Servel advierte sobre acotado plazo para reformas por plebiscito

Cuatro semanas. Ese es el plazo que tendrán el gobierno y el Congreso para legislar adecuaciones legales que garanticen las condiciones sanitarias del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.

Esa fue la advertencia que hizo este jueves el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, a representantes de 25 partidos políticos -incluyendo a aquellos en formación- en una reunión que se extendió por cerca de dos horas.

Desde el organismo, que ha venido trabajando un protocolo sanitario en coordinación con el Ejecutivo y que contempla medidas como una elección en horario extendido, mascarilla obligatoria y distanciamiento social, apuntaron a que para hacer eso aplicable al plebiscito se requiere avanzar con “sentido de urgencia” en reformas legales antes de la tercera semana de agosto, cuando comienza el periodo de propaganda electoral.

“Estamos en un momento clave para nuestro país respecto del plebiscito (...). Tenemos que tomar decisiones urgentes”, sostuvo tras la cita Santamaría.

La inquietud -según presentes- fue compartida por los dirigentes de las colectividades, quienes se manifestaron abiertos a, por ejemplo, ampliar la potestad reglamentaria del Servel con ese propósito. Justamente, el lunes se inició en el Senado la tramitación de una reforma constitucional, impulsada por la oposición, que apunta en esa línea. Dicha normativa, además, evitaría que se abra el acuerdo constitucional del 15 de noviembre y se tengan que hacer numerosas adecuaciones a la Constitución en un plazo tan restringido, idea que incluso fue valorada por el gobierno.

El secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, subrayó que “efectivamente, acá hay un plazo muy acotado y así lo advirtió el Servel”. Mientras que el timonel de la DC, Fuad Chahin, sostuvo que “indudablemente tenemos que tener todas las reglas del juego bien definidas antes del inicio de la campaña. Tenemos solo algunas semanas para tener totalmente resueltas reformas que nos permitan tener un plebiscito y una campaña segura y participativa”.

Además, al comienzo de la cita, el director del Servel volvió a advertir sobre el “vacío legal” que existe respecto de la regulación del financiamiento de la consulta nacional, materia que desde el organismo ya había planteado al Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso.

En ese sentido, Santamaría les señaló a las colectividades que era necesario legislar sobre esa materia, con el fin de establecer prohibiciones al aporte de empresas y organismos extranjeros. Según presentes, desde los partidos se manifestaron de acuerdo con la idea, pero advirtieron que los plazos también son acotados. “Se hace necesario que se legisle con urgencia las reglas de financiamiento de la campaña por el plebiscito”, afirmó el secretario general de RD, Leonardo Rissetti.

En la misma línea, desde RN manifestaron que ya habían presentado una iniciativa para regular esa materia, moción que se encuentra sin movimiento en la Cámara.

En el gobierno, por su parte, transmitieron que están “buscando fórmulas” y que están “conscientes” de los plazos.

Las propuestas de los partidos

En tanto, los partidos políticos tuvieron su turno para exponer algunas propuestas en materia sanitaria. Desde el PS se insistió en la necesidad de que el transporte sea gratuito durante la jornada, mientras que la DC planteó la posibilidad de crear un delegado Covid, que vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias en cada local de votación.

Otro punto que fue abordado por las colectividades fue la preocupación por cómo se va a garantizar el derecho a sufragio de aquellos ciudadanos contagiados con Covid-19. En ese sentido, desde el Frente Amplio plantearon una alternativa de utilizar urnas móviles. La idea no convenció al resto de los participantes y el propio Santamaría advirtió que el voto anticipado o el voto a domicilio no ha tenido éxito en experiencias comparadas. Por otro lado, algunos plantearon voto postal o por email.

Uno de los momentos que más “sorprendió” a los participantes fue cuando el representante del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, le solicitó al Servel que no se realizara el plebiscito, debido a que el organismo no podría impedir el riesgo de contagio. Según presentes, las palabras del republicano no recibieron comentarios.

Con todo, desde el organismo aseguraron que les enviarían a los partidos una minuta con las conclusiones de la reunión y que los convocarían a un nuevo encuentro.