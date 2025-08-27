Sigue la tensión en el comando: Bárbara Figueroa defiende que crítica de Carmona “fue un planteamiento persistente que hizo el PC”

Las diferencias en el comando de Jeannette Jara salieron a flote tras las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hacia la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. En el oficialismo reprocharon sus palabras y la polémica escaló hasta la candidata, que en medio de su gira llamó al orden y pidió concentrarse en la campaña.

La controversia también involucró a dos figuras relevantes en el comando: el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa. Mientras el legislador acusó a Carmona de perjudicar la campaña, la integrante del comité estratégico elevó la tensión y emplazó a Lagos Weber a enfocarse en la agenda de Jara.

Este miércoles, en diálogo con radio Nuevo Mundo, Figueroa volvió a referirse al tema y defendió los dichos de Carmona respecto a que Marcel privilegió “el recurso” por sobre “la necesidad social”.

En la entrevista radial la exembajadora afirmó que “fue un planteamiento persistente que hizo el partido sobre el rol del Ministerio de Hacienda”.

Junto con esto, destacó el “legítimo derecho que tienen los presidentes de partido” para emitir una opinión sobre el desempeño en el gobierno.

“Una opinión –que por lo demás– fue siempre pública y también fue una opinión entregada de manera privada al ministro respecto de los énfasis en torno a la acción que tenía que desarrollar el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, no pareciera ser ninguna acción, ningún tipo de comentario que le adoce ni que pretenda construir ningún tipo de relación o de, uno podría decir, no hay ahí una acción dolosa. No se pretende con eso afectar en nada lo que fue la gestión (de Marcel)“, argumentó.

En esa línea, apuntó a los medios de comunicación por dar visibilidad a la polémica de Carmona y manifestó: “Qué sentido tiene cuando pasan cosas trascendentales o cuando hay otros debates que están sobre la mesa y que requieren que fueran de mayor atención? La liberación de un violador de los derechos humanos, de quien asesinase a Carlos Prat y su señora, no pareciera ser un tema ni noticioso, ni relevante. Es más importante el hecho de que la vocera de gobierno dice qué”.