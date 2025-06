Sergio Bitar (PPD): “Que el objetivo de un partido sea atacar a la Concertación es tener absolutamente perdida la brújula”

El rostro de la implementación del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el gobierno de Ricardo Lagos, Sergio Bitar (PPD), vio la franja presidencial de Gonzalo Winter (Frente Amplio) en que hace una crítica a la “mesa del poder” que se benefició con las autopistas, las AFP y el crédito universitario. No se sorprendió, sincera.

Para él, es algo esperable de un sector del partido que, a su juicio, se ha rehusado a madurar. El dirigente, quien es un férreo defensor de la candidatura de Carolina Tohá, le advierte al FA que, si no cambian de mirada, “nunca van a salir del nicho”.

La franja de Winter muestra una “mesa del poder”, con hombres que se jactan de las ganancias que obtuvieron de las autopistas, las AFP y el CAE. ¿Cómo se lo toma?

Es parte de la variedad de la izquierda chilena.

¿Un mensaje válido?

Para el sector que ha madurado menos del FA, y conserva sus conceptos del 2020, no me sorprende. Creo que hay que evolucionar después de lo que han aprendido. Y dejar más atrás las caricaturas.

Dice que es parte del FA, pero es la franja de su candidato presidencial, que pasó por la aprobación de la directiva. Este mensaje no es una excepción...

Puede ser más una expresión de campaña. En las campañas se radicalizan para diferenciarse. No todos, creo, piensan igual. Sería poco esperanzador de mi parte pensar que no ha habido una maduración en un grupo importante de jóvenes, que van a tener responsabilidades a futuros, y que han probado que lo que decían no funcionó y tuvieron que sacarlo. Y que lo que han sacado no ha tenido que ver con lo que dijeron.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Se quedaron pegados en el estallido social?

No todos. El Presidente es un ejemplo de que ha habido una mirada nueva.

¿El Presidente es más bien una excepción?

Eso lo tendremos que comprobar en el transcurso del tiempo.

A usted le tocó implementar el CAE en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. ¿Le dolió lo que se mostró en la franja?

No, porque ellos mismos han reconocido que se equivocaron. El Presidente, los ministros han reconocido que significó una medida que amplió enormemente el acceso de los sectores de menores ingresos a la educación superior. No solo lo reconocieron, sino que el proyecto que presentaron no tiene nada que ver con lo que señalaban antes. A mí me han hecho consultas y yo he dado mi opinión.

En consideración de ese reconocimiento, ¿no es un retroceso que el candidato presidencial del FA caiga en esto?

No le hago caso a lo que dice su franja, le hago caso a lo que hace el gobierno.

En el Socialismo Democrático han puesto en duda la madurez del FA por este spot...

Hay algo que está mal en el concepto originario del FA. Yo supongo que se ha madurado para cambiarlo.

¿Qué cosa?

Que el objetivo de un nuevo partido sea atacar a la Concertación es tener absolutamente perdida la brújula. El adversario político es la derecha. A ratos, da la impresión de que cree que su adversario es la centroizquierda, que es la que ha ayudado a que el gobierno se sostenga y amplié. La única posibilidad de proyectar muchas ideas comunes es con una candidatura de centroizquierda. Si no cambian esa mirada, nunca van a salir del nicho.

Dice que es un problema originario. ¿Algo de eso queda?

Algo queda con lo que partió. La esperanza es que se esté produciendo una evolución generacional más amplia, diálogo intergeneracional, evaluación de lo posible y lo imposible. Yo soy optimista, no creo que la gente se quede pegada. Menos un grupo de jóvenes que son personas bien formadas. Pasando la primaria, debiera crearse un ánimo de construir algo distinto de lo que se ha hecho hasta aquí.

¿Confía en que se va a poder? Porque hoy, de cara a la primaria, las relaciones entre partidos oficialistas son bien complejas.

Yo llevo mucho tiempo en política y creo que esta pugna es perfectamente común en las campañas.

¿La unidad posterior a la primaria es independiente de quien gane?

No. Para ser claro y franco: toda persona que tiene conceptos medianamente de sentido común, sabe que la única forma de enfrentar a la derecha y llegar a la posibilidad de gobernar es Carolina Tohá. Toda otra candidatura significa terminar la campaña ahora.

Pese a eso, ¿apoyaría a Winter si gana la primaria?

Cuando uno firma un compromiso, tiene un compromiso. Pero mi compromiso con Chile es que gane la persona que puede conducirnos a un proyecto nuevo. No quedarnos pegados en el pasado, en un 20%.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Cómo ha visto la candidatura de Tohá? ¿Le preocupa el avance de Jeannette Jara en las encuestas?

Son un indicio preocupante. Por eso el esfuerzo se ha concentrado muy claramente en mostrar lo que es Carolina Tohá: es la única persona que puede conducir al sector a un triunfo electoral, la única líder que puede crear un proyecto político de futuro para el progresismo chileno, y que, gane o pierda, ese esfuerzo quede como una base para seguir construyendo, y es la única que tiene conocimiento y experiencias como para gobernar. Hasta fue vicepresidenta de la República. Es la única que puede salir del nicho del 30%.

¿Considera que Jara es la principal competencia de Tohá? En su comando hoy apuestan por concentrar los esfuerzos en ella y no en Winter.

Si en la primaria votan dos millones, sería un éxito. Y tendríamos un respaldo ciudadano para aspirar a algo nuevo, algo importante. Votando más gente, yo creo que pasamos la barrera de la militancia. Si votan dos millones, la posibilidad de responder mejor a lo que piensa la gente es más alta. Y yo confío en que esa percepción es que Carolina Tohá es la mejor.

Dice que si Tohá no gana, la campaña se acaba. ¿Cuál es el sentido de hacer primarias, entonces?

Acumular las fuerzas. Sin las fuerzas sumadas de todos, nadie llega.

Si no gana las primarias, ¿cuál es el paso a seguir?

El paso a seguir es pelear los días que queden para que gane.