cuando a algo le llaman un Tutti Frutti eso parte mal en su nomenclatura. Me gustaría que hubiesen sido tratamientos diferentes para cosas diferentes, porque normalmente cuando vemos eso nos vemos atrapados en no corregir ciertas cosas y tener que aprobar, porque si no aprobamos eso, va a hacer que lo otro tampoco salga. A mí esa mezclada no me gusta, ni en este gobierno ni en ninguno. Creo que las leyes misceláneas son una mala forma de legislar. Cuando tiras medidas que supuestamente van a ser potentes -las desconozco, todavía no ingresa todo al Congreso- creo que debes tener un tratamiento diferente. Aún así tengo la disposición de analizarlo y de ver los informes que esto traiga para poder tomar una posición.

La oposición ha sido crítica respecto de la rebaja del impuesto corporativo

Se ha hecho mucho hincapié en esta rebaja de los impuestos corporativos. Yo creo que eso tiene que necesariamente traer aparejado el si vas a sacar de un lugar, cómo vas a recuperar. Eso es lo que yo quiero ver. Porque en sí mismo no tengo esa cosa ideológica que pueden tener algunos de decir esto no, nos oponemos, porque esto es hacia los ricos. No, yo quiero ver si hay alguna alternativa de que entren más beneficios a la clase media, a las pymes (...) Ojalá se pudiese ver hoy día la tasa que tiene, por ejemplo, tesorería de interés. Cuando el ministro de Hacienda dice paguen el CAE y pidan un crédito, puede parecer una mala forma de decirlo, pero nos deja tener razón. Hoy día la tasa de Tesorería es mucho más alta que la tasa de interés de un banco. Y eso no es posible. Tiendo a pensar hacia dónde van las medidas, pero no he escuchado en esto nada para el grupo de personas que hoy día está sufriendo.

Como independiente va a ser un voto clave. La oposición ha cuestionado la falta de diálogo en el trabajo pre legislativo. ¿Con usted ha conversado el gobierno, algún ministro?

No, y ojalá que no lo hagan, porque a mis colegas les gusta que les sobren el lomo antes, que empiecen a machacar la carne para que quede blandita y pedir ciertas cosas y tratar de avanzar y cada uno hacerse el artista. Yo espero que conmigo no hablen, espero que me traigan el proyecto y que el proyecto me convenza. Cuando lea el proyecto, si tengo alguna duda, se la voy a hacer llegar a los ministros o a los asesores especialistas en la materia para que lo puedan aclarar. Yo funciono desde esa lógica, porque esa previa legislativa es de las cosas que a mí no me gustan. Es lo que se le llama vulgarmente la cocina parlamentaria. Yo hago la política a puertas abiertas, no la hago encerrado en la oficina con el ministro, no tengo nada que esconder.

Pero en el trabajo pre legislativo podría haber aportado con alguna idea

Es que ese trabajo pre legislativo lo vamos a tener en el desarrollo. También me choca que el ministro (José) García Ruminot diga que es irrenunciable esta materia (rebaja al impuesto corporativo). Si es irrenunciable sepárelo, porque puede esto traer una no mayoría de los votos.

Se ha instalado en los últimos días la alternativa de que, probablemente, los proyectos de seguridad no formen parte de Reconstrucción Nacional finalmente. ¿Qué le parece?

Si fueran seguridad junto con materia tributaria, de emprendimiento y de reconstrucción (en el proyecto) sería un desastre. Usted me decía mezclar peras con manzanas, pero ya estamos acá mezclando peras con apio. No tiene una cosa que ver con la otra. Yo pedí el plan de seguridad que se entregue en la comisión. Me parece que acá no hay un plan de seguridad para nada. Y si algo levantó este gobierno fueron dos materias. Una, decirle a la gente: ‘mire, usted va a estar más seguro’. La gente ve que pasa lo mismo. Yo creo que la gente entiende que en un mes no van a cambiar en gran medida las condiciones, pero yo tampoco veo un plan. Lo que hay hoy en materia de seguridad es desastroso. No vamos a avanzar en nada con lo que hay. Hoy día el problema de seguridad es profundo, desde Arica a Punta Arena. En Arica a alguien lo mataron con 30 taladrazos en la cabeza. En la región que yo represento, por un tema amoroso, alguien salió a balear, y en el centro de la región encuentran una persona decapitada en la ruta.

¿Y cómo ha visto el despliegue de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en ese sentido?

Es que la ministra Steinert ha tenido que salir a apagar otras cosas que a uno le hubiese gustado que no hubiesen ocurrido, como el tema de la PDI. Pero eso se apaga con proyectos, se apaga con decisiones. Cuando veo al gobierno que parte haciendo una zanja, luego ayer se dice, ‘mire, la zanja no va a avanzar en la medida que se esperaba que avance’, por tanto, ya cuando estén avanzando, la otra parte de la zanja se les va a tapar por producto del viento, de la arcilla que va a caer, entonces la zanja en sí mismo va a ser un fracaso. Estamos votando el estado de excepción, el mismo que con Piñera, el mismo que con Boric y ahora el mismo con Kast. Uno hubiese esperado que el discurso hubiese tenido una acción. Hay que tomar una pausa porque si no vamos en un franco deterioro.

Dos cosas: ¿Qué valoración entonces tiene del trabajo que ha llevado adelante la ministra Steinert? Segundo, ¿le gusta que semanalmente se publiquen las cifras de homicidio?

Las cifras uno las tiene igual, las publiquen ellos o no. No es que quieran tener información más rápida, yo creo que cuando es semanal duele menos, porque se ve menos. Si uno acumula, suena más fuerte decir hay 20 a que semanalmente hay 5.

Aunque subió la cifra de homicidio respecto del mismo periodo anterior

Efectivamente, ha subido. Ahora, yo no la responsabilizo a ella (a la ministra). Pero no quiero hitos, porque al Estado no lo va a sustituir ni una zanja, ni un pórtico en una escuela. Hay que tomar medidas, hay que cambiar hoy día el objetivo. Si me preguntan mi evaluación, los datos son malos, los proyectos son insuficientes y despliegue hoy día no veo nada. Y había una tremenda esperanza en materia económica y en materia de seguridad (...) Si esta ley (Reconstrucción Nacional) fracasa, al gobierno le va a pasar lo mismo que al gobierno de Boric, que fracasó el proceso constituyente y se va toda una debacle para adelante. Yo no quiero fracasos, quiero que las cosas vayan bien. Entonces ese Tutti Frutti que le llaman tiene que ir por separado, porque son materias separadas. Pero lo responsable para mí es escuchar, ver los resultados, los números. Por sí solo las medidas que se han presentado de rebajar hoy día el impuesto no me convencen, porque eso puede ser muy a largo plazo y quiero ver de dónde van a recaudar, de dónde tenemos crecimiento y medidas paliativas para otros sectores.

Revisa la entrevista completa acá: