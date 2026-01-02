Senadora Pascual (PC) se muestra a favor de que la ministra Aguilera renuncie si es que “hay antecedentes que lo ameriten”

La senadora Claudia Pascual (PC) se mostró a favor de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera (Ind.), renuncie a su cargo a causa de la operación de cadera que recibió su madre en un tiempo menor al usual y con la postergación de un paciente que luego falleció, si es que los antecedentes así lo ameritan.

En una entrevista concedida al programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, la parlamentaria aseveró que “si esto es parte de los procedimientos y cualquier otra persona hubiera podido acceder a aquello, está ok, pero si eso no es así, obviamente tiene que haber una muy buena explicación y además correspondería ejercer otras atribuciones, incluso las que puede tener el Presidente. Uno esperaría indudablemente que hubieran tratos igualitarios en ese ámbito".

Al ser consultada sobre si correspondería que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia a la ministra, Pascual contestó que “si hay antecedentes que lo ameritan, sí, pero, por eso digo, todavía no he escuchado toda la explicación”.

La ministra de Salud Ximena Aguilera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El llamado del PC a la movilización y sus “líneas rojas”

Pascual también fue consultada por el llamado a la movilización que hizo su partido en el último pleno del comité central, al abordar su rol como oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, la senadora indicó que si los movimientos sociales o sindicales hacen un llamado en esa línea, la colectividad que ella integra los apoyará, pero acotó que “nosotros no le vemos ninguna lectura ni en entrelíneas ni ningún llamado activo a nada, digamos, sino que efectivamente es constatar un hecho y constatar cronologías".

También acotó que durante este gobierno “no podría decir que hubo ausencia absoluta de movilizaciones”, aunque reconoció que éstas no tuvieron la masividad de aquellas del 2019 o las del movimiento estudiantil.

Santiago 1 de enero 2026. El Partido Comunista realiza su tradicional Caldillo de Congrio en la Casa Michoacan de Los Guindos, de la comuna de La Reina. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Respecto de las líneas rojas que el próximo gobierno no debiera cruzar a juicio del Partido Comunista, Pascual dijo que una de ellas es la reforma previsional. “Si usted va a empezar a desmorona aquella reforma, por cierto, que nosotros vamos a levantar la voz”, dijo. Adicionalmente, abogó por una política de alianzas amplia en la izquierda, que supere a la de los partidos que se unieron tras la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC)

El rechazo de pascual al “gobierno de emergencia”

Al abordar el concepto del “gobierno de emergencia”, popularizado por Kast durante su campaña como la manera en que enfrentarían el siguiente periodo, Pascual acotó que espera que “efectivamente no exista un gobierno de emergencia”.

“Hablar de eso es como decir venimos llegando de un tsunami, o de un conflicto armado, de una guerra, y no es eso lo que está ocurriendo en nuestro país. Genera un diagnóstico muy belicoso que no permite la conversación y el diálogo. Yo espero que efectivamente las fuerzas de Chile Vamos puedan colocar ahí un tono más matizado en esos ámbitos", reflexionó.

El presidente electo José Antonio Kast. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En cuanto a las declaraciones de Kast en su mensaje de fin de año, sobre que los chilenos dijeron “basta al desorden”, la senadora sostuvo: “No me parecen muy afortunadas, creo que no son fiel reflejo de la realidad”.

En esa línea, mencionó que aún con los aspectos a mejorar, la actual administración ha tramitado leyes que fortalecieron la seguridad y la institucionalidad. “Entonces decir que todo ha sido malo, que el país se cae a pedazos, etcétera...La economía no sucumbió, se va a dejar además un país efectivamente mucho más ordenado de lo que se recibió (...) Desde ese punto de vista me parece que es poco afortunado y es poco real”, concluyó.