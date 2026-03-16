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    Política

    Senadores de oposición hacen tregua para enfrentar agenda legislativa del gobierno

    En una tensa reunión en La Moneda, jefes de bancada opositores dieron una señal de unidad y advirtieron a los ministros Quiroz y García que no aceptarían retrocesos en derechos y beneficios sociales. Además, les reprocharon que no entendían por qué querían bajar los impuestos cuando supuestamente faltaban más recursos y les exigieron claridad en la agenda.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson

    A pesar de las rencillas de los últimos días, pasadas las 16 hrs. y en en un intento por mostrar una señal de unidad política, los jefes de bancada de la oposición en el Senado, Juan Luis Castro (PS), Loreto Carvajal (PPD), Yasna Provoste (DC), Diego Ibáñez (FA) y Claudia Pascual (PC), ingresaron juntos a La Moneda.

    En Palacio los esperaban los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz (indep.), y de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), para conversar de la agenda legislativa.

    La cita, realizada en las oficinas de la Segpres, tuvo una duración de una hora y media y, de acuerdo a algunos asistentes, la conversación fue tensa.

    De hecho, los senadores opositores le enrostraron a los ministros que no quedaron conformes con el encuentro.

    En la cita, los jefes de bancada advirtieron con severidad a Quiroz y García que no aceptarían retrocesos en derechos y beneficios sociales, les reprocharon que no entendían por qué querían bajar los impuestos cuando supuestamente faltaban más recursos y les exigieron claridad en la agenda, ya que vislumbraban anuncios dispersos y un intento por colocar varios temas en un solo proyecto de ley bajo el rótulo de Reconstrucción.

    Tras la cita, los legisladores de izquierda y centroizquierda, a pesar de ser parte de comités distintos en el Senado, hicieron un punto de prensa colectivo.

    El primero en hablar fue el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, quien pidió al gobierno “no jugar a las escondidas” y ordenar la discusión. “Hemos demandado claridad en cuanto a que no haya aquí salpicadamente anuncios diversos. Ministros que han dicho que la gratuidad va a ser afectada en materia de Educación Superior; ministros que han dicho que los árboles versus los empleos, mala forma de aproximarse; o ministros que han dicho que las 40 horas parece que estarían en revisión. Todo eso nos parece que es prácticamente la línea de flotación que nosotros vamos a proteger y a defender”.

    Castro (PS) añadió que “lo hemos dicho todos con mucha claridad. No estamos para dejar que la gente que ha logrado avances sociales en el último periodo los vea retroceder ahora en aras de una recaudación que todavía no está explicada claramente, porque realmente cuesta entender que en tiempos de necesidad se haga una reforma tributaria para bajar impuestos y no para subirlos”.

    La jefa de senadores PPD, Loreto Carvajal, valoró el espacio de conversación, pero dijo que el resultado del encuentro fue “decepcionante”. “No estamos disponibles para entregar un cheque en blanco si no hay un contexto y un diagnóstico general respecto de la caja fiscal... Si se quiere contar con la disposición que tenemos de avanzar en lo legislativo, no podemos entender que se nos proponga un proyecto que pretenda ingresar mañana con discusión inmediata, cuando la constitución de las comisiones todavía está pendiente... que no se nos diga, por una parte, que queremos reactivar la economía, aumentar la posibilidad de recursos y, por otro lado, disminuir impuestos. Creo que hay una dicotomía allí bien brutal”.

    La jefa de senadores DC, Yasna Provoste, señaló que los ministros les transmitieron que “no están en condiciones de mantener la estabilización del precio de los combustibles”, a través del MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que permite atenuar alzas. “A nosotros nos llama profundamente la atención en que aquí, frente a una crisis internacional, este gobierno no dude un minuto en que los impactos de esto (por la guerra en Medio Oriente) lo paguen las familias con una mayor alza en el precio de los combustibles... Chile no es productor de petróleo, esta no es la primera crisis internacional que enfrentamos”.

    La jefa del comité comunista, Claudia Pascual, solicitó al gobierno presentar los antecedentes por escrito, ya que es imposible dar una discusión sin documento. “Y, por último, solo decir que no parece razonable para el sentido común que, si falta plata para financiar las políticas públicas, la única respuesta que haya sea seguir reduciendo recaudación o por la vía de impuestos o por liberar el MEPCO o lo que venga”.

    “Es contradictorio una baja de los impuestos a quienes mantienen la sociedad, a las grandes empresas, y, al mismo tiempo, ir reduciendo derechos conquistados por la ciudadanía, como, por ejemplo, la gratuidad, o revisar las cuarenta horas. Creemos que en eso hemos sido sumamente claros, que no vamos a tolerar que se incumpla un compromiso de campaña del Presidente Kast, que es no tocar los derechos sociales... En ese marco estamos dispuestos a conversar, pero nuestra línea roja es que no se puede tocar ningún derecho social”, agregó el jefe de bancada del Frente Amplio, Diego Ibáñez.

    En la ocasión, los ministros, además, les informaron de las urgencias legislativas para los próximos días.

    Más sobre:PolíticaSenadoOposición

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