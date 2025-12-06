VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Senadores empiezan a armar maletas para una vida fuera del Congreso

    Varios de ellos son cartas de sus partidos para asumir en un eventual gobierno de José Antonio Kast o de Jeannette Jara. Sin embargo, algunos, como el senador Coloma, han dicho que se vislumbran, incluso, dedicados al "campo". Felipe Kast, por su parte, ha señalado que trabajará haciendo clases o en sus emprendimientos.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Un homenaje le realizó, el miércoles pasado, la bancada de senadores de RN a uno de sus miembros, Francisco Chahuán, tras ser elegido como nuevo presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que aglutina a colectividades de derecha y centroderecha de la región.

    Debido a un impedimento constitucional que limita la reelección, Chahuán será uno de los legisladores que deberá dejar el Congreso en marzo de 2026.

    Sin embargo, con su nuevo cargo en la UPLA, el senador por Valparaíso dejó clara su decisión de continuar en política activa.

    De hecho, por estatutos, la presidencia en esta entidad no es incompatible con el ejercicio de otras funciones públicas en Chile, lo que deja abierta la calidad de ministeriable de Chahuán en caso de que Kast logre llegar a La Moneda. Su nombre es una de las cartas que algunos en RN empujan para sumarse a un eventual Ejecutivo.

    No es el único nombre. Otra ministeriable para carteras como la Segpres y Justicia es la senadora y abogada de la UC Luz Ebensperger (UDI), considerada, incluso, por el actual gobierno como una de las mejores legisladoras del Congreso.

    Exintendenta y exvicepresidenta de la Cámara Alta, jugó un rol importante en reformas políticas, electorales y judiciales en las comisiones de Constitución y de Gobierno. Si bien acaba de perder la elección, en Chile Vamos creen que es una de las cartas fuertes que podrían entrar al gobierno. Ella, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro.

    Los veteranos del Congreso

    Otro de los referentes de la derecha, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), tampoco tiene resuelto qué hacer cuando deje el Congreso. Al igual que Chahuán, el expresidente del Senado no pudo ir a una nueva reelección. “Estoy en reflexión”, admite Coloma, de 69 años, quien fue uno de los fundadores de la UDI. En su caso, sin embargo, una de las alternativas es ir a trabajar al sector privado. Ha dicho que le gustaría dedicarse al Derecho o “al campo”, para “plantar, sembrar o criar”, según señaló al Diario Financiero en agosto de este año.

    El senador José García (RN) es otro de los perjudicados por el límite a la reelección. Junto a Coloma es uno de los veteranos que llegaron como parlamentario en 1990 y dejará el Congreso con 70 años de edad. Él no tiene intenciones de retirarse. Su partido también lo ha promovido para algún cargo político. Por mientras, su deseo es escribir un libro. “Dios dirá, mientras uno tenga buena salud tiene que mantenerse activo... No me va a faltar qué hacer”, dijo en una entrevista con Sergio Campos en 2023.

    Emprendimientos

    Felipe Kast, el actual senador de Evópoli, quien desistió de ir a la reelección, a pesar de los insistentes ruegos de su partido, por ahora se dedicará a sus emprendimientos (tiene una perfumería y es socio de un hotel y una cafetería), además de sus hobbies como la música. También como doctor en economía, pretende seguir haciendo clases, faceta que mantuvo como senador.

    “Tengo que buscar pega”, dijo en el Programa Por Qué Tenía Que Decirlo, que conducen Julio César Rodríguez y José Antonio Neme, a quienes les remarcó que tampoco aceptaría ser ministro en un eventual gobierno de su tío, José Antonio Kast.

    Al senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, si bien en su partido también lo promueven para un eventual gobierno, él mismo ha descartado esa opción, ya que es consuegro con Kast. “El hecho de ser familiares me hace mirar con mucha distancia una posibilidad como esa”, dijo Galilea, cuyo plan sería volver a sus empresas y tener un rol en la segunda fila partidaria.

    Planes oficialistas

    En el oficialismo, el senador Ricardo Lagos Weber es uno de los afectados por el límite a la reelección. Respecto de su vida fuera del Congreso, él solo ha dicho que le gustaría colaborar en los temas de protección de los océanos. Sin embargo, si gana Jeannette Jara la Presidencia de la República, en el oficialismo lo ven como ministeriable. Es sabido que el actual vocero de la candidata comunista, quien ya fue ministro secretario general de Gobierno, le interesaría alguna vez conducir la Cancillería. De alguna forma seguirá ligado a los temas de relaciones exteriores, ya que era su área profesional antes de hacer carrera política.

    Aunque en el pasado fue carta permanente para asumir en los ministerios de Educación o la nueva cartera de Seguridad, el senador Jaime Quintana (PPD) hoy está más inclinado por retomar una carrera académica. Él es profesor de Literatura y tenía pensado hace tiempo hacer clases, vocación que postergó por varios años. También ha manifestado su deseo de hacer investigación y escribir. De hecho, está terminando un libro sobre la trayectoria internacional de José Miguel Insulza.

    El senador socialista, exministro del Interior, excanciller y exsecretario general de la OEA es otro de los que están mirando su vida fuera del Congreso tras perder la elección en Valparaíso. Por lo pronto, Insulza pretende volver a su principal vocación: los temas de relaciones exteriores, pero tal vez ya no en una primera línea, posiblemente ya en un ámbito académico.

