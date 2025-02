Sichel desdramatiza eventual candidatura de Bachelet y afirma que “Kast y Kaiser son la gran amenaza para Matthei”

La carrera presidencial se instaló de golpe en la oposición con las figuras de José Antonio Kast, Johannes Kaisser y Evelyn Matthei. La abanderada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) podría enfrentar también el mismo escenario electoral que en 2014 con la eventual candidatura de Michelle Bachelet, que pese a que descartó su postulación, personeros del Partido Socialista han abogado por su proclamación. Sin embargo, para el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, la figura de la exmandataria no sería la principal competencia.

En conversación con Radio Pauta, el jefe comunal aseguró que “las ambiciones de Kast y Kaiser son la gran amenaza para Matthei, más que la candidatura de la izquierda como lo fue en su minuto en nuestra campaña este personalismo de Kast que terminó haciendo ganar a Gabriel Boric”.

En ese sentido, recalcó que en ese entonces el líder republicano “se dio el gustito de ir solo, de no ir a primaria y terminó dándole el triunfo a Gabriel Boric. Hoy puede pasar exactamente lo mismo. Yo creo que Michelle Bachelet no es una amenaza real, quiero decir que es una una amenaza que es evidente, hay dos polos en Chile que hacen una competencia electoral. Va a ser una elección ajustada, pero creo que Matthei tiene las capacidades para ganar”.

Sichel señaló que “el daño que provoca el personalismo de Kaiser y Kast se ve todos los días. Veo a Kast entretenido atacando a Matthei todo el día, veo a Kaiser pegándole otra vez a Chile Vamos y por lo tanto, la tensación de estos grupos identitarios es hacer desaparecer al otro que te compita”.

Y agregó: “Yo creo que lo que está haciendo Kast y Johannes Kaiser es un cheque en blanco para que vuelva a ganar el Frente Amplio en Chile. Es un pecado que tiene ese mundo identitario, que no le importa ganar a ellos, lo que le importa es mantener el control de un sector político”.