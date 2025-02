Senador Quintana afirma que eventual apoyo del PPD a Michelle Bachelet en las presidenciales “es un escenario que habría que analizar”

La incierta irrupción de Michelle Bachelet en la carrera presidencial ha generado posturas opuestas ante la posibilidad de que la exmandataria emprenda una tercera campaña, si bien hay militantes históricos del Partido Socialista, como Camilo Escona, que la han instado a que tome la posta, en la otra vereda hay quienes se inclinan a una pronta definición para no perjudicar a otras figuras oficialistas como la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En este contexto es que el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, sostuvo que la colectividad tendría que analizar su apoyo a la candidatura de Bachelet, en el caso de que la exrepresentante de la ONU decida sumarse a la carrera por La Moneda.

“El PPD siempre ha estado respaldándola, yo recuerdo que en una de sus campañas fue el primer partido en proclamarla, o sea, en el PPD hay mucho cariño, mucho apoyo, mucha valoración, fuimos lealmente colaboradores en sus dos gobiernos, y si eso llegase a cambiar habría que analizarlo en ese momento, pero eso hoy día no está, y en política los hechos ciertos son los que nos rigen”, afirmó.

En conversación con Radio ADN, recalcó que por ahora hay una negativa de Bachelet y que “ha habido quienes, por distintas razones, y eso también es válido, han optado por interpretar sus dichos. Pero bueno, si ella cambiara de opinión, claramente habría que analizar ese nuevo escenario, que no es lo que tenemos hoy”.

En esa línea, al ser consultado si cree que Bachelet puede cambiar de opinión, manifestó: “Yo creo que nunca uno puede descartar del todo. Yo he estado en reuniones con otros presidentes de partidos, creo que la última fue en junio, luego de la cuenta del actual presidente, nos reunimos con ella, y ella señaló ante la pregunta de todos los demás presidentes de partidos, y ella fue muy tajante, como lo ha sido también en otras entrevistas, pero claramente eso puede ocurrir. Como no ha sucedido, creo que lo sensato, lo responsable, es avanzar en base a lo que tenemos, y la primaria sí o sí debe ser un mecanismo esencial”.

El timonel del PPD también destacó la figura de Tohá, a quien el partido llamó a asumir el desafió presidencial: “No me cae ninguna duda que es una candidatura que si hoy día están marcando 7 puntos según la encuesta, no me cae ninguna duda de que una vez que empiecen sus miradas, sus propuestas como candidata, como ha pasado con Matthei, como ha pasado con otros candidatos que libremente han lanzado sus propuestas, los números claramente van a tener una evolución, y probablemente van a marchar en otro escenario rápidamente”.