Senadora Carmen Gloria Aravena: “No podría apoyar a Kast (en la presidencial), una persona que no es capaz de escuchar”

Este lunes, la senadora Carmen Gloria Aravena, quien hace unos meses presentó su renuncia al Partido Republicano tras aprobar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, se sumó formalmente a la campaña de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En esta entrevista, explica su decisión de no respaldar al abanderado de su expartido, José Antonio Kast. Así, asegura, Matthei no solo tiene más experiencia, sino que -recalca- con republicanos en La Moneda “va a ser difícil generar gobernabilidad”.

En esa línea, agrega: “Más allá de la persona que es Kast, no comparto su mirada de hacer política”.

¿Qué la impulsó a sumarse a la campaña de Matthei?

Renuncié hace dos meses al Partido Republicano por presiones dada mi aprobación al informe de la Comisión de Paz. Eso no implica que no siga siendo senadora. Considero que Evelyn Matthei es la mejor opción. Me pareció lógico que más que quedarme en la casa, me ofreciera para participar activamente de esta candidatura.

¿Por qué no respaldar a Kast?

Respeto a José Antonio Kast, tengo todavía amigos en el partido, pero no podría apoyar por ningún motivo a un candidato que se negó a dar lectura a un documento, a un trabajo que hicimos un grupo de personas voluntariamente durante dos años, porque no confió en mi trabajo político ni técnico. No podría apoyar a Kast, una persona que no es capaz de escuchar, que no se abre a la oportunidad de reflexionar, de discutir, es imposible, sería absolutamente inconsecuente.

Más allá del episodio de la Comisión para la Paz, ¿por qué no le gusta Kast?

O sea, ese episodio para mí fue muy duro, recibí mucha crítica de parte de algunos militantes, que la entiendo, pero por eso me retiré, porque una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es denostar y no estar dispuesto a entrar en un espacio de diálogo. Si eso yo lo replico a gobernar, uno no puede gobernar desde la mirada que uno solo tiene. Más allá de la persona que es Kast, no comparto su mirada de hacer política.

¿Se decepcionó del partido?

Hay gente maravillosa en el partido y comparto aspectos valóricos, pero la forma en cómo se está conduciendo, la forma en que hoy día está generando una apuesta en donde no hubo posibilidad de lista única, de primarias, de llegar a un acuerdo en la Comisión para la Paz, muestran que hay algo que claramente es complejo para garantizar gobernabilidad.

¿No cree que Kast esté capacitado para gobernar?

Intelectualmente está capacitado, no me cabe ninguna duda. Pero con la forma en que él pretende dirigir el país, como lo manifestó a través de lo que sucedió hace dos meses, va a ser difícil generar gobernabilidad. A mí no me da confianza. Chile es un país que está acostumbrado a generar espacios de encuentro.

¿Por qué cree que Matthei es mejor que Kast?

Creo muchísimo en el trabajo y en las personas que tienen experiencia. Ella ha sido senadora, diputada, ministra, alcaldesa. Entonces tiene la experiencia de armar equipos, de escuchar a diferentes personas, dialogar, y eso es tremendamente importante para poder dirigir un país. Si bien nadie es perfecto, creo que es la persona indicada para avanzar con el país que queremos construir.

¿Y esa experiencia no la ve en Kast?

Cada uno tiene experiencias de vida distintas. Él ha construido un partido y eso es un valor inmenso, pero efectivamente su rol ejecutivo ha sido bastante menor y eso es una desventaja.

Kast es quien lidera hoy las encuestas...

Faltan varios meses, evidentemente uno tiene que ser objetivo, hoy día él está liderando, pero está recién partiendo la campaña, cuando ya hay una contendora oficialista que es una candidata fuerte. Si Chile Vamos lo hace bien, si lo hacemos bien todos a nivel de regiones, territorial, donde debiera haber un despliegue muy potente de Chile Vamos, eso va a empezar a cambiar.

Se cuestiona mucho la ausencia de un relato de Matthei. ¿Coincide?

Siempre uno puede encontrar que hay que mejorar cosas. Matthei ha sido candidata por mucho tiempo y en el escenario en que ella sabe quién es su contendora, va a poder construir un relato que creo no es tan difícil de generar, que hoy día lo que se requiere es mayor gestión, más eficiencia, más transparencia, mejores funcionarios públicos.

¿Estaría disponible a apoyar a Kast en un eventual balotaje?

Muchos de nosotros vamos a estar disponibles para lo que se necesite, estamos al servicio del país, no voy a estar en ningún cargo político de ahora en adelante. Y, como ciudadana y defensora de las ideas de la libertad, voy a estar donde se me necesite. Más que hacer ciencia ficción, esperemos lo que ocurra de aquí a unos meses, cuando ya pasemos la primera vuelta.

¿Qué debería hacer Matthei para revertir su baja en las encuestas?

Ya lo está haciendo, ayer (el lunes) tuvimos una reunión bien positiva, muy focalizada en lo que hoy día es la demanda ciudadana, la resolución de problemas, y no solamente decir cuáles son los problemas, sino que hacernos cargo. Ese fue el mayor mandato que ella nos planteó ayer.

Pero, por ejemplo, ¿coincide con la estrategia de diferenciarse de Kast?

Es que son diferentes, aunque evidentemente hay principios y valores que todos compartimos en el sector. En ellos dos como candidatos, claramente hay una diferencia, en la forma en cómo enfrentan las problemáticas, cómo abordan la democracia, en los tratados internacionales, con un comercio abierto, con una mejor relación con los vecinos, con una población indígena que solo en mi región es más de un 22%. Es importante diferenciarse para que la gente sepa muy bien por quién está votando.

¿Se sumará al comando de Matthei de forma más activa?

Voy a tener un rol activo. En la primera campaña que ayudé activamente fue en la del expresidente Piñera y, por lo tanto, hoy no voy a hacer otra cosa más que eso, porque de lo contrario terminaría siendo una espectadora.