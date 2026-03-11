SUSCRÍBETE
    Política

    “Señores traje oscuro y señoras vestido corto”: el cóctel de Kast que reunirá a autoridades, cercanos y colaboradores

    Esta noche, tendrá lugar la recepción que dará el puntapié a la nueva administración. Con código de vestimenta incluido, estarán presentes algunos senadores y diputados no oficialistas, como Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y los libertarios Pier Karlezi y Hans Marowski. También fue invitado Jaime Mulet, la pieza clave para que la derecha consiguiera la presidencia de la Cámara.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes

    A las 19.45 horas de este miércoles, las distintas autoridades que respaldan al recién asumido gobierno de José Antonio Kast llegarán a La Moneda para compartir con él una recepción de camaradería, que servirá para dar el puntapié a su administración.

    Como ha sido tradición en otros gobiernos, los colaboradores de la nueva administración -ministros y subsecretarios incluidos- llegarán a Palacio y esperarán juntos a que Kast emita un discurso desde el balcón del salón Independencia, programado para las 21.00 horas de esta noche.

    Una vez que finalice, el nuevo Presidente de la República se incorporará a la recepción, que se realizará en los patios de Los Naranjos y de Los Cañones de La Moneda, y compartirá un cóctel con sus invitados.

    Además de las autoridades gubernamentales, en la instancia estarán presentes los alcaldes del sector. Entre ellos, Mario Desbordes (Santiago), Catalina San Martín (Las Condes), Agustín Iglesias (Independencia) y Carol Bown (San Miguel), Camila Merino (Vitacura) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea). Este último asistirá junto a su hermano, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI). También llegarán los parlamentarios del bloque.

    José Antonio Kast y los alcaldes de la derecha. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Está contemplado que el ingreso al evento sea por tres partes. El primer grupo -en que están incluidas las autoridades- hará ingreso a Palacio a las 18:00 horas. Se les adelantó que habrá código de vestimenta formal. “Señores con traje oscuro y señoras con vestido corto”, dice la convocatoria.

    En un segundo grupo ingresarán invitados especiales del Presidente, cercanos, amigos y familia. Entre ellos, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ha tenido varios acercamientos con Kast desde que ganó la elección el pasado 14 de diciembre. Incluso tuvieron uno antes del balotaje. Un gesto que le valió la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana (DC).

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    También están invitada la exprimera dama Cecilia Morel, junto a sus hijos, y los exministros Marcela Cubillos y Andrés Allamand.

    Por último, entrarán las delegaciones extranjeras, donde se considera a algunos expresidentes. En total, se espera que asistan cerca de mil quinientas personas al evento. Se ausentarán de la cita los delegados regionales de Kast, quienes desde hoy mismo estarán desplegados en terreno.

    Entre los asistentes, habrá un parlamentario que fue electo en un cupo de un partido de izquierda en las pasadas elecciones. Se trata del exdiputado y actual senador Miguel Ángel Calisto, quien compitió en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). El líder de ese partido -en proceso de disolución-, el diputado Jaime Mulet, también fue invitado a la instancia.

    Mulet fue una pieza clave para que la derecha, a través del diputado Alessandri, se quedara con la mesa de la Cámara. Él y Felipe Camaño (independiente, integrante de la bancada DC) se descolgaron de la izquierda, no votaron por Pamela Jiles y respaldaron la carta de la UDI. El diputado fue el único del anterior oficialismo que una instancia visitó la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    También estará presente el senador Matías Walker, quien no se identifica como parte del oficialismo, pero que le ha hecho saber a Kast que está dispuesto a colaborar en lo que respecta al gobierno de emergencia.

    Para el gobierno del fundador del Partido Republicano es importante acercarse a ambos, puesto que sus votos podrían lograr que el sector tenga mayoría en el Senado, cámara en que izquierda y derecha actualmente están en un empate técnico.

    Otros parlamentarios no oficialistas que estarán presentes en el hito serán los diputados Pier Karlezi y Hans Marowski, del Partido Nacional Libertario, que decidió no ser parte del gobierno.

    Los gestos hacia los parlamentarios no alineados son importantes para Kast. Y es que él mismo definió que no perseguirá buscar una coalición de partidos para sustentar su gobierno, como lo hizo -sin éxito- Gabriel Boric. Su intención, en cambio, es trabajar de manera coordinada en un gobierno de unidad, con quienes estén disponibles para hacerlo.

