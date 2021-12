Servel debe entregar nómina de fallecidos por mesa

Miles de apoderados de mesa, de ambos candidatos a La Moneda, se han desplegado por los distintos locales de votación de todo el país para observar, principalmente, el conteo de votos. Pero desde el inicio de la jornada varios han denunciado supuestas irregularidades en el proceso de sufragio.

Una de ellas fue publicada por el usuario de Twitter “Prof. Brantes” (@AlvaroBrantes), quien acusó una presunta irregularidad del Servicio Electoral de Chile (Servel), donde acusa la negación de la información para conocer a los fallecidos de las distintas mesas del país a los apoderados del candidato José Antonio Kast.

Sin embargo, el propio Servel salió a aclarar la información, explicando que lo señalado por este usuario es falso, pues no es deber del los de los delegados electorales entregar dicha información, que además no existe.

“Hacemos hincapié y volvemos a recordar que tal nómina menciona no existe. Vocales y apoderados no tienen la facultad de tachar nombres del padrón, de personas supuestamente fallecidas, cambiadas de local, o no dejar votar a alguien por esa presunción”, comentaron a través de su cuenta de Twitter.